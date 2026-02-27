Getty
マーカス・ラッシュフォード、マンU復帰に「怠慢で中途半端」と警告 レッドデビルズのレジェンドがバルセロナ移籍は選手の心構え次第と主張
バルセロナ移籍かマンU復帰か：ラッシュフォードの次なる道は？
スペインではバルセロナがラシュフォードの獲得についてまだ決断していないとの相反する報道がある。同クラブにはいつでも発動可能な買い取りオプションがあるが、2600万ポンド（約35億円）の条項条件の再交渉を希望していると伝えられている。マンチェスター・ユナイテッドは要求価格の引き下げに消極的であり、28歳のフォワードは宙ぶらりんの状態が続いている。
暫定監督としての実績を基に常勤契約獲得を目指すマイケル・キャリックは、ラッシュフォードをオールド・トラッフォードに復帰させたい意向と報じられている。イングランド代表選手は、最高のパフォーマンスを発揮すれば依然として十分な貢献が可能だ。
ラッシュフォードはオールド・トラッフォードに復帰を歓迎されるだろうか？
ユナイテッドはアストン・ヴィラとバルセロナへのローン移籍を許可する前に、その姿を見ることが十分ではなかった。シャープ（BetBrainとの提携で発言）はGOALに対し、レッドデビルズが馴染みの顔を再びチームに迎え入れるべきかどうかについてこう語った。「マーカス・ラッシュフォードが最高の状態で、良いプレーをし、サッカーを楽しんで、ボールを持っている時も持っていない時もチームのために懸命に働く姿を見るのは大好きだ。 もし彼が古き良きマーカス・ラッシュフォードとして復帰し、毎試合100％の力を注ぐ覚悟があるなら、私は迷わず迎え入れるだろう。しかし問題は、彼が歓迎されていると感じられるかどうかだ。
「確かに彼はキャリア初期のような好調ぶりを見せていなかった。もし彼が復帰して、以前と同じように怠けていたり、中途半端な姿勢で臨むなら、私は彼を望まない。 ユナイテッドがそんな選手を抱えられるとは思えない。もし彼が戻ってきて、数シーズン前のように全力を尽くし、魔法のようなプレーを見せてくれるなら、喜んで迎え入れるだろう。」
ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドでどのように自らを奮い立たせるだろうか？
ラッシュフォードはカタルーニャに残留したい意向を表明しており、7歳でユナイテッドに加入した彼が環境の変化を受け入れている。彼はこう語っている。「このクラブでのプレーを楽しんでいる。サッカーを愛する者にとって、バルセロナはサッカー史における主要クラブの一つだ。選手にとって名誉なことだ」
「忘れられがちだが、私の人生の23年間はマンチェスター・ユナイテッドと共にあった。だから時には変化が必要だ。おそらくそれが今の私であり、全てを楽しんでいる」
もしラシュフォードがルーツであるマンチェスターへの復帰を迫られた場合、どのようにモチベーションを維持できるか問われると、シャープはこう付け加えた： 「それはマーカスの心の中と、彼が何を求めているかにかかっている。1シーズン離れてバルセロナでプレーした変化は彼にとって十分だったのか？それともそれが彼の意欲をかき立て、完全移籍を望むようになったのか？あるいはマイケル・キャリックのような、彼を知っていて肩を抱き、最高のパフォーマンスを引き出してくれる人物といることに満足しているのか？
「数試合の好プレー、素晴らしいゴール、そして献身的なパフォーマンスを見せれば、ファンは間違いなく彼を受け入れ、味方につけるだろう。全てはマーカス・ラッシュフォードの頭の中で何が起こっているか、彼の決断や野心次第だ」
レッドデビルズは夏の移籍市場で再び支出を行う見込み
マンチェスター・ユナイテッドは最近、ラッシュフォード不在でも健闘を続けており、キャリック監督の下で5勝を含む6試合無敗を記録している。レッドデビルズはチャンピオンズリーグ出場権争いに復帰した。
夏の移籍市場では再び資金を投入し、プレミアリーグ優勝を争える戦力を構築する見込みだ。その過程で資金調達を目的としてラッシュフォードを放出する可能性もあり、得た資金を他の補強に再投資する構えだ。
