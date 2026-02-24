Goal.com
Robert Lewandowski Barcelona 2025-26 Super CupGetty
Chris Burton

翻訳者：

ロベルト・レヴァンドフスキ、MLSのシカゴ・ファイヤーから「非常に良い」移籍オファーを受けたにもかかわらず、バルセロナとの契約延長を確保するために目標を設定

ロベルト・レヴァンドフスキは、バルセロナをフリーエージェントとして離れることを望んでおらず、契約延長につながるゴール目標を設定したと報じられている。現在37歳のこの多産なポーランド人ストライカーは、MLSのシカゴ・ファイヤーから「非常に良い」オファーを受けていると言われている。彼はアメリカへの移籍を延期し、カタルーニャに残留する用意がある。

  • レヴァンドフスキ、フリーエージェントへ

    しかし、その決定はレヴァンドフスキの手には委ねられないかもしれない。現状では、カンプ・ノウでの彼の現在の契約はシーズン終了時に満了となる。つまり、ワールドカップ決勝戦が行われるこの夏、彼はフリーエージェントとなる。

    レヴァンドフスキの契約は 6 月 30 日に終了する。ポーランドはオーストリアとの予選プレーオフ準決勝に向けて準備を進めており、彼はその時点で、国際舞台の最高峰に立つことを望んでいる。

    理想的な世界では、元ボルシア・ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンのフォワードは、自国での義務がすべて終わった後、再びバルセロナに戻るだろう。彼が米国に根を下ろす可能性もまだ残されている。

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty

    MLSとサウジ・プロリーグからの関心が示される

    Sport は、シカゴ・ファイヤーがレヴァンドフスキとの合意に向けて「取り組みを強化」していると報じている一方、巨額の資金力を持つサウジ・プロリーグのチームは「数百万ドル規模のオファーによって、ポーランド代表選手の家族が抱く懸念を払拭できることを望んでいる」と報じている。

    本人は現状維持を望んでいる。レヴァンドフスキと親交のあるポーランド人ジャーナリストの一人、マテウシュ・ボレック氏は、このベテランフォワードは新たな挑戦を望んでおらず、バルセロナで自分の価値を証明したいと考えていると主張している。

    彼は「Moc Futbolu」誌に、「ロベルトのプレーには少しスパークが欠けている。レバンテ戦では、66分間出場し、18回のボールタッチ、2回のシュートを記録した。ピッチを離れたとき、彼はポーランド語で罵声を浴びせた。つまり、ハンス・フリック監督の決定に不満だったということだ」と語った。

    ボレック氏はさらに、「彼は今、混乱していると思う。シカゴ・ファイヤーから非常に有利な金銭的オファーを受けており、サウジアラビアからもオファーが来ることを知っているが、彼は残留を望んでいる。彼の妻はバルセロナでいくつかの事業を立ち上げており、彼らは新しい家を持ち、子供たちも幸せだ。彼はオファーを受けるか、少なくとも『ゲームオーバー』ではないという明確なメッセージを受け取りたいと思っている」と付け加えた。

  • レヴァンドフスキ、バルセロナ残留に向け目標とする得点数

    バルセロナは新たな条件の提示を排除していないが、契約延長が関係者全員にとって最善の選択肢であると確信する必要がある。レヴァンドフスキは昨シーズン、全大会で42ゴールを記録したが、今シーズンはわずか13ゴールにとどまっている。

    ボレック氏は、レヴァンドフスキの目標について次のように述べている。「ロベルトは、今からシーズン終了までに10ゴールを決めれば、バルサが新たな契約を提示するかもしれないと考えているらしい」

    2025-26 シーズンは、レヴァンドフスキが 10 ゴールを挙げるのに十分な試合数がまだ残っています。バルセロナは、リーガのタイトル防衛に向けて 13 試合を残しており、チャンピオンズリーグでも決勝トーナメント 16 強に進出しています。

    レヴァンドフスキが国内および大陸の試合で重要な役割を果たすという保証はなく、ハンス・フリック監督はしばしば他のセンターフォワードを好んで起用している。

    ドイツ人指揮官は、レヴァンドフスキの状況について次のように述べている「我々は話し合った。シーズンはまだ終わっていない。彼は集中力を維持し、それを楽しむ必要がある。 彼がもっと出場時間を望んでいることは承知しているが、彼は良い仕事をしている。現在の状況とクラブを楽しんでほしい。今はその話をする時ではない。クラブの状況は皆が知っているが、我々は正しいことをしているので、私はリラックスしている」と語っている。

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    レヴァンドフスキの記録：バルセロナでのゴールとトロフィー

    レヴァンドフスキは2022年の夏にバイエルンからバルサに移籍した。178試合に出場し114ゴールを記録、バルサの2度のリーガ優勝に貢献している。この不老のポーランド人選手は、ポルトガルのGOAT（史上最高の選手）クリスティアーノ・ロナウドの足跡をたどり、40歳の誕生日を迎え、おそらくそれを超えてもプレーを続けるだろうと予想されている。

