Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Hannibal nakamura(C)Getty images
DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定
Tsutomu Maeda

日本対チュニジアの日本テレビ・DAZNの実況・解説者は？ワールドカップ2026

ワールドカップ
チュニジア 対 日本
日本
チュニジア

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節、チュニジア代表対日本代表を放送する「日本テレビ」「DAZN(ダゾーン)」「NHK BS」の実況・解説は誰が担当？テレビ中継・ネット配信情報詳細を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

※DAZNは2026年6月18日(木)、同日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止することを発表しました。

日本代表は6月21日(日)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。

チュニジアvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

本記事では、チュニジアvs日本の実況・解説など中継情報を紹介する。

日本対チュニジアの中継予定は？

日本はグループF第2節でチュニジアと対戦。第2節では日本がオランダと2-2でドロー、チュニジアはスウェーデンに1-5で大敗しており、互いにグループ突破に向けては負けられない一戦となる。また、チュニジアは第1節後に異例の監督交代に踏み切っており、エルヴェ・ルナール新監督の初陣となる。

試合は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。生中継は、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が行う。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

ラウンドキックオフ日時対戦カード生中継予定
グループF 第2節2026/6/21(日)
13:00		チュニジア vs 日本【テレビ】
日本テレビ
NHK BS

【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。

チュニジアvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

日本対チュニジア｜DAZN・日テレの実況・解説は誰？

チュニジアvs日本は、『DAZN』と『日本テレビ』、『NHK BS』で実況・解説などの出演者が異なる。

チュニジアvs日本を扱う各中継局の出演者は以下の通り。

※チュニジアvs日本の実況・解説・出演者一覧

チャンネル出演者
DAZN(通常配信)【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】井口浩之(ウエストランド)、影山優佳
【実況】桑原学
【進行】野村明弘
DAZN(パーティーライブ)【パーティーMC】成田凌、桐谷美玲、長尾謙杜(なにわ男子)
【解説】坪井慶介、大久保嘉人
【進行】中川安奈
日本テレビ【日テレ系SPナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑
【現地スタジオ】槙野智章、井桁弘恵
【ベンチ解説】柿谷曜一朗
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔
【ゲスト】陣内智則、丸山桂里奈
【進行】河出奈都美
NHK BS【解説】森岡隆三、林陵平
【実況】下境秀幸

※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、日本テレビ、NHK公式サイトよりご確認ください。

チュニジアvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

チュニジアvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録