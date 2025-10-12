NHK朝ドラの再放送はどこで見れる？放送/配信予定・見逃し配信・スマホ・タブレットからの視聴方法

NHK(日本放送協会)では、「連続テレビ小説」、通称朝ドラとして現在、「ばけばけ」を放送している。

本記事では、NHK朝ドラの再放送の視聴方法、見逃し配信の有無について紹介する

NHK朝ドラの再放送はどこで見れる？一番お得なのは？

NHKの朝ドラは、本放送だけでなく複数の時間帯で再放送が用意されている。忙しい人でも自分の生活リズムに合わせて視聴できるのが特徴だ。

NHK総合テレビでは、月曜から金曜の午前8時00分～8時15分に本放送があり、同日の午後0時45分～1時00分に再放送が行われる。さらに翌週月曜の早朝4時45分～5時00分にもリピートが組まれている。土曜はその週の物語をまとめた「今週の連続テレビ小説」が午前8時00分から放送される。

NHK BS・BS4Kでは、月曜から金曜の午前7時30分～7時45分と午後11時30分～11時45分に再放送枠が設けられている。土曜は午前9時25分～10時40分に一週間分をまとめて放送、その後午前11時00分～11時15分に再放送が行われる。

このようにNHKの朝ドラは、一日の中でも複数の再放送枠や週末の一挙放送があるため、見逃した回でも安心して視聴できるスケジュールとなっている。

オンデマンドでの視聴

テレビ放送を見逃してしまった場合でも、NHKの朝ドラはオンデマンドで視聴可能だ。NHKプラスを利用すれば放送から1週間、スマホやPCで最新話を見逃し配信としてチェックできる。また、NHKオンデマンド（U-NEXTやAmazon Prime Videoチャンネル経由でも視聴可 ※2025/9/29以降は本放送終了時刻から7日後に配信開始）に加入すれば、過去作を含め幅広い朝ドラ作品をいつでも視聴することができる。時間に縛られず、自分のペースで楽しめる点が魅力だ。

サービス 曜日 時間帯 内容 NHK総合テレビ 月〜金 午前8:00〜8:15 本放送 月〜金 午後0:45〜1:00 再放送 翌週月曜 午前4:45〜5:00 再放送 NHK総合テレビ 土曜 午前8:00〜8:15 「今週の連続テレビ小説」（振り返り） 土曜 午前8:00〜8:15 ダイジェスト版 NHK BS/BS4K 月〜金 午前7:30〜7:45

午後11:30〜11:45 再放送 土曜 午前9:25〜10:40

午前11:00〜11:15 一週間分まとめ放送 & 再放送 オンデマンド 最新話 放送後〜1週間 NHKプラス（見逃し配信） 過去作含む いつでも視聴可

(2025/9/29以降は本放送終了時刻から7日後に配信開始) NHKオンデマンド（U-NEXT・Prime Videoでも提供）

スマホ・タブレット・PCでNHK朝ドラの再放送を見る方法は？見逃し配信は？

NHKの朝ドラを見逃した場合でも、公式の動画配信サービスや提携プラットフォームを通じて再放送や見逃し配信を視聴できる。最新話だけでなく、過去のエピソードもまとめて楽しめる環境が整っている。

NHKオンデマンド(公式)では、月額990円(税込)の「まるごと見放題パック」に加入することで、朝ドラや大河ドラマを含む17,000本以上の番組が視聴可能。新作も放送当日または翌日に追加され、月約500本が配信される。単品購入(110円〜330円)も選べるが、無料トライアルはなく、月額制は日割り計算されないため契約は月初がお得。利用は1人1台までで、ダウンロード機能にも制限がある。

U-NEXT経由では「NHKまるごと見放題パック」を実質無料で利用できる。U-NEXTは月額2,189円(税込)だが、毎月1,200円分のポイントが付与され、そのポイントをパック料金に充当できる。さらに31日間の無料トライアルがあり、初回登録時には1,000ポイントが付与されるため、初月から負担なしで朝ドラを視聴できる。加えて映画やアニメなど35万本以上の作品も見放題で楽しめるのも魅力だ。

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも「NHKオンデマンド」に加入できる。プライム会員であれば月額990円(税込)で利用可能で、すでにAmazonアカウントを持っている人にとっては手軽に始めやすい。支払いもAmazonに一本化でき、Fire TV Stickやスマホアプリから視聴できるため利便性が高い。ただし無料トライアルは用意されていない点には注意が必要だ。

