優勝候補のイングランドと、歴史的なワールドカップ初勝利の勢いに乗るコンゴ民主共和国(DRコンゴ)が、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で激突する。

本記事では、イングランド対コンゴ民主共和国の地上波テレビ放送、中継予定について紹介する。

イングランド代表対コンゴ民主共和国(DRコンゴ)代表の試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のイングランド代表対コンゴ民主共和国(DRコンゴ)代表は、日本時間2026年7月2日(木)1:00にキックオフする。

試合会場は、アメリカ・アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアム。両チームが国際Aマッチで顔を合わせるのは今回が初めてで、優勝候補のイングランドに対し、ワールドカップ初勝利の勢いに乗るDRコンゴが挑む一戦となる。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：イングランド代表vsコンゴ民主共和国(DRコンゴ)代表

試合日：2026年7月2日(木)

キックオフ：1:00（日本時間）

会場：メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ）

イングランドvsDRコンゴの注目ポイント

イングランドでは、ジュード・ベリンガムが攻撃の中心として注目される。グループステージを通じて高いパフォーマンスを維持しており、得点やチャンスメークでチームを次のラウンドへ導けるかが鍵となりそうだ。

一方、DRコンゴはグループステージ最終節でウズベキスタンを破り、ワールドカップ本大会で歴史的な初勝利を挙げた。高い身体能力と勢いを武器に、イングランドを相手にどう戦っていくのか注目したい。

また、会場は屋内・空調設備を備えたスタジアムのため、北米特有の暑さによる影響は比較的小さいとみられる。コンディション面よりも、両チームの戦力差や戦術の完成度が結果に反映されやすい一戦となりそうだ。

イングランドvsコンゴ民主共和国の地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のイングランド代表対コンゴ民主共和国(DRコンゴ）代表は、フジテレビ系列、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、フジテレビ系列が日本時間2026年7月2日(木)0:10から生中継を実施する。キックオフは同日1:00を予定しており、試合開始前からテレビでリアルタイム観戦が可能だ。

衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kが同日21:00から録画放送を行う。深夜の生中継を視聴できない場合は、夜の4K放送で試合を楽しめる。

インターネットでは、DAZNが1:00からライブ配信を実施。戸田和幸氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当する。試合終了後には見逃し配信も行われ、好きな時間にフルマッチを視聴できる。DAZNは本大会全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォームとなる。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 実況・解説 DAZN 7月2日(木)1:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：戸田和幸

実況：下田恒幸 フジテレビ系列 7月2日(木)0:10 地上波生中継 実況：堀池亮介

解説：風間八宏、稲本潤一、田中マルクス闘莉王 NHK BSプレミアム4K 7月2日(木)21:00 4K録画放送 解説：小島伸幸

アナウンサー：中村泰人

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