Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
van dijk ayase ueda(C)Getty images
DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定
Tsutomu Maeda

日本代表vsオランダ代表 NHK・DAZNの実況・解説者は？中継・配信情報詳細｜ワールドカップ2026

ワールドカップ
日本
オランダ
オランダ 対 日本

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第1節、オランダ代表対日本代表を放送する「NHK総合」「DAZN(ダゾーン)」の実況・解説は誰が担当？テレビ中継・ネット配信情報詳細を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用年間プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER(年間)

「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」

7/20までの加入で最初の3カ月・月々980円

※4カ月目以降は月々2,600円／年間プランのため途中解約不可

7/20まで割引価格に

日本代表は6月15日(月)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第1節でオランダ代表と対戦する。

オランダvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

本記事では、オランダvs日本の実況・解説など中継情報を紹介する。

オランダvs日本の中継スケジュールは？

日本は、今大会初戦のグループF第1節でポット1のオランダと対戦。ポット2の日本にとって、グループ首位通過を争うライバルとの重要な一戦となる。試合は、日本時間2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフ予定だ。

試合の生中継は、地上波テレビ『NHK総合』とネット『DAZN』が実施。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』では、『NHK総合』との同時生中継が行われる。

ラウンドキックオフ日時対戦カード中継予定
グループF 第1節2026/6/15(月)
5:00		オランダ vs 日本【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
NHK ONE

※すべて日本時間。

オランダvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

オランダvs日本 NHK・DAZNの実況・解説は？

オランダvs日本は、『DAZN』と『NHK総合』で実況・解説などの出演者が異なる。『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』については『NHK総合』と同様だ。

オランダvs日本を扱う各中継局の出演者は以下の通り。

※オランダvs日本の実況・解説・出演者一覧

チャンネル出演者
DAZN(通常配信)【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】矢部浩之、影山優佳
【実況】野村明弘
【進行】桑原学
DAZN(パーティーライブ)【出演者】成田凌、HIROKI＆RYO(ORANGE RANGE)、盛山晋太郎(見取り図)
【解説】岩政大樹
【進行】中川絵美里
NHK総合
NHK BSP4K
NHK ONE		【解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
【実況】小宮山晃義

※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、NHK公式サイトよりご確認ください。

オランダvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

DAZNサッカー専用年間プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

オランダvs日本はDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録