NHK朝ドラ「あんぱん」の見逃し配信・視聴方法は？ 無料で見れる？

2025年3月31日(月)から、連続テレビ小説「あんぱん」が放送されている。

本記事では、連続テレビ小説「あんぱん」の見逃し配信、視聴方法について紹介する。

連続テレビ小説「あんぱん」とは?

2025年度前期に放送されるNHK連続テレビ小説第112作「あんぱん」。本作は「アンパンマン」の生みの親・やなせたかしと、その妻・小松暢をモデルにしたオリジナルフィクションドラマだ。戦前から戦後にかけての激動の時代を背景に、二人の人生を通して描かれるのは「愛と勇気の物語」。逆転しない正義を体現したアンパンマンへとたどり着くまでの軌跡がドラマ化される。

2025年は終戦から80年という節目の年。やなせの戦争体験をベースにした戦争描写が丁寧に描かれるのも大きな特徴だ。脚本を手掛けるのは「花子とアン」「Doctor-X 外科医・大門未知子」などで知られる中園ミホ。彼女は小学生の頃からやなせと文通を続けており、その交流が脚本を引き受ける決め手になったと語っている。

ヒロイン・朝田のぶ役にはオーディションで3,365人の中から選ばれた今田美桜。やなせをモデルとした柳井嵩を演じるのは北村匠海。この二人を中心に、加瀬亮、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、吉田鋼太郎、浅田美代子、阿部サダヲ、松嶋菜々子、二宮和也、竹野内豊、妻夫木聡、そしてMrs.GREEN APPLEの大森元貴といった豪華キャストが脇を固める。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。音楽は井筒昭雄が担当し、語りは林田理沙アナウンサーが務める。1927年(昭和2年)から1972年(昭和47年)までの時代を舞台に、全26週(130回)にわたり放送される。

放送は2025年3月31日(月)スタート。戦争と平和を生き抜き、誰もが知る国民的ヒーローを生み出すまでの物語が、朝ドラの舞台で鮮やかに描かれていく。

連続テレビ小説「あんぱん」の見逃し配信は?

NHK連続テレビ小説「あんぱん」を見逃してしまった場合でも安心だ。NHKの公式サービスや提携配信プラットフォームを活用すれば、放送後でも視聴することができる。

まず基本となるのがNHKプラス。総合テレビでの放送と同時に配信され、放送終了後から1週間は見逃し配信が利用可能。スマホやタブレット、PCに対応しており、通勤時間や外出先でも気軽に楽しめる。

さらに過去回を含めてじっくり楽しみたい場合はNHKオンデマンドが選択肢となる。月額990円(税込)の「まるごと見放題パック」に加入すれば、朝ドラ「あんぱん」だけでなく大河ドラマなどNHKの人気作品もまとめて視聴できる。放送から1年間視聴可能で、単品購入にも対応している。

また、U-NEXT経由での視聴もおすすめ。NHKオンデマンド登録ページ経由で『U-NEXT』の初回31日間無料トライアルに加入した場合、1,000ポイント(通常の登録ページから加入の場合は500ポイント)が付与されるため、そのポイントを「NHKオンデマンドまるごと見放題パック」の支払いに充てることで実質追加料金なしで利用できる。その後、『U-NEXT』の利用を継続した場合は毎月1,200ポイントが付与される。

見逃した1話を手軽にチェックするならNHKプラス、全話を通して楽しみたいならNHKオンデマンドやU-NEXT。ライフスタイルに合わせた視聴方法が用意されている。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)／NHKオンデマンドパックの月額料金は990円(税込)

※放送法の改正(2025年10月1日)に伴い、2025年9月29日(月)より、NHKオンデマンドでのコンテンツの配信開始時期が変更となります。2025年9月29日(月)午前5時以降に放送される番組は、本放送終了時刻から7日後に配信開始となります。

※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。