支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に加え、楽天ペイ、Apple ID、Google Play、Amazonアプリ課金など幅広く対応。Fire TV StickやPlayStationを含む多くのデバイスで利用可能で、家族アカウントは最大4人まで同時利用できる。ただしNHKの番組は1人1台までという制約がある。

デバイス別のおすすめ視聴環境

デバイス 利用できるサービス おすすめポイント スマートフォン NHKプラス / U-NEXTアプリ / Amazon Prime Videoアプリ 外出先でも通信環境があれば視聴可能。ダウンロード機能でオフライン再生も可。 タブレット NHKオンデマンド / U-NEXT 画面が大きく、字幕付きで快適に視聴できる。家族での共有にも便利。 PC NHKプラス公式サイト / U-NEXTブラウザ視聴 安定した回線で高画質再生が可能。作業しながらの視聴にも最適。 テレビ(Fire TV・PlayStationなど) Amazon Prime Videoチャンネル / U-NEXTアプリ リモコン操作で手軽に視聴でき、家族全員で楽しめる。

過去のNHK朝ドラを見るには?

NHK朝ドラは毎回放送期間が半年に及ぶため、見逃してしまった作品やもう一度見返したい名シーンも多い。過去の朝ドラを視聴する方法はいくつかあり、公式配信サービスを活用することでいつでも楽しむことができる。最も代表的なのは有料配信サービスのNHKオンデマンド。ここでは放送終了後の作品も含めて、過去の名作を含めた幅広いラインナップが配信されている。オンデマンドの「見放題パック」に登録すれば、過去の朝ドラを1話から最終話まで一気に楽しむことが可能だ。

さらに、『U-NEXT』を通じての利用も便利で、NHKオンデマンドをそのまま視聴できる。NHKオンデマンドの登録ページから『U-NEXT』31日間無料トライアルを利用すると、特典として1,000ポイントが付与される（通常は500ポイント）。そのポイントを使ってNHKオンデマンドのパック料金に充てることも可能だ。

また、『Amazonプライムビデオ』からの登録も可能で、既存のアカウントを使って気軽に利用できるのも魅力。一部の過去作は総集編や特別編集版としてNHK BSや再放送枠で流れることもあるが、確実に全話を視聴したいのであれば、オンデマンドサービスを活用するのも安定した方法となる。朝ドラの歴史を振り返りたい人、名作を一気に追体験したい人にとって、これらの配信サービスは欠かせない存在だ。

サービス 料金 特徴 無料トライアル 注意点 NHKオンデマンド(公式) 月額990円(税込)

単品購入110円～330円 ・大河ドラマや朝ドラを含む17,000本以上の番組

・月約500本の新作を当日または翌日に配信(2025/9/29以降は本放送終了時刻から7日後に配信開始)

・「まるごと見放題パック」で全作品視聴可能 なし ・月額は日割り計算なし

・契約は月初がお得

・ダウンロード機能制限あり

・同時視聴は1台まで U-NEXT経由 月額2,189円(税込)

毎月1,200ポイント付与

NHKパック(月額990円)に利用可 ・NHKオンデマンドが実質無料で利用可能

・映画やアニメなど35万本以上も見放題

・支払い方法が豊富(クレカ、キャリア決済、楽天ペイ、Apple IDなど)

・テレビ視聴対応(Fire TV Stick、PlayStationなど) 31日間無料

初回登録時に1,000ポイント付与 ・NHK番組は同時視聴1台まで

・1,000ポイントは公式キャンペーンページ経由登録が条件 Amazon Prime Videoチャンネル経由 月額990円(税込)

※別途Amazonプライム会員費が必要 ・既存のAmazonアカウントで簡単に登録

・支払いがAmazonに一本化

・Fire TV Stickやスマホアプリから視聴可能 なし ・無料トライアルなし

・プライム会員登録が必須

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)／NHKオンデマンドパックの月額料金は990円(税込)

※放送法の改正(2025年10月1日)に伴い、2025年9月29日(月)より、NHKオンデマンドでのコンテンツの配信開始時期が変更となります。2025年9月29日(月)午前5時以降に放送される番組は、本放送終了時刻から7日後に配信開始となります。

※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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