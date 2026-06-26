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vinicius ueda(C)Getty images
【ラウンド32】日本vsブラジルは6/30(火)午前2:00開始！DAZNで無料ライブ配信
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表のW杯ブラジル戦はいつ？決勝トーナメント・ラウンド32の試合日程・放送予定

ワールドカップ
ブラジル 対 未定
日本
ブラジル

サッカー日本代表の2026年北中米ワールドカップ(W杯)ラウンド32、決勝トーナメント1回戦のブラジル代表戦はいつ？試合は何時からキックオフ？開催日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。

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日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)ラウンド32、決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。

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本記事では、ブラジルvs日本のテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

サッカー日本代表のW杯ラウンド32・ブラジル戦はいつ？

ワールドカップ・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジルvs日本は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフを予定している。

グループステージでは、日本はグループFをオランダに次ぐ2位、ブラジルはグループCで2勝1分の首位で通過した。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
北中米ワールドカップ2026
ラウンド32		2026/6/30(火)
2:00		ブラジル代表 vs 日本代表ヒューストンスタジアム
(ヒューストン／アメリカ)

※すべて日本時間。

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サッカー日本代表vsブラジル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

ブラジルvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。テレビ放送は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継される。『DAZN』では、ブラジル戦も含めて日本代表の全試合が無料ライブ配信される。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定だ。

ラウンド32 ブラジルvs日本の中継予定

チャンネル形態放送予定
DAZNネットライブ＆見逃し配信
フジテレビ地上波生放送
NHK BS衛星放送生放送
NHK BSプレミアム4K衛星放送録画放送
NHK総合地上波×
NHK ONEネット×
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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