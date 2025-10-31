NHK朝ドラ『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」は誰が歌ってる？ハンバート ハンバートのプロフィール・楽曲情報まとめ

2025年9月29日(月)より、NHKの朝ドラ第113作となる『ばけばけ』が放送されている。

本記事では、ばけばけの主題歌、ハンバート ハンバートについて紹介する。

NHK朝ドラばけばけとは

2025年度後期のNHK連続テレビ小説第113作『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、異なる文化と心が交差する物語として注目を集めている。タイトルの「ばけばけ」は「化ける」を意味し、幕末から明治という激動の時代に人々の価値観や生き方が大きく変化していくさまを象徴している。

モデルとなったのは、日本の怪談を世界に紹介した文豪・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と、その妻・小泉セツ(節子)。ただし原作はなく、史実をベースにしたフィクションとして描かれている。舞台は島根県松江市で、全体の約7割が松江を中心に展開する。異文化の出会い、孤独、そして理解、作品全体を貫くテーマは、境界を越えて心が通じ合う瞬間の尊さだ。

物語の中心となるのは、没落士族の娘・松野トキ(髙石あかり)と、外国人英語教師レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)。言葉も文化も異なる二人は、怪談という共通の世界を通じて互いの孤独を埋めていく。トキは父・松野司之介(岡部たかし)と共に貧しい生活を送りながらも、夢や物語に希望を見出す少女。ヘブンは幼い頃に家族に見放され、遠い異国で居場所を探し続ける男だ。二人の出会いは、やがて時代を超えて受け継がれる心の物語へと変わっていく。

従来の朝ドラとは異なり、『ばけばけ』にはナレーションが存在しない。その代わりに、主人公たちを見守る蛇と蛙のキャラクターが登場し、物語を彩る。声を担当するのは阿佐ヶ谷姉妹(蛇:渡辺江里子、蛙:木村美穂)。ユーモアと温かさを持つ彼女たちの語りが、幻想的な世界観に柔らかなリアリティを与えている。

NHK朝ドラ「ばけばけ」の主題歌は？誰が歌ってる？

2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌を担当するのは、夫婦デュオのハンバート ハンバートによる「笑ったり転んだり」。2025年10月1日(水)に配信リリースされたこの楽曲は、作品の舞台・松江の穏やかな空気と、主人公トキとヘブンの繊細な関係性をそのまま映し出したような一曲だ。派手さはないが、静かに寄り添い、聴く人の心をふとやわらげる。

制作統括の橋爪國臣氏は、主題歌を依頼するにあたって「登場人物の息づかいをそのまま歌にしてくれるアーティスト」を探していたという。その中で選ばれたのが、日常の光と影を自然体で歌い続けてきたハンバート ハンバート(佐野遊穂・佐藤良成)。橋爪氏は「ありのままの空気感を飾らずに表現してくれる」と確信し、二人にオファーを出した。

佐野遊穂は「舞台が松江と聞いて驚きました。とても物語にぴったりの曲ができたと思います」と語り、佐藤良成は「小泉セツさんの『思い出の記』を何度も読み、自分がセツになった気持ちで一気に作りました」と振り返る。制作チームも二人に松江のゆかりの地を訪ねてもらい、撮影現場にも立ち会ってもらうなど、作品世界に深く浸った状態で曲作りを進めたという。

NHK朝ドラ「ばけばけ」の主題歌を歌っているハンバート ハンバートとは？

『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を歌うハンバート ハンバートは、佐野遊穂と佐藤良成による夫婦デュオ。1998年に結成されて以来、フォークやカントリーをルーツに、日常のかけらをそっとすくい上げるような歌を届け続けている。派手なアレンジや技巧よりも、声そのものの温度で聴く人の心に染み入る、そんな音楽が彼らの真骨頂だ。

結成当初は、ベース、ドラム、キーボード、サックスを含む6人編成のバンドとして活動をスタート。しかし就職などでメンバーが離れ、最終的に2人きりのデュオとして活動を続ける道を選んだ。フォークロック、ポップス、カントリーといったジャンルを自由に行き来しながらも、根底にあるのは日常の中にある小さな痛みと希望。それを見逃さずに音へと変えるセンスが、長年にわたって支持されてきた理由だ。

2人の出会いもまた偶然だった。和光大学に在学していた佐藤良成が「小柄な女性ボーカルがいた方が洒落ている」と思い、当時音楽経験のなかった佐野遊穂をバンドに誘ったのが始まり。彼女は音楽を聴くことさえ少なかったというが、その無垢な声がハンバート ハンバートの世界を決定づけた。どこか懐かしく、少し切ない。そんな日常の風景が2人のハーモニーに宿っている。

