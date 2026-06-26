W杯グループI最終戦はいつ？何時キックオフ？全勝同士のフランスとノルウェーが1位通過を懸けて直接対決

FIFAワールドカップ2026・グループIでは。フランス代表、ノルウェー代表、セネガル代表、イラク代表の4チームが首位通過と初勝利を懸けて、最後の一戦に臨む。

本記事では、W杯グループI最終戦の日程、キックオフ時刻、会場を紹介する。

W杯グループI最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループIの最終節は、日本時間2026年6月27日(土)4:00に開催される。ノルウェー代表対フランス代表、セネガル代表対イラク代表の2試合が同時にキックオフを迎える。

ノルウェー対フランスは、アメリカ・フォックスボロのボストン・スタジアムで開催。セネガル対イラクは、カナダ・トロントにあるトロント・スタジアムが舞台となる。

対戦カード 日時(日本時間) 会場 ノルウェー vs フランス 2026年6月27日(土)4:00 ボストン・スタジアム

(アメリカ・フォックスボロ) セネガル vs イラク 2026年6月27日(土)4:00 トロント・スタジアム

(カナダ・トロント)

W杯グループIの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループIは、第2節終了時点でフランス代表とノルウェー代表がともに2連勝を飾り、勝ち点6で並んでいる。得失点差ではフランスが+5、ノルウェーが+4となっているため、フランスが首位に立つ。

両チームはすでに決勝トーナメント進出を確定。最終節ではノルウェーとフランスが直接対決し、グループ首位通過を争う。引き分けに終わった場合は、得失点差で上回るフランスが1位となる。

一方、セネガル代表とイラク代表は開幕2連敗で勝ち点0。3位以下が確定しており、決勝トーナメント進出の可能性は消滅している。

順位 チーム 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝ち点 状況 1 フランス 2 2 0 0 6 1 +5 6 決勝トーナメント進出確定 2 ノルウェー 2 2 0 0 7 3 +4 6 決勝トーナメント進出確定 3 セネガル 2 0 0 2 3 6 -3 0 敗退確定 4 イラク 2 0 0 2 1 7 -6 0 敗退確定

W杯グループIのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループI最終節は、日本時間2026年6月27日(土)4:00に2試合が同時開催される。ノルウェー代表対フランス代表はNHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継され、セネガル代表対イラク代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。

首位通過を争うノルウェー対フランスは、NHK総合が3:45から生中継を開始。現地解説は播戸竜二氏、現地実況は佐々生佳典アナウンサーが担当し、スタジオでは前園真聖氏が解説、園田遼斗アナウンサーが進行を務める。NHK ONEでもNHK総合の放送を同時配信する。

DAZNでは、佐藤寿人氏と町田所属の中山雄太がノルウェー対フランスの解説を担当し、実況は安井成行氏が務める。テレビを利用できない場合でも、スマートフォンやパソコン、タブレットなどからリアルタイムで視聴可能だ。

セネガル対イラクは、現時点で地上波の生中継予定は発表されていない。DAZNがライブ配信を行い、森脇良太氏が解説、西達彦氏が実況を担当する。NHK BSプレミアム4Kでは、6月28日(日)1:00から録画放送される。

対戦カード 放送・配信サービス 開始時刻・放送形式 実況・解説 ノルウェー vs フランス DAZN ライブ配信 解説：佐藤寿人、中山雄太

実況：安井成行 ノルウェー vs フランス NHK総合 6月27日(土)3:45

地上波生中継 現地解説：播戸竜二

現地実況：佐々生佳典

スタジオ解説：前園真聖

スタジオアナウンサー：園田遼斗 ノルウェー vs フランス NHK BSプレミアム4K 生中継 NHK総合と同内容 ノルウェー vs フランス NHK ONE NHK総合の同時配信 NHK総合と同内容 セネガル vs イラク DAZN ライブ配信 解説：森脇良太

実況：西達彦 セネガル vs イラク NHK BSプレミアム4K 6月28日(日)1:00

録画放送 解説：早野宏史

実況：鳥山圭輔

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】