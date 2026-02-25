Goal.com
Ameé Ruszkai

翻訳者：

女子スーパーリーグ各クラブが、アジアカップとアフリカネイションズカップによる選手離脱で受ける影響の度合い - 順位付け

女子アジアカップが3月1日に開幕し、女子サッカー界を代表する2つの主要大会が1ヶ月の間に相次いで開催される。アフリカ女子ネイションズカップは、2年連続の夏季開催を経て春季開催に戻り、3月17日に幕を開ける。 つまり今後数週間で2つの大陸選手権の行方が決まるが、クラブ戦線への影響もまた興味深い。各クラブが主力選手を数週間離脱させるためだ。

その影響は、リーグによって異なるでしょう。例えば、ザンビアのバーバラ・バンダとマラウイのテムワ・チャウィンガは、NWSL の最大のスター選手ですが、両者とも、新シーズンの最初の数試合を欠場することになります。AFCON への出場は、アジアカップよりも、この部門に大きな影響を与えるでしょう。 フランスでも同様の状況であり、リーグ首位のリヨンは、テムワの妹であるスター選手タビサ・チャウィンガを一時的に失うことになる一方、パリ・サンジェルマンは 3 月後半に最大 4 人の主力選手を失う準備をしている。

一方、イングランドでは、女子スーパーリーグに最も顕著な影響を与えるのはアジアカップとなるでしょう。そのことを最もはっきりと示すのが、WSLクラブから16人の選手を擁する日本代表の大会メンバー発表でした。オーストラリアも12人と、その数にそれほど遠くはありませんでした。 一方、アフリカネイションズカップでは、予選を通過したアフリカ諸国の6選手全員が選出された場合でも、WSLから選出される選手は最大6人にとどまる。

では、今月の大会で最も影響を受けるイングランドのクラブはどこか？そして主力選手の不在に最も対応できるのはどこか？12のWSLチーム全てが、間違いなく熱戦となる3月の大会期間中に選手を失うことになる。GOALは、この状況で最も苦戦するチームをランキング形式で分析した...

    12アストン・ヴィラ

    欠場選手数：1名 - 苅田真也（日本代表）

    アストン・ヴィラは今月、アジアカップとアフリカネイションズカップで選手を1名のみ欠くことになる。若き創造性豊かなミッドフィルダー、土方真也が日本代表に合流するためだ。東京ヴェルディ・ベレザから夏の移籍後、シーズン前半の大半を怪我で欠場した21歳の選手は、最近チームで好調を維持しており、ヴィラの直近7試合のリーグ戦全てに先発出場している。

    ナタリア・アロヨ監督率いるチームは彼女の創造性を確かに欠くことになるが、特に他の選手が負傷から復帰し始めている状況では、彼女抜きでも乗り切れるだけの戦力をチームは有している。

    11マンチェスター・ユナイテッド

    欠場選手数：1名 - 宮沢ひなた（日本）

    マンチェスター・ユナイテッドは今月、宮沢ひなたを失うことに悲しむだろう。この日本代表MFは今季、レッドデビルズで傑出した活躍を見せてきた。しかし数字上では、ユナイテッドはWSLで最も影響の少ないチームの一つであり、中盤の宮沢の穴を埋めるのに深刻な問題はないはずだ。

    26歳の彼女は今シーズン一貫して印象的なプレーを見せ、WSLでは全試合フル出場を果たしている。これはユナイテッドの選手の中で、キャプテンのマヤ・ル・ティシエだけが達成した記録だ。 したがって、彼女の穴を埋めるのは容易ではないが、シミ・アウォジョ、リサ・ナールスンド、ジュリア・ジギオッティ・オルメ、ジェス・パーク、そして必要に応じてドミニク・ヤンセンらを駆使すれば、マーク・スキナー監督は中盤で必要な組み合わせを見つけ、対応できるはずだ。

    10レスター・シティ

    欠場選手数：1名 - エミリー・ヴァン・エグモンド（オーストラリア）

    レスターが3月に失う選手はおそらく1人だけとなる。ロゼラ・アヤネは最近モロッコ代表で起用されず、今季レスターでも出場機会を十分に得られていない。しかし、その1人がエミリー・ヴァン・エグモンドだ。彼女はレスターで最も経験豊富な選手の一人であり、WSL最下位からクラブを救い、降格の危機から遠ざける上で最も重要な選手の一人である。

