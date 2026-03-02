Getty
ジュード・ベリンガムはワールドカップに行かねばならない！トーマス・トゥヘルが負傷中のレアル・マドリードのスター選手がイングランド代表に選ばれるべき3つの理由を語った
他に誰がいる？ベリンガムはイングランドのキーマンだ
ベリンガムは2024年欧州選手権のスロバキア戦で驚異的なオーバーヘッドキックを決め、イングランドを大陸制覇の争いに留めた際、「他に誰がいる？」と雄叫びをあげたことで有名だ。最終的にはスペインに敗れ、決勝進出の夢は絶たれた。
今夏、スリーライオンズが北米に乗り込み、最も権威ある主要タイトルを争う中で、再び不滅の栄光への挑戦が行われる。レアル・マドリードの「ガラクティコ」であるベリンガムがその計画の一翼を担うべきだという見方が大勢を占めている。
トゥヘルはなぜベリンガムを選ばなければならないのかを説明した
しかし彼は現在ハムストリングの故障を抱えており、この負傷により数週間の離脱が見込まれている。イングランド代表監督のトゥヘルは次のように述べている。「クラブ（レアル・マドリード）は回復期間の見通しについてやや慎重な姿勢だ。ジュードは自ら回復を急いでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識の持ち主だ」
「3月の代表戦に間に合うよう全力を尽くすだろう。当然ながら我々は連絡を取り合っている。それは当然のことであり、彼の回復を願っている…我々にできることは何でも支援する。まさに時間との戦いだ」
ベリンガムはクラブと代表の両方で象徴的存在として証明すべきものは何もなく、トゥヘルが他の選手に価値を証明する機会を与えるため、ウェンブリーでのウルグアイ戦や日本戦といった親善試合では起用されなかった可能性もある。
元イングランド代表のスター、シャープはベリンガムが代表入りすると確信している。彼の血筋と情熱は無視できないからだ。ベットブレインとの提携でGOALに語ったシャープはこう述べた。「3月の親善試合を彼の選考基準にするべきではない。完全に回復し、マドリードのチームに戻ってプレーを始めたなら、彼を招集すべきだと思う。
「彼の才能は多岐にわたるポジションで通用する。ビッグゲーム経験も豊富で、レアル・マドリードでのチャンピオンズリーグ経験はワールドカップに有利に働く。マドリードでコンディションを整えレギュラーとしてプレーしているなら、間違いなく招集すべきだ」
イングランド代表においてベリンガムは「不動の存在」なのか？
元イングランド代表FWマイケル・オーウェンも同様の見解を示している。かつてレアル・マドリードでプレーしたこのストライカーは、ベリンガムが「不動の地位」に属し、大会前の親善試合に出場しなくても今夏の代表に選出されるかとのGOALの質問にこう答えた： 「もちろん、彼が復帰してシーズン終了まで問題なく過ごせれば、私にとっては『絶対外せない』カテゴリーに入るだろう。私の目には、彼がフィットしているなら間違いなく代表入りする選手だ。
「彼のような選手はそう簡単には育たない。レアル・マドリードで毎週プレーしているスター選手の一人であり、我々の絶対的な宝石、王冠の宝石だ。理想的ではないが、大会直前に負傷するのは彼だけではない。全てが順調で回復が良ければ、当然代表メンバーに入る」
イングランドサッカー界の有望株が不運な負傷に見舞われたことについて、オーウェンはこう付け加えた。「ジュード・ベリンガムが万全なら、彼にポジションを用意するだろう。彼はイングランド最高の選手というだけでなく、世界最高の選手の一人だ。トゥヘル監督が10番タイプの選手をワイドポジションに押し出して彼を組み込むかどうかが鍵となる」
「左サイドで先発する明確な選手がいるか？候補は数名いる。もしこの10番タイプの選手のうち2人が非常に好調なら、誰かを左サイドに押し出す可能性はあるか？
「全員が完全にフィットし、最高の状態でプレーしているなら、私にとってジュード・ベリンガムがそのポジションで国内最高の選手だ。だが、その前にいくつかの条件や懸念材料がある」
負傷したベリンガムはプレーを通じて完全な回復を目指せる
ベリンガムは今シーズン終了までに、さらに多くのリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの試合経験を積みたいと考えている。ただし、欧州最高峰の舞台であるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティ戦には出場しない見込みだ。イングランド代表としても、フロリダでのニュージーランド戦とコスタリカ戦が控えており、6月17日のクロアチア戦を皮切りに始まる待望のワールドカップ本大会開幕前に、代表復帰を満喫できるだろう。
