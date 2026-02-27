マーカス・ラッシュフォード、マンU復帰に「怠慢で中途半端」と警告　レッドデビルズのレジェンドがバルセロナ移籍は選手の心構え次第と主張

ラッシュフォードはカタルーニャに残留したい意向を表明しており、7歳でユナイテッドに加入した彼が環境の変化を受け入れている。彼はこう語っている。「このクラブでのプレーを楽しんでいる。サッカーを愛する者にとって、バルセロナはサッカー史における主要クラブの一つだ。選手にとって名誉なことだ」

「忘れられがちだが、私の人生の23年間はマンチェスター・ユナイテッドと共にあった。だから時には変化が必要だ。おそらくそれが今の私であり、全てを楽しんでいる」

もしラシュフォードがルーツであるマンチェスターへの復帰を迫られた場合、どのようにモチベーションを維持できるか問われると、シャープはこう付け加えた： 「それはマーカスの心の中と、彼が何を求めているかにかかっている。1シーズン離れてバルセロナでプレーした変化は彼にとって十分だったのか？それともそれが彼の意欲をかき立て、完全移籍を望むようになったのか？あるいはマイケル・キャリックのような、彼を知っていて肩を抱き、最高のパフォーマンスを引き出してくれる人物といることに満足しているのか？

「数試合の好プレー、素晴らしいゴール、そして献身的なパフォーマンスを見せれば、ファンは間違いなく彼を受け入れ、味方につけるだろう。全てはマーカス・ラッシュフォードの頭の中で何が起こっているか、彼の決断や野心次第だ」