    レスターが失うのはヴァン・エグモンドのリーダーシップだけではない。このミッドフィルダーは今季リーグ戦においてクラブで4番目に多い出場時間を記録し、直接的な得点関与を複数回記録した4人の選手の一人でもある。様々な役割からチャンスを創出する彼女の能力は際立っている。このオールラウンドなオーストラリア人選手の不在は、勝ちが必須の試合に臨むフォックスにとって痛手となるだろう。

    9ロンドン・シティ・ライオンセス

    欠場選手数：2名 - 熊谷紗希（日本代表）、アラナ・ケネディ（オーストラリア代表）

    ロンドン・シティ・ライオンセスは、アジアカップ期間中に2人の極めて経験豊富な選手を失う。熊谷紗希は日本代表として、アラナ・ケネディは開催国オーストラリア代表として出場するためだ。しかし、昇格したばかりのチームが築き上げた戦力層の厚さから、3月の欠場による影響は最小限に留まるだろう。

    特に熊谷の離脱は大きな痛手となる。チャンピオンズリーグ5度の優勝経験を持つ彼女は、今季リーグ戦16試合中14試合で先発出場し、中盤の要として安定したプレーを見せてきた。とはいえ、このポジションには代替可能な選手が揃っており、数試合の離脱はカバー可能だろう。

    一方ケネディは今季WSLで5試合の先発出場にとどまるが、そのうち3試合は直近4試合で記録。新監督エデル・マエストレがオーストラリア人DFの実力を高く評価している証左だ。とはいえ戦力層の厚さを考えれば、ロンドン・シティは問題ないだろう。

    3月のライオンズ（イングランド女子代表）の戦績を過度に心配する必要がない理由として、今シーズン非常に印象的なパフォーマンスを見せながらも、ナイジェリア代表ロフィアット・イムランがスーパーファルコンズ（ナイジェリア女子代表）で起用されていない事実も挙げられる。そのため、この才能ある若手ディフェンダーはアフリカネイションズカップ期間中もイングランドに残留する見込みであり、彼女のマルチポジション対応能力は、熊谷とケネディの両選手の不在をクラブが乗り切る上で大いに役立つだろう。

    8マンチェスター・シティ

    欠場選手数：4名 - 山下彩香、藤野あおば、長谷川唯（全員日本代表）、メアリー・ファウラー（オーストラリア代表）

    マンチェスター・シティ女子チームへのアジアカップの影響は、今年初めに男子チームへのアフリカネイションズカップの影響が評価されたのと同様の方法で分析できる。シティが失う選手の質はWSLの他クラブよりも高いかもしれないが、必ずしも欠場による打撃が最も大きいとは限らない。

    1月には、世界最高峰の守備的ミッドフィールダーの一人であるアメリカ代表のサム・コフィーを獲得した。これで長谷川唯のポジションは完璧にカバーされた。 キーラー・キーティングは若きゴールキーパーとして求められるスタイルをこなす中で不安定な面も見せるが、退団する山下彩香の質の高いバックアップ役を担える。一方、藤野青葉は今季、負傷の影響で出場機会が不安定だったが、シティはそれを乗り切ってきた。オーストラリア代表FWメアリー・ファウラーも同様で、彼女は最近になって前十字靭帯断裂から復帰したばかりだ。

    シティの戦力はWSLで最も厚いとは言えず、4選手が数週間離脱する事態には懸念がある。特に他の選手が負傷した場合だ。しかしアンドレ・イェーゲルツ監督率いるチームは、残り6試合で首位を8ポイント差で独走中だ。今月に多少のつまずきがあっても、大局的に見れば問題ないはずである

    7チェルシー

    欠場選手数：2名 - エリー・カーペンター、サム・カー（いずれもオーストラリア代表）

    チェルシーにおける今後数週間の戦力影響は、主に他の選手たちの出場可否にかかっている。理論上はルーシー・ブロンズが右サイドバックでエリー・カーペンターの穴を埋め、アギー・ビーバー＝ジョーンズ、カタリーナ・マカリオ、マイラ・ラミレスはいずれもサム・カーの不在で弱体化したセンターフォワードの役割を担える。しかしここ数週間、この4選手全員が負傷離脱中だ。

    ブロンズは今月初めに数週間の離脱から復帰し、特にカーペンターの退団が迫る中、ブルーズにとって大きな追い風となった。ビーバー＝ジョーンズも足首の負傷から徐々に完全復帰に向かっている。一方、マカリオとラミレスの復帰時期は未定であり、攻撃のバランスを保つにはこのセンターフォワードのピッチ復帰が重要だ。

