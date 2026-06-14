日本代表は6月15日(月)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第1節でオランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダvs日本の実況・解説など中継情報を紹介する。

オランダvs日本の中継スケジュールは？

日本は、今大会初戦のグループF第1節でポット1のオランダと対戦。ポット2の日本にとって、グループ首位通過を争うライバルとの重要な一戦となる。試合は、日本時間2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフ予定だ。

試合の生中継は、地上波テレビ『NHK総合』とネット『DAZN』が実施。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』では、『NHK総合』との同時生中継が行われる。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 中継予定 グループF 第1節 2026/6/15(月)

5:00 オランダ vs 日本 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE

※すべて日本時間。

オランダvs日本 NHK・DAZNの実況・解説は？

オランダvs日本は、『DAZN』と『NHK総合』で実況・解説などの出演者が異なる。『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』については『NHK総合』と同様だ。

オランダvs日本を扱う各中継局の出演者は以下の通り。

※オランダvs日本の実況・解説・出演者一覧

チャンネル 出演者 DAZN(通常配信) 【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也

【ゲスト】矢部浩之、影山優佳

【実況】野村明弘

【進行】桑原学 DAZN(パーティーライブ) 【出演者】成田凌、HIROKI＆RYO(ORANGE RANGE)、盛山晋太郎(見取り図)

【解説】岩政大樹

【進行】中川絵美里 NHK総合

NHK BSP4K

NHK ONE 【解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

【実況】小宮山晃義

※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、NHK公式サイトよりご確認ください。

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