Arsenal errors GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

アーセナル、油断は禁物だ！ 選手個々のミスがプレミアリーグ優勝争いで致命傷となるだろう。ガンナーズが守備を固めなければ。

アーセナルは日曜日のトッテナムとのノースロンドン・ダービーで負けも引き分けも許されない状況だった。4日前のウルブズ戦での大敗により、プレミアリーグ優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの二強による一騎打ちとなった。4月のエティハド・スタジアムでの直接対決を含む残り試合を勝ち抜いた方が、優勝を勝ち取るのだ。

ミケル・アルテタ率いるアーセナルはトッテナムを4-1の圧勝で退けたが、これは決して珍しいことではない。結局のところ、アーセナルは過去8回のノースロンドン・ダービーで無敗（7勝）を維持している。しかも今回のトッテナムは、新監督イゴール・トゥドールが選べたフィールドプレーヤーがわずか14人しかおらず、チャンピオンシップ降格が現実味を帯びるなど、この期間で最も手薄な布陣だった。

アーセナルにとっておそらく最も予想通りの勝利だったとはいえ、直近2試合のプレミアリーグで世界に恥をかいた彼らは、それでも試合に臨み結果を出す必要があった。しかし、それらの引き分けや今シーズンのその他の失敗から生じた問題は依然として顕在していた。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ライスの過失

    ソーシャルメディアに生きる者なら、もう見ただろう。本人でさえ、この失敗が実際にチームに損害を与えなかったと知りつつ、善意で何度も送られてきたに違いない。

    トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの前半、エベレチ・エゼが先制点を決めた後、デクラン・ライスがチームメイトを集めて円陣を組んだ。キックオフのために自陣に戻る途中、彼はこめかみを指さし、アーセナルが冷静さを保ち、浮かれるなと示唆した。 しかし、そのわずか 24 秒後、ライスが 18 ヤードボックス内でドリブルで切り抜けようとしたところ、安直にボールを奪われ、ランダル・コロ・ムアニがプレミアリーグ初ゴールで同点に追いついた。ライスはその瞬間、手を上げて謝罪しながら苦笑いを浮かべた。この瞬間は、ビデオや GIF で不朽のものとなった。

    戦術的なレベルでは、ライス選手は、1月のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-3で敗戦）でのマーティン・ズビメンディ選手のミスと同様に、パスを出すのに十分な選択肢が自分の周りにないと思ったのかもしれません。しかし、アーセナルとライス選手を批判する人々は、この種のパフォーマンス的な動きが、過去数年にわたって彼らに対する厳しい視線をさらに強めていると指摘しています。これは、懐疑論者たちが大喜びするであろう、新たな例として明らかでした。

    これは、ライスがリーダーとして取るスタイルなのかもしれない。先月、ノッティンガム・フォレストで 0 対 0 の引き分けとなった試合後、彼は「毎回、クソッ！」と自分自身に向かって叫んでいるのが目撃された。ウェストハムのキャプテンだった頃、ヨーロッパリーグの試合中に、審判に向かって「まったくひどい、一晩中、まったくひどい、どうしてそんなにひどいことができるんだ？おそらく、クソッ、給料をもらっているんだろう」と叫んでいるところがカメラに捉えられた

    厳しく言えば、これがライスに最も残された弱点だろう。感情的な爆発や頭に血の上るような行動は、年間最優秀選手賞の有力候補である選手には許されない。この栄誉を手にするには、アーセナルが優勝を勝ち取らねばならないのだ。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ガブリエルはそれをやり過ごす

    アーセナルの年間最優秀選手賞のもう一人の有力候補はセンターバックのガブリエル・マガリャエスだ。彼はトッテナムの2点目の同点ゴールで責任を問われずに済んだのは幸運だった。コロ・ムアニとのわずかな接触で、身長190cmのセンターバックは地面に倒れ込み、トッテナムのストライカーがゴールを決めた後、主審ピーター・バンクスはファウルを宣告した。

