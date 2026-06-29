日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本とブラジルの過去対戦成績を紹介する。

ワールドカップで日本とブラジルが対戦！

ワールドカップ2026のグループFを2位で突破した日本は、グループCで1位通過を果たしたブラジルとラウンド32で激突。大会史上最多5回の優勝を誇る“サッカー王国”と16強進出を争うこととなった。

日本とブラジルの一戦は、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフを予定。試合はテレビ放送が地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継、ネット『DAZN』でライブ配信される。なお、『DAZN』では日本戦全試合を無料ライブ配信予定だ。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では試合日の21:00から録画放送される。

ラウンド：ラウンド32

対戦カード：ブラジル代表 vs 日本代表

キックオフ日時：6月30日(火)午前2:00 (日本時間)

テレビ放送：フジテレビ、NHK BS、NHK BSP4K(録)

ネット配信：DAZN

日本がブラジルに勝ったことはある？

日本は2025年10月に行われた国際親善試合、キリンチャレンジカップ2025でブラジルを東京スタジアムに迎え、A代表において初勝利。試合は前半中に2点を先取される苦しい展開となったが、後半に入ってから猛反撃を繰り出した。

52分に南野拓実がネットを揺らすと、直後に伊東純也を途中投入してからさらに攻撃が活性化。62分に中村敬斗が同点弾、そして71分に上田綺世が逆転弾を沈めると、そのまま3-2の逆転勝利を成し遂げた。

日本が勝利した試合の記録や出場メンバーは以下の通り。

キリンチャレンジカップ2025

2025/10/14 日本 ブラジル 試合結果 3-2 得点者 52分 南野拓実

62分 中村敬斗

71分 上田綺世 26分 パウロ・エンリケ

32分 G・マルチネッリ スタメン GK：1 鈴木彩艶 DF：3 谷口彰悟

DF：4 渡辺剛

DF：25 鈴木淳之介 MF/FW：8 南野拓実(Cap.)

MF/FW：15 鎌田大地

MF/FW：10 堂安律

MF/FW：18 上田綺世

MF/FW：13 中村敬斗

MF/FW：21 佐野海舟

MF/FW：20 久保建英 GK：1 ウーゴ・ソウザ DF：14 ファブリシオ・ブルーノ

DF：13 パウロ・エンリケ

DF：24 カルロス・アウグスト

DF：15 ルーカス・ベラウド MF：5 カゼミロ(Cap.)

MF：11 ルーカス・パケタ

MF：8 ブルーノ・ギマランイス FW：7 ヴィニシウス・ジュニオール

FW：19 ルイス・エンリケ

FW：22 ガブリエウ・マルチネッリ 交代記録 54分 久保建英→伊東純也 74分 南野拓実→田中碧 74分 上田綺世→町野修斗 74分 中村敬斗→相馬勇紀 85分 鎌田大地→小川航基 85分 堂安律→望月ヘンリー海輝 57分 ギマランイス→ジョエリントン 57分 ヴィニシウス→クーニャ 57分 G・マルチネッリ→ロドリゴ 74分 C・アウグスト→カイオ・エンリケ 74分 パケタ→リシャルリソン 74分 ルイス・エンリケ→エステバン 会場 東京スタジアム(東京)

【ハイライト動画】日本 3-2 ブラジル｜キリンチャレンジカップ(2025/10/14)

日本とブラジルの過去対戦記録は？

日本がブラジルに勝利した試合は、上述した2025年の一戦のみ。通算対戦成績ではブラジルの11勝2分け1敗と、日本にとって格上であることは間違いない。とはいえ、勝利した試合は直近の試合であり、親善試合としてテストの意味合いが強かったとはいえ、過去対戦の中では最も現在のメンバーに近いもの。ワールドカップの大舞台での再現にも期待が懸かる。

ブラジルから見た日本戦の歴代対戦結果一覧は以下の通り。

試合日時 大会名 結果 1989/7/23 国際親善試合 ○ 1-0 1995/6/6 アンブロカップ ○ 3-0 1995/8/9 日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパーク カップ ○ 5-1 1997/8/13 国際親善試合 ○ 3-0 1999/3/31 キリンビバレッジ1999 ○ 2-0 2001/6/4 FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001 △ 0-0 2005/6/22 FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005 △ 2-2 2006/6/22 2006 FIFAワールドカップ ドイツ ○ 4-1 2012/10/16 国際親善試合 ○ 4-0 2013/6/15 FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 ○ 3-0 2014/10/14 国際親善試合 ○ 4-0 2017/11/10 国際親善試合 ○ 3-1 2022/6/6 キリンチャレンジカップ2022 ○ 1-0 2025/10/14 キリンチャレンジカップ2025 ● 2-3

日本対ブラジルをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】