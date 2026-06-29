日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本とブラジルの過去対戦成績を紹介する。
ワールドカップで日本とブラジルが対戦！
ワールドカップ2026のグループFを2位で突破した日本は、グループCで1位通過を果たしたブラジルとラウンド32で激突。大会史上最多5回の優勝を誇る“サッカー王国”と16強進出を争うこととなった。
日本とブラジルの一戦は、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフを予定。試合はテレビ放送が地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継、ネット『DAZN』でライブ配信される。なお、『DAZN』では日本戦全試合を無料ライブ配信予定だ。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では試合日の21:00から録画放送される。
- ラウンド：ラウンド32
- 対戦カード：ブラジル代表 vs 日本代表
- キックオフ日時：6月30日(火)午前2:00 (日本時間)
- テレビ放送：フジテレビ、NHK BS、NHK BSP4K(録)
- ネット配信：DAZN
日本がブラジルに勝ったことはある？
日本は2025年10月に行われた国際親善試合、キリンチャレンジカップ2025でブラジルを東京スタジアムに迎え、A代表において初勝利。試合は前半中に2点を先取される苦しい展開となったが、後半に入ってから猛反撃を繰り出した。
52分に南野拓実がネットを揺らすと、直後に伊東純也を途中投入してからさらに攻撃が活性化。62分に中村敬斗が同点弾、そして71分に上田綺世が逆転弾を沈めると、そのまま3-2の逆転勝利を成し遂げた。
日本が勝利した試合の記録や出場メンバーは以下の通り。
|キリンチャレンジカップ2025
2025/10/14
|日本
|ブラジル
|試合結果
|3-2
|得点者
|52分 南野拓実
62分 中村敬斗
71分 上田綺世
|26分 パウロ・エンリケ
32分 G・マルチネッリ
|スタメン
GK：1 鈴木彩艶
DF：3 谷口彰悟
MF/FW：8 南野拓実(Cap.)
GK：1 ウーゴ・ソウザ
DF：14 ファブリシオ・ブルーノ
MF：5 カゼミロ(Cap.)
FW：7 ヴィニシウス・ジュニオール
|交代記録
54分 久保建英→伊東純也
74分 南野拓実→田中碧
74分 上田綺世→町野修斗
74分 中村敬斗→相馬勇紀
85分 鎌田大地→小川航基
85分 堂安律→望月ヘンリー海輝
57分 ギマランイス→ジョエリントン
57分 ヴィニシウス→クーニャ
57分 G・マルチネッリ→ロドリゴ
74分 C・アウグスト→カイオ・エンリケ
74分 パケタ→リシャルリソン
74分 ルイス・エンリケ→エステバン
|会場
|東京スタジアム(東京)
【ハイライト動画】日本 3-2 ブラジル｜キリンチャレンジカップ(2025/10/14)
日本とブラジルの過去対戦記録は？
日本がブラジルに勝利した試合は、上述した2025年の一戦のみ。通算対戦成績ではブラジルの11勝2分け1敗と、日本にとって格上であることは間違いない。とはいえ、勝利した試合は直近の試合であり、親善試合としてテストの意味合いが強かったとはいえ、過去対戦の中では最も現在のメンバーに近いもの。ワールドカップの大舞台での再現にも期待が懸かる。
ブラジルから見た日本戦の歴代対戦結果一覧は以下の通り。
|試合日時
|大会名
|結果
|1989/7/23
|国際親善試合
|○ 1-0
|1995/6/6
|アンブロカップ
|○ 3-0
|1995/8/9
|日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパーク カップ
|○ 5-1
|1997/8/13
|国際親善試合
|○ 3-0
|1999/3/31
|キリンビバレッジ1999
|○ 2-0
|2001/6/4
|FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001
|△ 0-0
|2005/6/22
|FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
|△ 2-2
|2006/6/22
|2006 FIFAワールドカップ ドイツ
|○ 4-1
|2012/10/16
|国際親善試合
|○ 4-0
|2013/6/15
|FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013
|○ 3-0
|2014/10/14
|国際親善試合
|○ 4-0
|2017/11/10
|国際親善試合
|○ 3-1
|2022/6/6
|キリンチャレンジカップ2022
|○ 1-0
|2025/10/14
|キリンチャレンジカップ2025
|● 2-3
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