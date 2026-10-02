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20240525 tatsunori otsuka(C)Getty images
男子バレー決勝の日本戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【バレーボール男子】決勝・日本代表vsイラン代表はいつ？何時から？試合日程・テレビ中継予定｜アジア競技大会2026

アジア大会2026の男子バレー競技、日本代表の決勝はいつスタート？何時から始まる？開催日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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バレーボール男子日本代表が、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝に進出している。

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本記事では、男子日本代表の決勝・日本vsイランの試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表 決勝はいつ？何時から？試合日程

男子日本代表は準決勝で中国代表を破り、決勝進出を決めた。決勝戦ではパキスタンにストレート勝利したイランと対戦する。

決勝は2026年10月3日(土)19:20に開始予定となっている。会場は岡崎中央総合公園総合体育館だ。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技

ラウンド

決勝

開催日

2026年10月3日(土)

開始時間

19:20

対戦カード

日本代表 vs イラン代表

会場

岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

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バレー男子決勝 日本vsイランのテレビ放送・ネット配信予定

バレーボール男子日本代表の決勝・イラン戦は、『U-NEXT』で独占ライブ配信＆見逃し配信を実施する予定となっており、リアルタイムでライブ中継を見られるのはU-NEXTのみとなる見込みだ。

地上波『TBS系列』は同時間帯に行われるサッカー男子決勝を中継予定としており、男子バレーボール決勝は録画で放送される予定だ。

チャンネル

形態

中継予定

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ

×
[録画放送予定]

TVer

ネット

×
[ディレイ配信予定]

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア競技大会 バレー男子決勝はU-NEXT独占ライブ配信！無料トライアルあり

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026｜関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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