    ブルーズは依然として大型で才能ある選手層を擁し、徐々に戦力が回復しつつあるため、問題ないと思われるかもしれない。とはいえ、ソニア・ボンパストル監督率いるチームが今季これまでに直面してきた負傷者問題を考えると、離脱の影響を最小限に抑えるために3月を通して選手が健康を維持できると確信するのは危険な賭けだ。

    全体的には他チームより有利な状況ではあるが、チャンピオンズリーグ出場権を争う主要ライバルチームに比べれば、より深刻な影響を受けるだろう。

    6リバプール

    欠場選手数：2名 - 長野深花、清水理沙（いずれも日本代表）

    リバプールはWSLのライバルチームほど多くの選手を失ってはいないが、非常に重要な2人を欠くことになる。

    長野風香は今季リーグ戦でチーム最多の出場時間を記録しており、イングランド移籍以来、中盤での安定したボールコントロールが評価されてきた。一方、清水理沙は2026年シーズン開幕時の負傷復帰後、右サイドバックとして安定した活躍を続けており、降格危機にあったチームの成績が急上昇した時期と重なっている。

    リバプールは1月に活発な補強を行い、戦力の厚みを増したことで、シーズン開幕時よりもこの状況に対処できる態勢を整えている。シーズン前半にチームを苦しめた負傷者も減少傾向にある。こうした要素は全て助けとなるが、長野と清水が提供してきた質の高いプレーは、依然として大きく惜しまれるだろう。

    5アーセナル

    欠場選手数：3名 - ステフ・キャトリー、ケイトリン・フォード、カイラ・クーニー＝クロス（全員オーストラリア代表）

    アーセナルはWSLの「ビッグ4」の中で最も深刻な影響を受けるチームとなる。チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて追いかける立場に立たされているのはガナーズであり、2試合の延期により3位のチェルシーに4ポイント差をつけられている。彼らは手持ちの試合を消化する機会を待っている状況だ。

    その理由は、アーセナルが、シーズンを通してセンターバックの主力として活躍してきたステフ・キャトリー、最近絶好調のケイトリン・フォード、そしてカイラ・クーニー・クロスをアジアカップに送り出すためだ。クーニー・クロスは、母親が癌と診断されたという衝撃的な知らせを受けて帰国して以来、ここ数週間は主力選手としての活躍は見せていないが、彼女はトップクラスの選手であり、ミッドフィールドでの彼女の存在は大きな損失となるだろう。

    アーセナルの選手層もそれほど厚くない。ケイティ・リードが前十字靭帯を損傷したため、センターバックの選択肢が 1 つ減った。リア・ウィリアムソンが最近復帰したのは朗報だが、彼女は長期離脱後の体調をまだ回復している最中である。サイドでは、フォードの離脱に加え、ベス・ミードが脛骨に微小骨折を負い、クロエ・ケリーも長期離脱から復帰したばかりである。

    アーセナルのチームには、3人の重要な選手をカバーできる、多才で適応力のある選手が十分にいますが、時としてガンナーズにとっては少し難しい状況になるかもしれません。また、ヨーロッパのサッカーのレースでは、彼らにミスを犯す余地はあまりありません。

    4ブライトン

    欠場選手数：4名 - 南萌香、清家希子（ともに日本）、シャーリーズ・ルール（オーストラリア）、チアマカ・ンナドジー（ナイジェリア）

    ブライトンは今月中に、2025-26シーズンで最も印象的で安定した活躍を見せた4選手を失う。特に注目されるのは、正ゴールキーパーであり世界最高峰の一人であるチアマカ・ンナドジーの一時離脱だ。彼女は特にナイジェリア代表でその実力を証明してきた。最近イングランド代表キャンプに参加しているソフィー・バガリーは、少なくとも確かな控え選手である。

    さらに守備陣では、南萌香とシャーリーズ・ルールがアジアカップへ遠征するため離脱。また、今季WSLで6得点を挙げゴールデンブーツ賞5位タイに立つ得点王・清家希子も不在となる。総じてブライトンにとって厳しい1ヶ月となるだろう。

    ただし角田深華は残留。競争率の高い日本代表選考を突破できなかったが、クラブは若手MFが最近の好調なプレーを糧に、主力選手の不在時にステップアップすることを期待している。

