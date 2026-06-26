W杯グループI最終戦はいつ？何時キックオフ？全勝同士のフランスとノルウェーが1位通過を懸けて直接対決

FIFAワールドカップ2026・グループIでは。フランス代表、ノルウェー代表、セネガル代表、イラク代表の4チームが首位通過と初勝利を懸けて、最後の一戦に臨む。
本記事では、W杯グループI最終戦の日程、キックオフ時刻、会場を紹介する。
W杯グループI最終戦はいつ？何時キックオフ？
FIFAワールドカップ2026・グループIの最終節は、日本時間2026年6月27日(土)4:00に開催される。ノルウェー代表対フランス代表、セネガル代表対イラク代表の2試合が同時にキックオフを迎える。
ノルウェー対フランスは、アメリカ・フォックスボロのボストン・スタジアムで開催。セネガル対イラクは、カナダ・トロントにあるトロント・スタジアムが舞台となる。
|対戦カード
|日時(日本時間)
|会場
|ノルウェー vs フランス
|2026年6月27日(土)4:00
|ボストン・スタジアム
(アメリカ・フォックスボロ)
|セネガル vs イラク
|2026年6月27日(土)4:00
|トロント・スタジアム
(カナダ・トロント)
W杯グループIの順位は？(第2節終了時点)
FIFAワールドカップ2026・グループIは、第2節終了時点でフランス代表とノルウェー代表がともに2連勝を飾り、勝ち点6で並んでいる。得失点差ではフランスが+5、ノルウェーが+4となっているため、フランスが首位に立つ。
両チームはすでに決勝トーナメント進出を確定。最終節ではノルウェーとフランスが直接対決し、グループ首位通過を争う。引き分けに終わった場合は、得失点差で上回るフランスが1位となる。
一方、セネガル代表とイラク代表は開幕2連敗で勝ち点0。3位以下が確定しており、決勝トーナメント進出の可能性は消滅している。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|分
|敗
|得点
|失点
|得失点差
|勝ち点
|状況
|1
|フランス
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|決勝トーナメント進出確定
|2
|ノルウェー
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|決勝トーナメント進出確定
|3
|セネガル
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|敗退確定
|4
|イラク
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|敗退確定
W杯グループIのテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループI最終節は、日本時間2026年6月27日(土)4:00に2試合が同時開催される。ノルウェー代表対フランス代表はNHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継され、セネガル代表対イラク代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。
首位通過を争うノルウェー対フランスは、NHK総合が3:45から生中継を開始。現地解説は播戸竜二氏、現地実況は佐々生佳典アナウンサーが担当し、スタジオでは前園真聖氏が解説、園田遼斗アナウンサーが進行を務める。NHK ONEでもNHK総合の放送を同時配信する。
DAZNでは、佐藤寿人氏と町田所属の中山雄太がノルウェー対フランスの解説を担当し、実況は安井成行氏が務める。テレビを利用できない場合でも、スマートフォンやパソコン、タブレットなどからリアルタイムで視聴可能だ。
セネガル対イラクは、現時点で地上波の生中継予定は発表されていない。DAZNがライブ配信を行い、森脇良太氏が解説、西達彦氏が実況を担当する。NHK BSプレミアム4Kでは、6月28日(日)1:00から録画放送される。
|対戦カード
|放送・配信サービス
|開始時刻・放送形式
|実況・解説
|ノルウェー vs フランス
|DAZN
|ライブ配信
|解説：佐藤寿人、中山雄太
実況：安井成行
|ノルウェー vs フランス
|NHK総合
|6月27日(土)3:45
地上波生中継
|現地解説：播戸竜二
現地実況：佐々生佳典
スタジオ解説：前園真聖
スタジオアナウンサー：園田遼斗
|ノルウェー vs フランス
|NHK BSプレミアム4K
|生中継
|NHK総合と同内容
|ノルウェー vs フランス
|NHK ONE
|NHK総合の同時配信
|NHK総合と同内容
|セネガル vs イラク
|DAZN
|ライブ配信
|解説：森脇良太
実況：西達彦
|セネガル vs イラク
|NHK BSプレミアム4K
|6月28日(日)1:00
録画放送
|解説：早野宏史
実況：鳥山圭輔
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