日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)ラウンド32、決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。
本記事では、ブラジルvs日本のテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
サッカー日本代表のW杯ラウンド32・ブラジル戦はいつ？
ワールドカップ・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジルvs日本は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフを予定している。
グループステージでは、日本はグループFをオランダに次ぐ2位、ブラジルはグループCで2勝1分の首位で通過した。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|北中米ワールドカップ2026
ラウンド32
|2026/6/30(火)
2:00
|ブラジル代表 vs 日本代表
|ヒューストンスタジアム
(ヒューストン／アメリカ)
※すべて日本時間。
サッカー日本代表vsブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
ブラジルvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。テレビ放送は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継される。『DAZN』では、ブラジル戦も含めて日本代表の全試合が無料ライブ配信される。
その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定だ。
ラウンド32 ブラジルvs日本の中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
|フジテレビ
|地上波
|生放送
|NHK BS
|衛星放送
|生放送
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
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