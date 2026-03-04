アメリカ・カナダ・メキシコ3カ国共催の北中米ワールドカップ(W杯)が、2026年6月11日(木)に開幕を迎える。

本記事では、2026年W杯の日本代表チケットが当たるプレゼントキャンペーンの情報をまとめて紹介する。

W杯チケットの公式販売は？

2026年W杯のチケットは2025年9月11日(木)のVisa先行抽選販売から開始。その後、一般向け早期抽選販売が2025年10月27日(月)、一般抽選販売が2025年12月5日(金)から行われていたがいずれも既に終了を迎えた。2026年春にはチケットが売れ残った場合に先着順での販売が行われる予定となっている。

とはいえ、W杯は世界で最も注目を集めるイベントの一つであり、チケットの入手は極めて困難なものとなっている。

W杯チケットのプレゼントキャンペーン多数！応募方法・条件は？

W杯のチケットは、パートナー企業などによるプレゼントキャンペーンでも入手する機会がある。それほど大きな手間もなく応募できるものもあるため、チケット入手の確率を少しでも上げたい方はチェックしてみてほしい。

【ユニリーバ】店頭キャンペーン｜観戦チケットが計120名に当たる！

ユニリーバ・ジャパンは、2026年1月26日(月)～3月16日(月)の期間に店頭キャンペーンを実施。期間中に対象のユニリーバ製品(ジフ・ドメスト・ヴァセリンを除く)を購入し、公式Webサイトから応募すると、購入金額に応じて抽選で賞品が当たる。

最大の目玉は、購入金額4,800円(税込)以上で応募できる「FIFAワールドカップ2026™日本戦チケット」で、当選人数は120名。その他にも、購入金額2,500円(税込)以上で「えらべるPay12,000円」が120名、購入金額1,200円(税込)以上で「えらべるPay1,212円」が1,212名に当たる。

キャンペーン名 店頭キャンペーン：購入金額に応じて観戦チケットが計120名様に当たる！ 実施期間 2026年1月26日(月)～

2026年3月16日(月) 応募手順 ①対象のユニリーバ製品(ジフ・ドメスト・ヴァセリンを除く)を購入



②公式Webサイトから応募



③あとは抽選結果を待つだけ！ 賞品 【購入金額4,800円(税込)以上】

FIFAワールドカップ2026™

日本戦チケット｜120名(1枚/名)



【購入金額2,500円(税込)以上】

えらべるPay12,000円｜120名



【購入金額1,200円(税込)以上】

えらべるPay1,212円｜1,212名

※応募には条件を満たすレシートの登録が必須。

※キャンペーン内容は変更となる場合があります。最新情報はユニリーバ・ジャパン公式サイトをご確認ください。

【コカ・コーラ】対象製品購入でポイントゲット！5組10名がW杯応援ツアーへ

コカ・コーラは、5組10名に「FIFAワールドカップ26 応援ツアー」が当たるキャンペーンを2026年3月15日(日)23:59まで実施。対象商品(キャップ裏にコードの記載があるコカ･コーラ製品)を購入し、『コークオンアプリ』のカメラでキャップ裏コードをスキャンすることで、応募ポイントを1ポイントずつ獲得することができ、6ポイントで「FIFAワールドカップ26 応援ツアー」に応募することができる。

当選は一人一回までだが、応募回数の制限はない。

「FIFAワールドカップ26 応援ツアー」以外にも「限定デザイン Coke ONスタンプ」や「コカ･コーラ FIFAワールドカップ26 ステンレスボトル」など限定アイテムがゲットできるチャンスとなっているため、コカ・コーラ公式サイトから詳細や賞品一覧を確認しよう。

