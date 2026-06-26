日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)ラウンド32、決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジルvs日本のテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

サッカー日本代表のW杯ラウンド32・ブラジル戦はいつ？

ワールドカップ・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジルvs日本は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフを予定している。

グループステージでは、日本はグループFをオランダに次ぐ2位、ブラジルはグループCで2勝1分の首位で通過した。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 北中米ワールドカップ2026

ラウンド32 2026/6/30(火)

2:00 ブラジル代表 vs 日本代表 ヒューストンスタジアム

(ヒューストン／アメリカ)

※すべて日本時間。

サッカー日本代表vsブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

ブラジルvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。テレビ放送は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継される。『DAZN』では、ブラジル戦も含めて日本代表の全試合が無料ライブ配信される。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定だ。

ラウンド32 ブラジルvs日本の中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 フジテレビ 地上波 生放送 NHK BS 衛星放送 生放送 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送 NHK総合 地上波 × NHK ONE ネット × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

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