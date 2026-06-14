日本代表は6月15日(月)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第1節でオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダvs日本の実況・解説など中継情報を紹介する。
オランダvs日本の中継スケジュールは？
日本は、今大会初戦のグループF第1節でポット1のオランダと対戦。ポット2の日本にとって、グループ首位通過を争うライバルとの重要な一戦となる。試合は、日本時間2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフ予定だ。
試合の生中継は、地上波テレビ『NHK総合』とネット『DAZN』が実施。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』では、『NHK総合』との同時生中継が行われる。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|中継予定
|グループF 第1節
|2026/6/15(月)
5:00
|オランダ vs 日本
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
※すべて日本時間。
オランダvs日本 NHK・DAZNの実況・解説は？
オランダvs日本は、『DAZN』と『NHK総合』で実況・解説などの出演者が異なる。『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』については『NHK総合』と同様だ。
オランダvs日本を扱う各中継局の出演者は以下の通り。
※オランダvs日本の実況・解説・出演者一覧
|チャンネル
|出演者
|DAZN(通常配信)
|【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】矢部浩之、影山優佳
【実況】野村明弘
【進行】桑原学
|DAZN(パーティーライブ)
|【出演者】成田凌、HIROKI＆RYO(ORANGE RANGE)、盛山晋太郎(見取り図)
【解説】岩政大樹
【進行】中川絵美里
|NHK総合
NHK BSP4K
NHK ONE
|【解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
【実況】小宮山晃義
※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、NHK公式サイトよりご確認ください。
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