アルヴァロ・アルベロア、レアル・マドリードの負傷者続出の中、ジュード・ベリンガムがロンドンへ急行した件に反応
レアル・マドリードのスター選手たちが海外で治療を受ける
マドリードは現在、シーズンの中盤という重要な時期に深刻な選手不足に直面している。ベリンガムはハムストリングの負傷治療のためロンドンへ渡り、専門的なリハビリを受けている。一方、キリアン・ムバッペは年明けから悩まされている膝の負傷からの回復を目指し、フランスへ帰国した。
両スーパースターの治療目的でのスペイン国外渡航を許可した決定は、マドリードのサポーターの間で疑問の声が上がっている。ただしアルベロアは、これらの渡航が両選手を一日も早く完全な状態に戻すための綿密に調整された回復計画の一環であると即座に説明した。
ベリンガムとムバッペの負傷管理
セルタ・ビーゴ戦前の記者会見で、アルベロアは海外で治療中のベリンガムとムバッペの負傷管理について質問を受けた。彼は両選手がクラブの医療スタッフの管理下にあり、状態が改善していると説明した。
「ベリンガムとムバペの負傷に関する全ては、レアル・マドリードの医療サービス部門とフィジカルトレーニング部門によって完璧に管理されています。両選手はクラブ医療スタッフの専門家と共にロンドンとパリで治療を受けており、全てがレアル・マドリードによって完全に監督されています」とアルベロアは語った。
ベルナベウでタイトル獲得の望みが薄れる
アルベロア率いるチームにとって、この負傷のタイミングは最悪だ。オサスナとヘタフェに連敗し、リーガ優勝防衛の歩みが躓いている。この結果、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナが首位で4ポイントのリードを築き、レアル・マドリードに誤りの余地はなくなった。
クラブはフランス人専門家が現在実施中の「保存的治療」方針に同意していることを確認したが、最近のヘタフェ戦（0-1敗戦）ではムバッペ不在の影響が顕著だった。ロドリゴが前十字靭帯損傷で今季絶望となったことで、レアル・マドリードの負傷者リストはさらに長くなった。
レアル・マドリードにとって決定的な一週間
レアル・マドリードは金曜日にサンティアゴ・ベルナベウでセルタ・ビーゴを迎え撃つ。バルセロナとの差が4ポイントに縮まった中、欧州戦が本格化する前に首位へのプレッシャーを維持するには勝利が不可欠だ。
その後、チームは来週行われるマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦に注力する。ベリンガムが試合日メンバーに復帰するのは4月まで見込まれていないが、ムバッペが欧州戦に何らかの形で関与するわずかな可能性は残されている。
