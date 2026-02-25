女子スーパーリーグ各クラブが、アジアカップとアフリカネイションズカップによる選手離脱で受ける影響の度合い - 順位付け

その影響は、リーグによって異なるでしょう。例えば、ザンビアのバーバラ・バンダとマラウイのテムワ・チャウィンガは、NWSL の最大のスター選手ですが、両者とも、新シーズンの最初の数試合を欠場することになります。AFCON への出場は、アジアカップよりも、この部門に大きな影響を与えるでしょう。 フランスでも同様の状況であり、リーグ首位のリヨンは、テムワの妹であるスター選手タビサ・チャウィンガを一時的に失うことになる一方、パリ・サンジェルマンは 3 月後半に最大 4 人の主力選手を失う準備をしている。

一方、イングランドでは、女子スーパーリーグに最も顕著な影響を与えるのはアジアカップとなるでしょう。そのことを最もはっきりと示すのが、WSLクラブから16人の選手を擁する日本代表の大会メンバー発表でした。オーストラリアも12人と、その数にそれほど遠くはありませんでした。 一方、アフリカネイションズカップでは、予選を通過したアフリカ諸国の6選手全員が選出された場合でも、WSLから選出される選手は最大6人にとどまる。

では、今月の大会で最も影響を受けるイングランドのクラブはどこか？そして主力選手の不在に最も対応できるのはどこか？12のWSLチーム全てが、間違いなく熱戦となる3月の大会期間中に選手を失うことになる。GOALは、この状況で最も苦戦するチームをランキング形式で分析した...