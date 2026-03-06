Getty/GOAL
クリスティアーノ・ロナウドは、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトがアル・ナセルのスター選手にMLSでのライバル関係を継続するよう促す中、リオネル・メッシがインテル・マイアミで連携するのは「奇妙」だと警告した。
移籍交渉：アル・ナセルのロナウド契約に解除条項
中東では主要タイトル獲得が難しい状況にあるロナウドは、羨望の的となる栄誉のコレクションにさらに2つのゴールデンブーツを加えたものの、最近ではPIF傘下クラブ間の移籍資金分配方法への不満が噴出し、ストライキに突入した。
その後復帰したものの、不運な負傷を負った。今夏、再びワールドカップ本大会を経験した後のロナウドの去就を巡る憶測は収まらない。アル・ナセルとの高額契約は2027年まで継続する見込みだ。
契約には解除条項が含まれているとされ、欧州復帰や米国での新たなスタートが囁かれている。多くの関係者が、もう一人の伝説的な元レッドデビルズ背番号7番——元イングランド代表主将デイビッド・ベッカム卿——が、フロリダ南部でロナウドとメッシを結びつける驚くべき合意を成立させると示唆している。
世界中の多くのファンは、記録を塗り替えるブーツが最終的に引退する日が来る前に、史上最高の2人が同じチームで競い合う姿を見たいと願っている。しかし、誰もがその夢に固執しているわけではない。
ロナウド、メッシとマイアミでプレーする移籍が「奇妙」な理由を説明
この驚異的な組み合わせを実現させたいかとの質問に対して、元MLSスターのロッシは、BetVictor Online Casino との関連で、GOAL に次のように語った。「私はそれを望んでいません。 メッシとロナウドが一緒にプレーする姿は見たくない。それはちょっと変だ。2人は別々にしておくべきだ。ロナウドがアメリカでプレーしたいなら、フロリダにある別のチーム、つまりオルランドに彼を移籍させるべきだ。そうすれば、少なくとも2人はそこで良いライバル関係を築けるだろう」と語った。
ロッシはまた、ハリウッド映画産業に近いロサンゼルスが、マイアミよりもロナウドに「よりふさわしい」着陸地点だと提案している。彼は、CR7 が 2026-27 シーズン以降もどこかで選手生活を続けると確信している。
5度のバロンドール受賞者がいつまでプレーを続けられるかについて、ロッシは「ロナウドは、ある意味で科学の常識を覆しているよね？ しかし引退の時が来るのは確実で、それは史上最高のキャリアの一つとなるだろう。だからメッシのように高齢になっても高いレベルでプレーする選手たちの姿を、これからも楽しみ続けよう。最後の試合がいつになるかは誰にもわからないのだから」
ストライキ行動：ロナウドのサウジアラビアでの不満が驚くべきことではない理由
ロッシはオールド・トラッフォードで共に過ごした時期、ロナウドの完璧への執拗な追求を間近で目撃してきた。サウジアラビアで情熱的な性格が不満を露わにする姿に、彼はさほど驚いていない。ポルトガル人史上最高の選手は二番手に甘んじることを決して良しとしないからだ。
ロッシは続けた。「それが彼のDNAだろ？彼のDNAは勝利そのもの、そのためなら手段を選ばない。それが叶わない時、強いフラストレーションが生まれる。チームメイトの反応は様々だ。彼の不満に耳を傾け、自分を高めようとする者もいれば、個人的に受け止める者もいる。
「だが彼は他人の評価など気にしたことがない。追随者がいるかどうかも本質的には気にしない。しかし彼は勝利の実績を持ち、シーズンに百万ゴールを決めてきた。だから彼の行動は常にチームに利益をもたらす。チームが勝つからだ。だから様子を見よう。 彼が17歳の時から41歳になった今も、何も変わっていない。だから彼が何か違うことをするとは思えない」
GOAT争い：ロナウドとメッシはチームメイトになる日が来るのか？
ロナウドは自らの存在や在り方を決して詫びたことはなく、今後もその姿勢を変えることはないだろう。彼は自分自身と、共に働く仲間たちに対し、ピッチ内外を問わず最高のものを求める。いずれまたメッシと再び顔を合わせる日が来るかもしれないが、彼らがチームメイトになるかどうかは、まだわからない。
