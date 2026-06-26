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【6月27日4時キックオフ】グループI最終戦はDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Aoi Fujimiya

W杯グループI最終戦はいつ？何時キックオフ？全勝同士のフランスとノルウェーが1位通過を懸けて直接対決

ワールドカップ
ノルウェー
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セネガル
イラク
ノルウェー 対 フランス
セネガル 対 イラク

ワールドカップ2026のグループI最終戦はいつ？何時から？首位通過を目指すフランスvsノルウェーの対戦カード日程、初勝利を懸けたセネガルとイラクの中継予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループIでは。フランス代表、ノルウェー代表、セネガル代表、イラク代表の4チームが首位通過と初勝利を懸けて、最後の一戦に臨む。

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本記事では、W杯グループI最終戦の日程、キックオフ時刻、会場を紹介する。

W杯グループI最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループIの最終節は、日本時間2026年6月27日(土)4:00に開催される。ノルウェー代表対フランス代表、セネガル代表対イラク代表の2試合が同時にキックオフを迎える。

ノルウェー対フランスは、アメリカ・フォックスボロのボストン・スタジアムで開催。セネガル対イラクは、カナダ・トロントにあるトロント・スタジアムが舞台となる。

対戦カード日時(日本時間)会場
ノルウェー vs フランス2026年6月27日(土)4:00ボストン・スタジアム
(アメリカ・フォックスボロ)
セネガル vs イラク2026年6月27日(土)4:00トロント・スタジアム
(カナダ・トロント)

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W杯グループIの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループIは、第2節終了時点でフランス代表とノルウェー代表がともに2連勝を飾り、勝ち点6で並んでいる。得失点差ではフランスが+5、ノルウェーが+4となっているため、フランスが首位に立つ。

両チームはすでに決勝トーナメント進出を確定。最終節ではノルウェーとフランスが直接対決し、グループ首位通過を争う。引き分けに終わった場合は、得失点差で上回るフランスが1位となる。

一方、セネガル代表とイラク代表は開幕2連敗で勝ち点0。3位以下が確定しており、決勝トーナメント進出の可能性は消滅している。

順位チーム試合得点失点得失点差勝ち点状況
1フランス220061+56決勝トーナメント進出確定
2ノルウェー220073+46決勝トーナメント進出確定
3セネガル200236-30敗退確定
4イラク200217-60敗退確定

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W杯グループIのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループI最終節は、日本時間2026年6月27日(土)4:00に2試合が同時開催される。ノルウェー代表対フランス代表はNHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継され、セネガル代表対イラク代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。

首位通過を争うノルウェー対フランスは、NHK総合が3:45から生中継を開始。現地解説は播戸竜二氏、現地実況は佐々生佳典アナウンサーが担当し、スタジオでは前園真聖氏が解説、園田遼斗アナウンサーが進行を務める。NHK ONEでもNHK総合の放送を同時配信する。

DAZNでは、佐藤寿人氏と町田所属の中山雄太がノルウェー対フランスの解説を担当し、実況は安井成行氏が務める。テレビを利用できない場合でも、スマートフォンやパソコン、タブレットなどからリアルタイムで視聴可能だ。

セネガル対イラクは、現時点で地上波の生中継予定は発表されていない。DAZNがライブ配信を行い、森脇良太氏が解説、西達彦氏が実況を担当する。NHK BSプレミアム4Kでは、6月28日(日)1:00から録画放送される。

対戦カード放送・配信サービス開始時刻・放送形式実況・解説
ノルウェー vs フランスDAZNライブ配信解説：佐藤寿人、中山雄太
実況：安井成行
ノルウェー vs フランスNHK総合6月27日(土)3:45
地上波生中継		現地解説：播戸竜二
現地実況：佐々生佳典
スタジオ解説：前園真聖
スタジオアナウンサー：園田遼斗
ノルウェー vs フランスNHK BSプレミアム4K生中継NHK総合と同内容
ノルウェー vs フランスNHK ONENHK総合の同時配信NHK総合と同内容
セネガル vs イラクDAZNライブ配信解説：森脇良太
実況：西達彦
セネガル vs イラクNHK BSプレミアム4K6月28日(日)1:00
録画放送		解説：早野宏史
実況：鳥山圭輔

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