応募手順は以下の通り。

キャンペーン期間 2026/2/16(月)～7/5(日)23:59

第1弾：2026/2/16(月)～4/19(日)23:59

第2弾：2026/4/20(月)～7/5(日)23:59

※「FIFAワールドカップ26 応援ツアー」の応募可能期間は2026/2/16(月)～3/15(日)23:59 対象製品 【キャップ裏コード対象】

※キャップ天面にキャップ裏コードの案内が印字された製品

・「コカ･コーラ」280mlPET／350mlPET／500mlPET／700mlPET／1500mlLPET／ラベルレス350mlPET／ラベルレス500mlPET

・「コカ･コーラ ゼロ」350mlPET／500mlPET／700mlPET／1500mlPET／ラベルレス350mlPET／ラベルレス500mlPET

・「コカ･コーラ ゼロカフェイン」350mlPET／500mlPET／700mlPET／1500mlLPET



【二次元コード対象】

※パッケージデザインに明記された二次元コードを読み込んで応募ポイントを獲得

・「コカ･コーラ」300mlPET／1000mlPET／250ml缶／350ml缶／500ml缶

・「コカ･コーラ ゼロ」250ml缶／350ml缶／500ml缶 賞品 【1ポイントコース】 デジタルポイント 500pt：10,000名

【4ポイントコース】 コカ･コーラ FIFAワールドカップ26 ステンレスボトル：300名

【8ポイントコース】 コカ･コーラ FIFAワールドカップ26 ミニ冷蔵庫：100名

【W(ダブル)チャンス】 デジタルポイント 10pt：20万名



・先着で必ずもらえる！

【36ポイントコース】 コーク限定ユニ 全10種：先着10万名

※第1弾：2/16(月)～4/19(日) 先着5万名

※第2弾：4/20(月)～7/5(日) 先着5万名



・後日結果がわかる！

【6ポイントコース】 FIFAワールドカップ26 応援ツアー：5組10名 応募手順 ①Coke ONアプリ(コークオンアプリ)をダウンロード

②対象商品を購入し、Coke ONアプリでキャップ裏コードをスキャンしてポイントを獲得

③貯めたポイントを確認し、「FIFAワールドカップ26 応援ツアー(6ポイント)」に応募

④応募者情報登録フォームに必要な情報を記入して応募完了

「FIFAワールドカップ26 応援ツアー」応募手順

【アクエリアス】堂安律のミッションをクリアで応募！5組10名が観戦ツアー

コカ・コーラは、アクエリアスに関するキャンペーンも実施。日本代表・堂安律から届いたミッションをクリアした方の中から、抽選または選考により5組(10名)にW杯の観戦ツアーペアチケットが当たる。

各ミッション詳細と対象の商品は以下の通り。最新情報や注意事項は公式サイトから確認できる。

キャンペーン名 #堂安律からの挑戦状 Mission.1 ■概要：「勝負力」を引き出せ

アクエリアス公式Xアカウントをフォローし、対象投稿を指定のハッシュタグ付きで引用ポストして参加する「運を試す」ミッション。10,000名にその場で「アクエリアス1本無料 Coke ON ドリンクチケット」が当たり、さらに応募者フォーム入力者の中から抽選で1組(2名)に「FIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケット」が当たる。



■キャンペーン期間

2026/2/17(火)～23(月)23:59



■参加方法

①アクエリアス公式Xアカウント(@AQUARIUS_SPORTS)をフォロー

②対象投稿を「#堂安律からの挑戦状」を付けて引用ポストすると、リプライで抽選結果が届き、「アクエリアス1本無料 Coke ON ドリンクチケット」がその場で当たる

③さらに応募者フォームに必要事項を入力すると、「FIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケット」抽選への応募が完了 Mission.2 ■概要：「瞬発力」を引き出せ

期間中、アクエリアス公式Xアカウントから毎日投稿されるクイズに参加し、正解数と回答速度を競う「正しく早くクイズに答える」ミッション。最も正解数が多く、かつ最も早く回答した人が「FIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケット」を獲得。各クイズで最速正解した7名は「FIFAワールドカップ26 公式試合球 トリオンダ」を獲得。さらに参加者の中から抽選で1,000名に「アクエリアス1本無料 Coke ON ドリンクチケット」が当たる。



