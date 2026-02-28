Getty Images Sport
翻訳者：
モハメド・サラー、サウジ・プロリーグとMLSクラブが重要な移籍条件を満たせばリバプール離脱の可能性が高まる
- Getty Images Sport
サラーは1月の退団が噂されていた
サラーは12月のリーズ戦（3-3の引き分け）後にクラブから「犠牲にされた」と爆発的な怒りを露わにしたことで、1月のアンフィールド退団が濃厚視されていた。
「90分間もベンチに座っているなんて信じられない」とサラーは当時語った。「キャリアで初めてかもしれない、3度目のベンチだ。非常に、非常に失望している。これまで、特に昨シーズンはこのクラブのために多くのことをしてきた。今、理由もわからずベンチに座っている」
クラブは私を犠牲にしたように感じる。誰かが私に全ての責任を負わせたかったのは明らかだ」
サラーは後にチームメイトにこの発言を謝罪し、1月の移籍は実現しなかった。フォワードはエジプト代表としてアフリカネイションズカップに飛び立ったが、ファラオ軍団は準決勝で優勝国セネガルに敗れ、敗退した。
サラー、今夏の移籍が「ますます確実」に
サラーはここ数週間、アルネ・スロット監督の下で再び起用される機会を得ており、リヴァプールの直近5試合のリーグ戦すべてで先発出場している。また、FAカップのブライトン戦では1得点1アシストの活躍で優勝候補のチームを3-0の勝利に導き、次ラウンド進出に貢献した。
33歳のサラーは直近6試合で4得点に直接関与しており、今シーズンのイングランド1部では4得点6アシストを記録している。しかし昨季の活躍には及んでおらず、リーグ戦29得点・18アシストという成績には届いていない。
BBCスポーツによれば、夏の移籍は「ますます現実味を帯びてきている」が、それはサラーの高額な給与要求が受け入れられるかどうかにかかっている。リヴァプールのスター選手は、昨年新たに契約を結んだキャプテンのヴァージル・ファン・ダイクと並び、クラブで最高額の年俸を得ているとされる。
サラーにはサウジ・プロリーグの複数クラブが関心を示している一方、MLSのチームも選手の動向を注視しており、アメリカ移籍の可能性も浮上している。一方で先週の報道では、選手とクラブ双方にとって適切なオファーがなければ、サラーはリヴァプールとの契約を満了する意向であるとも伝えられている。
- AFP
リヴァプール、厳しいチャンピオンズリーグの組み合わせを引いた
サラーが今夏アンフィールドを去るなら、さらなる優勝メダルを首にかけて去りたいと強く願うだろう。プレミアリーグ優勝防衛が絶望的な状況の中、リヴァプールは国内リーグでの敗北を挽回すべく、カップ戦を優先すると見られている。
リヴァプールは来週、ウルヴァーハンプトンに2度遠征する。まずは週中のプレミアリーグ第1節、続いてFAカップ5回戦だ。さらにスロット監督率いるチームはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でガラタサライと対戦することになり、マーシーサイドの巨人にとってトルコの強豪へのリベンジの機会となる。
両チームがグループステージで対戦した際には、ガラタサライが1-0で勝利。イスタンブールでの試合では、前半にビクター・オシムヘンがPKを決めて勝利を決めた。
それでもリバプールはチャンピオンズリーグの厳しい組み合わせに組み込まれた。ガラタサライとの決勝トーナメント1回戦を勝ち抜いたチームは、準々決勝でパリ・サンジェルマン（PSG）かチェルシーのいずれかと対戦することになる。
リバプール、トップ4入りへの望みを高めたい
サラーは土曜午後のウェストハム戦でもリヴァプールの先発を維持すると見込まれている。スロット監督は先週末のノッティンガム・フォレスト戦での1-0の勝利を含め、直近4試合で3勝を挙げている。
ハマーズ（ウェストハム）戦に勝利すれば、リバプールはトップ4入りをかけた争いでライバルであるマンチェスター・ユナイテッドと勝ち点で並ぶことになる。ユナイテッドは次の試合を日曜日に控え、オールド・トラッフォードでクリスタル・パレスを迎え撃つ。
広告