アルヴァロ・アルベロア、レアル・マドリードの負傷者続出の中、ジュード・ベリンガムがロンドンへ急行した件に反応

マドリードは現在、シーズンの中盤という重要な時期に深刻な選手不足に直面している。ベリンガムはハムストリングの負傷治療のためロンドンへ渡り、専門的なリハビリを受けている。一方、キリアン・ムバッペは年明けから悩まされている膝の負傷からの回復を目指し、フランスへ帰国した。

両スーパースターの治療目的でのスペイン国外渡航を許可した決定は、マドリードのサポーターの間で疑問の声が上がっている。ただしアルベロアは、これらの渡航が両選手を一日も早く完全な状態に戻すための綿密に調整された回復計画の一環であると即座に説明した。