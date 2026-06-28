FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)では、日本代表とブラジル代表が激突する。世界屈指の強豪を相手に、日本がベスト16進出を目指す注目の一戦だ。
本記事では、元日本代表の本田圭佑氏の解説予定について紹介する。
日本対ブラジル戦の日程は？
FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフを迎える。6月29日(月)の深夜26:00にあたるため、日付を間違えないよう注意したい。現地時間では6月29日(月)12:00の開始となる。
試合会場は、アメリカ・テキサス州ヒューストンにあるヒューストン・スタジアム(NRGスタジアム)。約7万2000人を収容する大会屈指の大規模会場で、日本がベスト16進出を懸けてブラジルと対戦する。
グループFを2位で通過した日本は、グループC首位のブラジルとの対戦が決定。日本時間6月26日(金)に行われたスウェーデンとのグループステージ最終節から中3日で、優勝候補の一角との大一番に臨む。
本田圭佑は日本対ブラジル戦どこで解説する？
本田圭佑氏は、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表で、NHK BSの解説を担当する。
NHK BSでは、2026年6月30日(火)1:10から試合を生中継する予定。キックオフは同日2:00となっており、本田氏の解説とともに日本のベスト16進出を懸けた一戦を視聴できる。
なお、地上波ではフジテレビ系列が日本対ブラジルを生中継するが、本田氏は地上波中継には出演せず、NHK BSのみで解説を務める予定だ。
NHK BSを視聴する方法は、主に「BSアンテナ」「光回線テレビ」「ケーブルテレビ」の3つだ。BSアンテナを利用する場合は、BSチューナー内蔵テレビ、パラボラアンテナ、BS対応ケーブルが必要となる。集合住宅では共同アンテナが設置されていることもある。
アンテナを設置できない場合は、対応する光回線テレビやケーブルテレビを契約する方法もある。ただし、月額料金や工事費、専用機器の費用が発生する場合がある。
NHK BSを受信できる環境を整えた場合は、NHKの衛星契約が必要だ。地上契約を結んでいる場合は、衛星契約への変更手続きをすることで視聴できる。
ワールドカップ日本対ブラジルの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、地上波のフジテレビ系列、衛星放送のNHK BS、ネット配信のDAZNで視聴できる。
フジテレビ系列では、日本時間2026年6月30日(火)0:50から生中継を実施。メインキャスターをジョン カビラ氏、メイン解説を小野伸二氏、メインナビゲーターを柿谷曜一朗氏が担当する。キャスターは佐久間みなみアナウンサーと原田葵アナウンサー、実況は中村光宏アナウンサーが務める予定だ。
NHK BSでは同日1:10から生中継を開始する。解説は本田圭佑氏と林陵平氏、実況は小宮山晃義アナウンサーが担当。キックオフは2:00となるため、試合開始前の展望や両チームの最新情報も確認できる。
ネットではDAZNが日本対ブラジルを無料ライブ配信する。解説は内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏、実況は桑原学氏が担当する予定。日本代表戦は会員登録不要で視聴でき、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も利用可能だ。
|放送・配信
|開始時刻
|放送・配信形態
|出演者
|DAZN
|6月30日(火)2:00
|無料ライブ配信・見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
日本代表戦は会員登録不要
|フジテレビ系列
|6月30日(火)0:50
|地上波生中継
|メインキャスター：ジョン カビラ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ、原田葵
実況：中村光宏
|NHK BS
|6月30日(火)1:10
|BS生中継
|解説：本田圭佑、林陵平
実況：小宮山晃義
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)21:00
|録画放送
|NHKBSと同内容
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