    3ウェストハム

    欠場選手数：3名 - カトリーナ・ゴリー（オーストラリア）、植木理子（日本）、イネス・ベロウモウ（アルジェリア）

    遠藤唯のアジアカップ代表落選により、今後の主要大会がウェストハムに与える影響は限定的となるが、ロンドン勢は依然として重要な選手を数名欠くことになる。アフリカネイションズカップでアルジェリア代表として出場予定のイネス・ベルーモは控え選手としての役割が主だが、カトリーナ・ゴリーと植木里子はチームにとって非常に貴重な存在だ。

    ゴリーはウェストハムのキャプテンであり、2年前にクラブに加入して以来、一貫して重要な役割を果たしている。一方、植木は、ハマーズのチーム内で誰よりも多くのアシストを記録しており、直接ゴールに関与した回数では、トップスコアラーのシェキエラ・マルティネスに次ぐ2位である。また、この2人は、WSLでの出場時間において、このチームのフィールドプレーヤーの中でトップ4に入っていることも注目に値する。

    新ヘッドコーチのリタ・グアリーノは、特に1月の活発な移籍市場を経て、ゴリーと植木の両方を置き換える選択肢は確かに持っていますが、降格争いを繰り広げるチームにとって、両者の離脱は大きな穴となります。シーズンが不安定な状況にあることも、その穴をさらに大きくしているのです。

    2トッテナム

    欠場選手数：3名 - クレア・ハント（オーストラリア）、古賀桃子、浜野舞佳（いずれも日本）

    今月、トッテナムよりも多くの選手を失うチームも WSL にはありますが、アジアカップ期間中、スパーズは 2 人の先発センターバックを同時に失うことになるため、これほど大きな悪影響を受けるチームは多くありません。古賀桃子は日本代表のキープレーヤーとなり、クレア・ハントも開催国オーストラリアで同様の役割を担うでしょう。マーティン・ホー監督は、スパーズがどのように調整すべきかを考えなければならないでしょう。

    今シーズン、ロンドン北部のチームが、古賀とハント以外のセンターバックのペアでスタートしたのは、アストン・ヴィラ戦に勝利したモリー・バートリップが起用された1回だけでした。 昨シーズンWSL で 2 位から最下位だったチームにとって今シーズンは素晴らしい成績を残しており、他のすべての試合で、古賀とハントはディフェンスの中心として重要な役割を果たしています。バートリップは、センターバックのポジションの 1 つとして堅実な選択肢となるでしょうが、ホーが他にどのような対応をするかが興味深いところです。

    さらに追い打ちをかけるように、チェルシーからレンタル移籍中の若手攻撃的MF浜野舞香が日本代表に合流するため退団する。1月にこのFWを獲得した際、スパーズはこの点を十分認識していたはずだが、戦力がさらに減少するのは否めない。たとえ選手層が厚いポジションとはいえ。

    オーストラリア代表で38試合出場のチャーリー・グラントは、11月の負傷からようやく完全練習に復帰したばかりのため、代表に帯同しない。アジアカップ出場を逃すのは本人も残念だろうが、今後数週間の選手不在期間において、少なくとも必要な戦力補強となるだろう。

    1エバートン

    欠場選手数：4名 - 石川りおん、林穂香、北川ひかる（全員日本代表）、クレア・ウィーラー（オーストラリア）

    2025-26シーズン開幕前、エバートンが3月に深刻な打撃を受けることは周知の事実だった。 トフィーズは夏に日本代表選手3名を獲得し、アジアカップで離脱する可能性のある選手の総数は6名に増加。トニ・ペインもナイジェリア代表としてアフリカネイションズカップに参加する見込みだ。結局、クラブが離脱する7選手のうち4名のみとなる見通しだが、WSLでこれ以上の離脱を余儀なくされるチームは他にない。

    エバートンの状況が他より深刻なのは、これほどの離脱者に対応できる戦力層がないことだ。特に既に長期離脱者が多い状況ではなおさらである。 さらに、離脱する選手たちの重要性も考慮すべきだ。例えばクレア・ウィーラーと林穂香は、今季リーグ戦におけるエバートンの出場時間ランキングでそれぞれ4位と5位を占めている。チームにとってこの困難な時期を乗り切るには、非常に厳しい状況となるだろう。

    幸いなことに、チームの要である百木優香は日本代表に選出されず、マズ・パチェコはフィリピン国籍のパスポート取得待ちのため、現時点では代表戦に出場できない。 一方ペインは、1ヶ月以上も出場機会を得られていない負傷のため、当面はエバートンに残留する見込みだ。クラブは彼女が今後数週間のうちに復帰し、必要不可欠な戦力としてチームを降格圏から遠ざける助けとなることを期待している。

