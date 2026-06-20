※DAZNは2026年6月18日(木)、同日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止することを発表しました。
日本代表は6月21日(日)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジアvs日本の実況・解説など中継情報を紹介する。
日本対チュニジアの中継予定は？
日本はグループF第2節でチュニジアと対戦。第2節では日本がオランダと2-2でドロー、チュニジアはスウェーデンに1-5で大敗しており、互いにグループ突破に向けては負けられない一戦となる。また、チュニジアは第1節後に異例の監督交代に踏み切っており、エルヴェ・ルナール新監督の初陣となる。
試合は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。生中継は、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が行う。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|生中継予定
|グループF 第2節
|2026/6/21(日)
13:00
|チュニジア vs 日本
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
日本対チュニジア｜DAZN・日テレの実況・解説は誰？
チュニジアvs日本は、『DAZN』と『日本テレビ』、『NHK BS』で実況・解説などの出演者が異なる。
チュニジアvs日本を扱う各中継局の出演者は以下の通り。
※チュニジアvs日本の実況・解説・出演者一覧
|チャンネル
|出演者
|DAZN(通常配信)
|【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】井口浩之(ウエストランド)、影山優佳
【実況】桑原学
【進行】野村明弘
|DAZN(パーティーライブ)
|【パーティーMC】成田凌、桐谷美玲、長尾謙杜(なにわ男子)
【解説】坪井慶介、大久保嘉人
【進行】中川安奈
|日本テレビ
|【日テレ系SPナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑
【現地スタジオ】槙野智章、井桁弘恵
【ベンチ解説】柿谷曜一朗
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔
【ゲスト】陣内智則、丸山桂里奈
【進行】河出奈都美
|NHK BS
|【解説】森岡隆三、林陵平
【実況】下境秀幸
※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、日本テレビ、NHK公式サイトよりご確認ください。
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
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