    現代のファウル判定基準における押しのけや組み合いの許容範囲はさておき、ガブリエルが同様の手口を試みて失敗したのは今回が初めてではない。9月のニューカッスル戦（2-1で勝利）では、ニック・ウォルテメイドの得点時にブラジル人DFに両手で押さえつけられていたが、接触が不十分としてファウルは認められなかった。

    ガブリエルはプレミアリーグ随一のコーナーキック脅威であり、特に前シーズンのノースロンドン・ダービーではクリスティアン・ロメロから両手で押し出してスペースを作り決勝点を挙げている。それゆえ自陣ペナルティエリアでの身体接触には慣れているはずだ。しかし今回の件が注目を浴びた以上、次回は幸運に恵まれないかもしれない。

    前半にはコロ・ムアニがゴールへ向かって疾走中にガブリエルに足を引っ掛けられた場面もあった。リプレイではガブリエルがボールではなく選手にしか目を向けていなかったことが確認できる。リアルタイムでは普通の接触に見えたが、別のVAR判定なら寛大な判断は下されなかったかもしれない。要するにガブリエルは、小賢しいプレーをしようとするより、本来のプレースタイルに徹した方が良いということだ。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ラヤの唯一の弱点

    ウルブズ戦でアーセナルが2-2の引き分けに終わった後、ゴールキーパーのデビッド・ラヤが最終クロスを処理しようとした際にガブリエルとの連携不足を指摘され、ボールをこぼしたことでトム・エドジーにリッカルド・カラフィオーリを弾いてゴールを許した責任が問われた。

    これはレイアにとって今季初の失点に繋がるミスと記録されたが、長期的な懸念材料とは言い難い。自陣6ヤードボックス内では、このスペイン人GKは世界最高の守護神であり、最も混み合ったペナルティエリアでさえ、驚異的な確率でクロスボールをキャッチする。

    むしろ懸念すべきは、モリーヌックスでの先制失点時の対応だ。ウーゴ・ブエノの放ったボールはトップコーナーに届いたわけではないが、それでもレイアの手の届かない位置だった。 ラヤが失点するシュートは多くないが、それらは通常ミドルレンジからのものだ。身長6フィート（約183cm）の彼は欧州でも最も背の低いゴールキーパーの一人であり、同世代の選手たちほど長距離シュートに対応できる腕の長さを持っていない。

    つまり、アーセナルが最高の守備陣を誇っているにもかかわらず、相手チームは18ヤードボックスにすら到達せずに突破できる可能性があるということだ。1月のマンチェスター・ユナイテッド戦（ホームで3-2の敗戦）では、パトリック・ドルグとマテウス・クーニャがペナルティエリア外から得点を挙げたが、これも最近の例である。これはラヤのプレーにおける唯一の弱点であり、必ずしもアーセナルの守備を崩すことなく突くことができる点だ。

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    また二番目

    アーセナルはトッテナム戦を荒れたダービーに発展させなかった点で評価できる。ウルブズ戦では尻尾を巻いて逃げ出したが、今回は成熟の証と言えるだろう。

    モリーヌックスでの試合終了時、ホームサポーター（彼らのチームは史上最低ポイントで降格する可能性が残っていた）は「またも2位か、オーレオーレ」のチャントを浴びせた。1週間前のブレントフォード戦でも同様のことが起きた。 この12ヶ月間、アーセナルの選手とサポーターは、イングランドトップリーグ史上初の4年連続準優勝という不名誉を避けるべく戦ってきたが、常にこうした感情に付きまとわれてきた。

    ウルブスやブレントフォードでさえもアーセナルの失墜を喜んでいるなら、そのメッセージは明白だ——国内の全チームがガンナーズの優勝阻止を望むだろう。彼らはその悪名と向き合い、それに押し潰されるのではなく、むしろそれを糧にしなければならない。

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    アルテタの防御的姿勢

    歴史は勝者によって書かれる。アーセナルのサポーターにとって、自チームが先週末のダービーに臨んだ態度は触れたくない話題だろう。しかし試合前の記者会見でアルテタ監督は、普段より苛立ちを隠せない様子だった。

