クリスティアーノ・ロナウドは、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトがアル・ナセルのスター選手にMLSでのライバル関係を継続するよう促す中、リオネル・メッシがインテル・マイアミで連携するのは「奇妙」だと警告した。

この驚異的な組み合わせを実現させたいかとの質問に対して、元MLSスターのロッシは、BetVictor Online Casino との関連で、GOAL に次のように語った。「私はそれを望んでいません。 メッシとロナウドが一緒にプレーする姿は見たくない。それはちょっと変だ。2人は別々にしておくべきだ。ロナウドがアメリカでプレーしたいなら、フロリダにある別のチーム、つまりオルランドに彼を移籍させるべきだ。そうすれば、少なくとも2人はそこで良いライバル関係を築けるだろう」と語った。

ロッシはまた、ハリウッド映画産業に近いロサンゼルスが、マイアミよりもロナウドに「よりふさわしい」着陸地点だと提案している。彼は、CR7 が 2026-27 シーズン以降もどこかで選手生活を続けると確信している。

5度のバロンドール受賞者がいつまでプレーを続けられるかについて、ロッシは「ロナウドは、ある意味で科学の常識を覆しているよね？ しかし引退の時が来るのは確実で、それは史上最高のキャリアの一つとなるだろう。だからメッシのように高齢になっても高いレベルでプレーする選手たちの姿を、これからも楽しみ続けよう。最後の試合がいつになるかは誰にもわからないのだから」