※DAZNは2026年6月18日(木)、同日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止することを発表しました。

日本代表は6月21日(日)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、チュニジアvs日本の実況・解説など中継情報を紹介する。

日本対チュニジアの中継予定は？

日本はグループF第2節でチュニジアと対戦。第2節では日本がオランダと2-2でドロー、チュニジアはスウェーデンに1-5で大敗しており、互いにグループ突破に向けては負けられない一戦となる。また、チュニジアは第1節後に異例の監督交代に踏み切っており、エルヴェ・ルナール新監督の初陣となる。

試合は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。生中継は、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が行う。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 生中継予定 グループF 第2節 2026/6/21(日)

13:00 チュニジア vs 日本 【テレビ】

日本テレビ

NHK BS



【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

日本対チュニジア｜DAZN・日テレの実況・解説は誰？

チュニジアvs日本は、『DAZN』と『日本テレビ』、『NHK BS』で実況・解説などの出演者が異なる。

チュニジアvs日本を扱う各中継局の出演者は以下の通り。

※チュニジアvs日本の実況・解説・出演者一覧

チャンネル 出演者 DAZN(通常配信) 【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也

【ゲスト】井口浩之(ウエストランド)、影山優佳

【実況】桑原学

【進行】野村明弘 DAZN(パーティーライブ) 【パーティーMC】成田凌、桐谷美玲、長尾謙杜(なにわ男子)

【解説】坪井慶介、大久保嘉人

【進行】中川安奈 日本テレビ 【日テレ系SPナビゲーター】竹内涼真

【解説】本田圭佑

【現地スタジオ】槙野智章、井桁弘恵

【ベンチ解説】柿谷曜一朗

【実況】山本紘之

【スタジオ解説】松井大輔

【ゲスト】陣内智則、丸山桂里奈

【進行】河出奈都美 NHK BS 【解説】森岡隆三、林陵平

【実況】下境秀幸

※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、日本テレビ、NHK公式サイトよりご確認ください。

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