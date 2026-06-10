ワールドカップがテレビで映らない原因は？エラー理由・配信トラブル対処法まとめ

FIFAワールドカップ2026をテレビで見ようとした際、配信アプリが映らない・テレビ接続できない・音だけ出るといったトラブルに悩まされるケースも少なくない。

今大会は『DAZN』によるライブ配信視聴が中心となる一方、テレビ側の対応状況やネット環境によっては正常に再生できない場合もある。

本記事では、W杯2026をテレビで見たいのに映らない原因や対処法について紹介する。

ワールドカップがテレビで映らない原因は？

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FIFAワールドカップ2026をテレビで見ようとしても、映像が出ない・チャンネルが映らない・DAZNだけ再生できないといったトラブルが発生するケースもある。

特に今大会は地上波・BS・ネット配信が混在しており、視聴方法によって原因が異なりやすい。

原因①：放送・配信対象外の試合を見ようとしている

2026年大会では、全試合が地上波放送されるわけではない。一部試合は『DAZN』独占ライブ配信となっており、地上波・BSでは視聴できないケースもある。

特に海外強豪国同士のカードやグループステージ一部試合では、配信限定となる可能性もあるため、まずは放送・配信対象を確認したい。

地上波放送対象外の試合

DAZN独占配信試合

BS4K録画放送のみ対応

見逃し配信限定ケース

原因②：アンテナ・配線トラブル

地上波・BS視聴時に多いのが、アンテナやケーブル周辺のトラブルだ。

特に「E202」「E201」などのエラーコードが表示される場合は、アンテナ受信不良の可能性が高い。

台風・強風・豪雨などによってアンテナ向きがズレたり、BS放送が降雨減衰によって一時的に受信できなくなるケースもある。

原因③：B-CASカード・チャンネル設定不具合

「E100」「E101」「E102」などが表示される場合は、B-CASカード関連エラーの可能性がある。

B-CASカード抜き差しやICチップ清掃によって改善するケースも多い。また、引っ越し後や地域変更後はチャンネル設定が合っておらず、再スキャンが必要になる場合もある。

原因④：DAZN・配信アプリ側の問題

Fire TV Stickやスマートテレビ経由で『DAZN』などを視聴している場合は、ネット回線やアプリ側不具合も原因になりやすい。

特にWi-Fiが不安定な場合、ライブ配信特有の高負荷によってバッファリングや映像停止が発生するケースもある。また、アプリキャッシュ蓄積・バージョン古さ・デバイス過熱によって正常再生できなくなる場合もある。

Wi-Fi通信不安定

回線混雑

アプリ更新不足

Fire TV Stick過熱

デバイスメモリ不足

主な原因一覧

原因 主な症状 対処法 放送対象外 試合自体が映らない 配信サービス確認 アンテナ不良 E201・E202 アンテナ・配線確認 B-CAS不具合 E100系エラー カード抜き差し Wi-Fi不安定 バッファリング 回線再接続 アプリ不具合 映像停止・強制終了 再起動・再インストール

W杯期間中はアクセス集中や高負荷視聴も発生しやすいため、「テレビ本体」「ネット回線」「配信サービス」のどこに原因があるかを切り分けることが重要となりそうだ。

ワールドカップをテレビで見たいのに映らないときの対処法は？

地上波・BSが映らない場合

「E202」「E201」などが表示される場合は、アンテナや配線トラブルの可能性が高い。

まずはテレビ裏のアンテナケーブルが抜けていないか、緩んでいないか確認したい。また、引っ越し後や地域変更後はチャンネル設定が合っていない場合もあり、「チャンネル再スキャン」で改善するケースもある。

アンテナケーブル確認

チャンネル再設定

アンテナ受信レベル確認

天候悪化時は時間を置く

B-CASカードエラーの場合

「E100」「E101」「E102」などが表示される場合は、B-CASカード関連エラーの可能性が高い。

一度カードを抜き差しし、ICチップ部分を柔らかい布で軽く拭くことで改善するケースもある。

また、テレビ本体をコンセントごと再起動すると復旧する場合もある。

DAZN・Fire TV Stickが映らない場合

『DAZN』やFire TV Stick利用時は、Wi-Fi不安定やアプリ不具合が原因になりやすい。

まずはルーター再起動、アプリ再起動、Fire TV Stick本体再起動を試したい。

また、長時間利用によってFire TV Stick本体が過熱し、動作不安定になるケースもある。

可能であればWi-Fiではなく有線LAN接続へ切り替えると、ライブ配信時の安定性改善も期待できる。

Wi-Fi再接続

ルーター再起動

アプリ更新・再インストール

Fire TV Stickを冷ます

有線LAN接続へ変更

どうしても映らない場合の対処法

試合開始直前など時間がない場合は、スマホ・タブレット視聴へ切り替えるのも有効だ。

また、スマホ映像をHDMIケーブルやミラーリング機能でテレビへ映す方法なら、比較的早く復旧できるケースもある。

アンテナ故障や集合住宅設備トラブルが疑われる場合は、管理会社やアンテナ業者へ相談したい。

主な対処法一覧

症状 原因 対処法 E202・E201 アンテナ受信不良 配線・アンテナ確認 E100系 B-CAS不具合 カード抜き差し DAZN停止 Wi-Fi・アプリ不具合 再起動・更新 映像カクつき 回線混雑 有線接続へ変更 テレビだけ映らない Fire TV Stick過熱 本体冷却・再起動

W杯期間中はアクセス集中も起こりやすいため、「放送環境」「配信環境」「テレビ機器」のどこに原因があるかを切り分けながら対処することが重要となりそうだ。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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