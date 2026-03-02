ジュード・ベリンガムはワールドカップに行かねばならない！トーマス・トゥヘルが負傷中のレアル・マドリードのスター選手がイングランド代表に選ばれるべき3つの理由を語った

元イングランド代表FWマイケル・オーウェンも同様の見解を示している。かつてレアル・マドリードでプレーしたこのストライカーは、ベリンガムが「不動の地位」に属し、大会前の親善試合に出場しなくても今夏の代表に選出されるかとのGOALの質問にこう答えた： 「もちろん、彼が復帰してシーズン終了まで問題なく過ごせれば、私にとっては『絶対外せない』カテゴリーに入るだろう。私の目には、彼がフィットしているなら間違いなく代表入りする選手だ。

「彼のような選手はそう簡単には育たない。レアル・マドリードで毎週プレーしているスター選手の一人であり、我々の絶対的な宝石、王冠の宝石だ。理想的ではないが、大会直前に負傷するのは彼だけではない。全てが順調で回復が良ければ、当然代表メンバーに入る」

イングランドサッカー界の有望株が不運な負傷に見舞われたことについて、オーウェンはこう付け加えた。「ジュード・ベリンガムが万全なら、彼にポジションを用意するだろう。彼はイングランド最高の選手というだけでなく、世界最高の選手の一人だ。トゥヘル監督が10番タイプの選手をワイドポジションに押し出して彼を組み込むかどうかが鍵となる」

「左サイドで先発する明確な選手がいるか？候補は数名いる。もしこの10番タイプの選手のうち2人が非常に好調なら、誰かを左サイドに押し出す可能性はあるか？

「全員が完全にフィットし、最高の状態でプレーしているなら、私にとってジュード・ベリンガムがそのポジションで国内最高の選手だ。だが、その前にいくつかの条件や懸念材料がある」