    ウルブズのSNSチームが、エドジーの同点ゴール直前に、アーセナルの時間稼ぎ行為を嘲笑する動画をTikTokに投稿していた。この動画はトッテナム戦前の数日間で拡散し、アルテタはその内容と視聴の有無について問われた。

    「いいえ」と彼は答え、続けて「私が読んだのは、試合前のロブ・エドワーズ監督（ロブ・エドワーズ）の記者会見と、彼が私たちについて述べたこと、そして彼が私に送ったテキストメッセージです。彼は、私たちがリーグで断トツの最強チームだと考えています。誰が投稿したかなど、他のどんなことよりも、私はそのことの方がずっと興味があります。特に、私はそれを読んでいないからです」と述べた。

    この発言は、アルテタが、ルイス・エンリケ監督とそのスタッフが、昨シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝で、アーセナルがパリ・サンジェルマンよりも優れていたと彼に話したと主張したときと比較された。この試合では、フランスチームが合計 3 対 1 で勝利した。「ミケル・アルテタは素晴らしい友人ですが、私はまったく同意できません」と、ルイス・エンリケ監督は、アーセナルの監督の発言について尋ねられたとき、反論した。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    シティの攻撃オプション

    アーセナルは週末を迎え、マンチェスター・シティに5ポイント差をつけて首位を走るが、ペップ・グアルディオラ率いるチームより1試合多く消化している。得点は同数（56得点）だが、攻撃陣の質においてタイトル争いのライバルを上回っているとは考えにくい。

    エルリング・ハーランドが22得点でゴールデンブーツ争いの首位をキープ。アントワーヌ・セメニョは13得点で3位に浮上し、ボーンマスから移籍したシティでプレミアリーグ3得点を挙げる好スタートを切った。 その次に得点しているのはフィル・フォーデン（7得点）と夏の補強選手ティジャニ・レインダース（5得点）だが、両者とも今シーズンは最高の状態とは言えない。一方、ライアン・チェルキとオマル・マルムシュは再び調子を上げつつある。

    アーセナルの得点力は依然としてセットプレーに大きく依存しているが、ヴィクトル・ヨケレスがトッテナム戦で決めた見事な2得点が、シーズン終盤の追い上げのきっかけとなる瞬間だったという期待がある。また、ブカヨ・サカもウルブズ戦でより中央寄りのポジションで得点を挙げ、勢いを取り戻した様子だ。エベレチ・エゼがスパーズやクリスタル・パレス以外のチームからも得点を挙げられれば、それも有用だろう。

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーは完璧な特効薬？

    アーセナルの優勝争いを阻もうとする次の相手は、ロンドンライバルのチェルシーだ。チェルシーがアーセナル相手にプレミアリーグで勝利を収めたのは2021年8月、ロメル・ルカクが復帰戦でゴールを決めた時以来のことだ。ああ、まるで別世界の出来事のように思えるだろう？

    アーセナルにとってチェルシー戦は常に好機だが、最近の状況も追い風となるかもしれない。ウェズリー・フォファナが土曜日のバーンリー戦（1-1）で受けた退場処分は今季8度目。リアム・ローゼニアー監督は、バーンリー戦終盤と直近のリーズ戦（2-2）で失点した選手たちを「4ポイントを無駄にした」と厳しく非難した。 コール・パーマーの調子は、少なくともPKではなくオープンプレーにおいて懸念材料だ。万全であれば、キャリア初となるエミレーツ・スタジアムでのアウェイ戦に先発出場する見込みである。 

    チェルシーはカラバオカップ準決勝でアーセナルに敗れた雪辱を晴らそうとするかもしれないが、ここ数シーズンで最も苦戦を強いられてきたアウェイでの結果を出す手段を単純に持ち合わせていない可能性がある。紙面上では、アルテタ率いるチームが圧倒的な優勝候補として臨む「ビッグゲーム」で勢いをつける絶好の機会となる。

    率直に言って、シーズン終盤のこの段階では、結果が何よりも重要だ。