■キャンペーン期間

2026/2/24(火)～3/2(月)23:59



■参加方法

①アクエリアス公式Xアカウント(@AQUARIUS_SPORTS)をフォロー

②期間中毎日投稿されるクイズで選択肢(A / B / C)を1つ選び、「#堂安律からの挑戦状」を付けて対象のキャンペーン投稿を引用ポスト

③アクエリアス公式Xアカウントから正解判定と回答順位がリプライで届く Mission.3 ■概要：「集中力」を引き出せ

対象投稿からゲームに参加し、30秒間画面をタップして「誰より多く連打してスコアを競う」ミッション。タップ回数上位11名の中から抽選で1組(2名)に「FIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケット」が当たる。



■キャンペーン期間

2026/3/3(火)～3/9(月)23:59



■参加方法

①アクエリアス公式Xアカウント(@AQUARIUS_SPORTS)をフォロー

②対象投稿からゲームチャレンジページへアクセスし、30秒間画面を連続でタップ

③ゲーム終了画面に表示されるシェアボタンからタップ回数をXでポストすると応募完了 Mission.4 ■概要：「堂安力」を引き出せ

指定のハッシュタグを付けて動画を投稿し、「“堂安律”を再現する」ミッション。堂安律が選定した動画の投稿者が「FIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケット」を獲得できる。



■キャンペーン期間

2026/3/6(金)～3/19(木)23:59



■参加方法

①アクエリアス公式Xアカウント(@AQUARIUS_SPORTS)またはアクエリアス公式Instagramアカウント(@aquarius_jp)をフォロー

②「#アクエリアス」「#PR」「#堂安律からの挑戦状」を付けて、堂安選手を再現した動画をX(動画)またはInstagram(リール)で投稿

③応募フォームに必要事項を入力して応募完了 Mission.5 ■概要：「探求力」を引き出せ

全国8か所に隠された二次元コードから合言葉を入れる「二次元コードを見つけ出す」ミッション。Coke ONアプリで正解の合言葉を入力した人の中から抽選で「FIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケット」が当たる。



■キャンペーン期間

2026/3/10(火)～3/23(月)23:59



■参加方法

①全国8か所に隠された二次元コードを見つける

②Coke ONアプリで二次元コードを読み込み、合言葉を入力

③応募フォームに必要事項を入力して応募完了 賞品 ミッションをクリアした方の中から抽選または選考により5組(10名)にFIFAワールドカップ 26 観戦ツアー ペアチケットなどが当たる。

※チケット獲得のチャンスは全5回。

【ハイセンス】Xフォロー&リポストで日本vsオランダ戦チケットが当たる！

ハイセンスジャパンは、FIFAワールドカップ2026™のオフィシャルスポンサーとして、「日本 vs オランダ」戦を現地で観戦できるペアチケットなどが当たるキャンペーンを実施。ハイセンスジャパン公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストのうえ、指定ハッシュタグと希望賞品をコメントして応募できる。

賞品は「日本 vs オランダ」戦の観戦ペアチケット(2組4名)に加え、ハイセンスの大画面テレビ(65A6R)も用意されている。応募期限や参加条件はハイセンスジャパン公式Xおよびキャンペーン案内で確認しておこう。

キャンペーン名 FIFAワールドカップ2026™ 観戦チケット プレゼントキャンペーン 応募期間 2026/3/4(水)～3/31(火)23:59 応募方法 ①ハイセンスジャパン公式Xアカウント(@hisense_japan)をフォロー

②対象ポストをリポスト

③「#Hisense」「#W杯」を付けて希望賞品をコメントして応募完了 賞品 【A賞】FIFAワールドカップ2026™「日本 vs オランダ」戦 観戦ペアチケット：2組4名



【B賞】ハイセンス 大画面テレビ 65A6R：1名

2026年W杯の関連情報