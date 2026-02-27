アーセナル、油断は禁物だ！ 選手個々のミスがプレミアリーグ優勝争いで致命傷となるだろう。ガンナーズが守備を固めなければ。

ソーシャルメディアに生きる者なら、もう見ただろう。本人でさえ、この失敗が実際にチームに損害を与えなかったと知りつつ、善意で何度も送られてきたに違いない。

トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの前半、エベレチ・エゼが先制点を決めた後、デクラン・ライスがチームメイトを集めて円陣を組んだ。キックオフのために自陣に戻る途中、彼はこめかみを指さし、アーセナルが冷静さを保ち、浮かれるなと示唆した。 しかし、そのわずか 24 秒後、ライスが 18 ヤードボックス内でドリブルで切り抜けようとしたところ、安直にボールを奪われ、ランダル・コロ・ムアニがプレミアリーグ初ゴールで同点に追いついた。ライスはその瞬間、手を上げて謝罪しながら苦笑いを浮かべた。この瞬間は、ビデオや GIF で不朽のものとなった。

戦術的なレベルでは、ライス選手は、1月のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-3で敗戦）でのマーティン・ズビメンディ選手のミスと同様に、パスを出すのに十分な選択肢が自分の周りにないと思ったのかもしれません。しかし、アーセナルとライス選手を批判する人々は、この種のパフォーマンス的な動きが、過去数年にわたって彼らに対する厳しい視線をさらに強めていると指摘しています。これは、懐疑論者たちが大喜びするであろう、新たな例として明らかでした。

これは、ライスがリーダーとして取るスタイルなのかもしれない。先月、ノッティンガム・フォレストで 0 対 0 の引き分けとなった試合後、彼は「毎回、クソッ！」と自分自身に向かって叫んでいるのが目撃された。ウェストハムのキャプテンだった頃、ヨーロッパリーグの試合中に、審判に向かって「まったくひどい、一晩中、まったくひどい、どうしてそんなにひどいことができるんだ？おそらく、クソッ、給料をもらっているんだろう」と叫んでいるところがカメラに捉えられた。

厳しく言えば、これがライスに最も残された弱点だろう。感情的な爆発や頭に血の上るような行動は、年間最優秀選手賞の有力候補である選手には許されない。この栄誉を手にするには、アーセナルが優勝を勝ち取らねばならないのだ。