ロベルト・レヴァンドフスキ、MLSのシカゴ・ファイヤーから「非常に良い」移籍オファーを受けたにもかかわらず、バルセロナとの契約延長を確保するために目標を設定

Sport は、シカゴ・ファイヤーがレヴァンドフスキとの合意に向けて「取り組みを強化」していると報じている一方、巨額の資金力を持つサウジ・プロリーグのチームは「数百万ドル規模のオファーによって、ポーランド代表選手の家族が抱く懸念を払拭できることを望んでいる」と報じている。

本人は現状維持を望んでいる。レヴァンドフスキと親交のあるポーランド人ジャーナリストの一人、マテウシュ・ボレック氏は、このベテランフォワードは新たな挑戦を望んでおらず、バルセロナで自分の価値を証明したいと考えていると主張している。

彼は「Moc Futbolu」誌に、「ロベルトのプレーには少しスパークが欠けている。レバンテ戦では、66分間出場し、18回のボールタッチ、2回のシュートを記録した。ピッチを離れたとき、彼はポーランド語で罵声を浴びせた。つまり、ハンス・フリック監督の決定に不満だったということだ」と語った。

ボレック氏はさらに、「彼は今、混乱していると思う。シカゴ・ファイヤーから非常に有利な金銭的オファーを受けており、サウジアラビアからもオファーが来ることを知っているが、彼は残留を望んでいる。彼の妻はバルセロナでいくつかの事業を立ち上げており、 彼らは新しい家を持ち、子供たちも幸せだ。彼はオファーを受けるか、少なくとも『ゲームオーバー』ではないという明確なメッセージを受け取りたいと思っている」と付け加えた。