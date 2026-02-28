サラーは12月のリーズ戦（3-3の引き分け）後にクラブから「犠牲にされた」と爆発的な怒りを露わにしたことで、1月のアンフィールド退団が濃厚視されていた。

「90分間もベンチに座っているなんて信じられない」とサラーは当時語った。「キャリアで初めてかもしれない、3度目のベンチだ。非常に、非常に失望している。これまで、特に昨シーズンはこのクラブのために多くのことをしてきた。今、理由もわからずベンチに座っている」

クラブは私を犠牲にしたように感じる。誰かが私に全ての責任を負わせたかったのは明らかだ」

サラーは後にチームメイトにこの発言を謝罪し、1月の移籍は実現しなかった。フォワードはエジプト代表としてアフリカネイションズカップに飛び立ったが、ファラオ軍団は準決勝で優勝国セネガルに敗れ、敗退した。