ユニット名「ハンバート ハンバート」は、ロシア系アメリカ人作家ウラジーミル・ナボコフの小説『ロリータ』の主人公から名付けられた。佐藤良成が当初「フレンチ・ポップスのような洒落たバンドをやりたい」と考えていたことが由来だ。文学と音楽、ユーモアと郷愁。その絶妙なバランス感覚が、彼らの表現の根幹に流れている。

NHK朝ドラ「ばけばけ」の放送・配信予定は？

2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合・NHK BS/BS4Kでの放送に加え、NHKプラスやNHKオンデマンドといった配信サービスでも視聴できる。朝ドラは複数の時間帯に再放送が組まれており、見逃しても安心して楽しめるスケジュールが用意されている。

テレビ放送のスケジュール

『ばけばけ』はNHK総合テレビで毎週月曜から金曜の朝8時に本放送され、昼や翌週の早朝にも再放送がある。また土曜にはその週を振り返る特別編も放送。さらにNHK BS・BS4Kでは、早朝や深夜、週末のまとめ放送など多様な時間帯に再放送が組まれている。

チャンネル 曜日 時間帯 内容 NHK総合 月〜金 午前8:00〜8:15 本放送 月〜金 午後0:45〜1:00 再放送 翌週月曜 午前4:45〜5:00 再放送 NHK総合 土曜 午前8:00〜 「今週の連続テレビ小説」ダイジェスト 土曜 午前8:00〜 ダイジェスト版(振り返り) NHK BS/BS4K 月〜金 午前7:30〜7:45

午後11:30〜11:45 再放送 土曜 午前9:25〜10:40

午前11:00〜11:15 一週間分まとめ放送 & 再放送

配信サービスでの視聴

放送法改正によって放送から7日以上経過したあとにNHKプラスで放送後1週間の見逃し配信を視聴可能となるので注意が必要だ。

さらに、NHKオンデマンドに加入すれば、過去の朝ドラ作品まで含めて幅広いラインナップを楽しむことができる。半年間に及ぶ放送の中で「もう一度見たい名シーン」や「過去の名作を振り返りたい」という人には、オンデマンド配信が最も確実な方法となる。

特に注目なのは『U-NEXT』経由でのNHKオンデマンド利用。U-NEXTでは31日間無料トライアルが用意され、初回登録時には通常600ポイントのところ1,000ポイントが付与される。U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、毎月1,200円分のポイントが付与されるため、そのポイントを使ってNHKオンデマンドの「まるごと見放題パック」料金(月額990円)に充てれば実質無料で朝ドラを楽しむことができる。さらに映画やアニメを含む35万本以上の作品も見放題となる点も大きな魅力だ。

Amazon Prime Videoチャンネル経由での登録も可能で、既存のAmazonアカウントで手軽に利用できる。プライム会員であれば月額990円(税込)でNHKオンデマンドを追加でき、支払いもAmazonに一本化されるため利便性は高い。ただし無料トライアルは用意されていない点には注意が必要だ。

サービス 料金 特徴 無料トライアル 注意点 NHKオンデマンド(公式) 月額990円(税込)

単品購入110円～330円 ・大河ドラマや朝ドラを含む17,000本以上の番組

・月約500本の新作を当日または翌日に配信

(2025/9/29以降は本放送終了時刻から7日後に配信開始)

・「まるごと見放題パック」で全作品視聴可能 なし ・月額は日割り計算なし

・契約は月初がお得

・ダウンロード機能制限あり

・同時視聴は1台まで U-NEXT経由 月額2,189円(税込)

毎月1,200ポイント付与

NHKパック(月額990円)に利用可 ・NHKオンデマンドが実質無料で利用可能

・映画やアニメなど37万本以上も見放題

・支払い方法が豊富(クレカ、キャリア決済、楽天ペイ、Apple IDなど)

・テレビ視聴対応(Fire TV Stick、PlayStationなど) 31日間無料

初回登録時に1,000ポイント付与

初回31日間は実質0円 ・NHK番組は同時視聴1台まで

・1,000ポイントは公式キャンペーンページ経由登録が条件 Amazon Prime Videoチャンネル経由 月額990円(税込)

※別途Amazonプライム会員費が必要 ・既存のAmazonアカウントで簡単に登録

・支払いがAmazonに一本化

・Fire TV Stickやスマホアプリから視聴可能 なし ・無料トライアルなし

・プライム会員登録が必須

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

U-NEXT公式サイトへアクセス 「今すぐ観る」をクリック 必要情報と支払い方法を入力(32日目以降に継続する場合のみ課金) 登録完了 あとはすぐに『ばけばけ』を視聴開始！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)／NHKオンデマンドパックの月額料金は990円(税込)

関連情報

※放送法の改正(2025年10月1日)に伴い、2025年9月29日(月)より、NHKオンデマンドでのコンテンツの配信開始時期が変更となります。2025年9月29日(月)午前5時以降に放送される番組は、本放送終了時刻から7日後に配信開始となります。※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。