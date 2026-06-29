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japan(C)Getty Images
日本のW杯32強ブラジル戦は6/30(火)2:00開始！DAZNでもライブ配信
Tsutomu Maeda

日本代表がブラジルに勝ったことはある？サッカーワールドカップラウンド32で対戦

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

サッカー日本代表がFIFAワールドカップ(W杯)2026・ラウンド32でブラジル代表と対戦！過去に勝ったことはある？対戦成績を紹介。

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日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

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本記事では、日本とブラジルの過去対戦成績を紹介する。

ワールドカップで日本とブラジルが対戦！

ワールドカップ2026のグループFを2位で突破した日本は、グループCで1位通過を果たしたブラジルとラウンド32で激突。大会史上最多5回の優勝を誇る“サッカー王国”と16強進出を争うこととなった。

日本とブラジルの一戦は、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフを予定。試合はテレビ放送が地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継、ネット『DAZN』でライブ配信される。なお、『DAZN』では日本戦全試合を無料ライブ配信予定だ。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では試合日の21:00から録画放送される。

  • ラウンド：ラウンド32
  • 対戦カード：ブラジル代表 vs 日本代表
  • キックオフ日時：6月30日(火)午前2:00 (日本時間)
  • テレビ放送：フジテレビ、NHK BS、NHK BSP4K(録)
  • ネット配信：DAZN

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日本がブラジルに勝ったことはある？

日本は2025年10月に行われた国際親善試合、キリンチャレンジカップ2025でブラジルを東京スタジアムに迎え、A代表において初勝利。試合は前半中に2点を先取される苦しい展開となったが、後半に入ってから猛反撃を繰り出した。

52分に南野拓実がネットを揺らすと、直後に伊東純也を途中投入してからさらに攻撃が活性化。62分に中村敬斗が同点弾、そして71分に上田綺世が逆転弾を沈めると、そのまま3-2の逆転勝利を成し遂げた。

日本が勝利した試合の記録や出場メンバーは以下の通り。

キリンチャレンジカップ2025
2025/10/14		日本ブラジル
試合結果3-2
得点者52分 南野拓実
62分 中村敬斗
71分 上田綺世		26分 パウロ・エンリケ
32分 G・マルチネッリ
スタメン

GK：1 鈴木彩艶

DF：3 谷口彰悟
DF：4 渡辺剛
DF：25 鈴木淳之介

MF/FW：8 南野拓実(Cap.)
MF/FW：15 鎌田大地
MF/FW：10 堂安律
MF/FW：18 上田綺世
MF/FW：13 中村敬斗
MF/FW：21 佐野海舟
MF/FW：20 久保建英

GK：1 ウーゴ・ソウザ

DF：14 ファブリシオ・ブルーノ
DF：13 パウロ・エンリケ
DF：24 カルロス・アウグスト
DF：15 ルーカス・ベラウド

MF：5 カゼミロ(Cap.)
MF：11 ルーカス・パケタ
MF：8 ブルーノ・ギマランイス

FW：7 ヴィニシウス・ジュニオール
FW：19 ルイス・エンリケ
FW：22 ガブリエウ・マルチネッリ

交代記録

54分 久保建英→伊東純也

74分 南野拓実→田中碧

74分 上田綺世→町野修斗

74分 中村敬斗→相馬勇紀

85分 鎌田大地→小川航基

85分 堂安律→望月ヘンリー海輝

57分 ギマランイス→ジョエリントン

57分 ヴィニシウス→クーニャ

57分 G・マルチネッリ→ロドリゴ

74分 C・アウグスト→カイオ・エンリケ

74分 パケタ→リシャルリソン

74分 ルイス・エンリケ→エステバン

会場東京スタジアム(東京)

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【ハイライト動画】日本 3-2 ブラジル｜キリンチャレンジカップ(2025/10/14)

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日本とブラジルの過去対戦記録は？

日本がブラジルに勝利した試合は、上述した2025年の一戦のみ。通算対戦成績ではブラジルの11勝2分け1敗と、日本にとって格上であることは間違いない。とはいえ、勝利した試合は直近の試合であり、親善試合としてテストの意味合いが強かったとはいえ、過去対戦の中では最も現在のメンバーに近いもの。ワールドカップの大舞台での再現にも期待が懸かる。

ブラジルから見た日本戦の歴代対戦結果一覧は以下の通り。

試合日時大会名結果
1989/7/23国際親善試合○ 1-0
1995/6/6アンブロカップ○ 3-0
1995/8/9日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパーク カップ○ 5-1
1997/8/13国際親善試合○ 3-0
1999/3/31キリンビバレッジ1999○ 2-0
2001/6/4FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001△ 0-0
2005/6/22FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005△ 2-2
2006/6/222006 FIFAワールドカップ ドイツ○ 4-1
2012/10/16国際親善試合○ 4-0
2013/6/15FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013○ 3-0
2014/10/14国際親善試合○ 4-0
2017/11/10国際親善試合○ 3-1
2022/6/6キリンチャレンジカップ2022○ 1-0
2025/10/14キリンチャレンジカップ2025● 2-3

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