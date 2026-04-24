ACLE決勝2026はいつ？試合日程・対戦カード・開始時間・放送予定

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンはいよいよ決勝を迎える。アジア王者を決める最終決戦は、各国の強豪クラブがしのぎを削ったシーズンの集大成として、大きな注目を集める一戦となる。

本記事では、ACLE決勝の試合日程や対戦カード、中継予定について紹介する。

ACLE決勝はいつ？試合日程を紹介

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝は、2026年4月25日(土)に開催される。アジア王者を決める最終決戦として、シーズンを通して勝ち上がってきた2クラブが激突する注目の一戦となる。

対戦カードはサウジアラビアのアル・アハリと、日本のFC町田ゼルビア。初のアジア制覇を狙う町田にとってはクラブ史に残る大一番となり、国内外から大きな関心が集まるカードとなっている。

キックオフは現地時間で19時15分、日本時間では翌4月26日(日)の午前1時15分に設定。深夜帯の試合となるため、視聴スケジュールの確認も重要なポイントとなる。

会場はサウジアラビア・ジッダにあるキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム。中立地開催となるこの舞台で、アジアの頂点を懸けた戦いが繰り広げられる。

項目 内容 試合日(現地) 2026年4月25日(土) 試合日(日本時間) 2026年4月26日(日) キックオフ 日本時間1:15 対戦カード アル・アハリ vs FC町田ゼルビア 会場 キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム(ジッダ)

ACLE決勝の対戦カードは？

前述のとおり、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝は、サウジアラビアのアル・アハリと日本のFC町田ゼルビアが対戦するカードに決定した。アジア王者の座を懸けた一戦として、大きな注目を集める組み合わせとなっている。

アル・アハリは前回王者として大会に臨み、準決勝ではヴィッセル神戸を2-1で下して決勝進出。開催地ジッダを本拠とするクラブでもあり、地の利を活かした戦いが期待される。

一方のFC町田ゼルビアは、クラブ史上初のアジア挑戦ながら快進撃を続け、準決勝でシャバブ・アル・アハリ(UAE)を1-0で撃破。初出場での決勝進出という快挙を達成した。

経験と実績で上回る王者アル・アハリと、勢いに乗る町田による構図となり、アジアの頂点を争うにふさわしい一戦となる。

ACLE決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝は、日本国内では動画配信サービス『DAZN』による独占ライブ配信が行われる。大会を通じて全試合の配信権を保有しており、決勝戦も例外なくDAZNでの視聴が唯一の方法となる。

地上波やBS・CS放送での中継は予定されておらず、リアルタイムで試合を観戦するにはDAZNへの加入が必須。配信は日本時間2026年4月26日(日)午前1時15分キックオフにあわせて実施される。

対戦カードはアル・アハリ(サウジアラビア)とFC町田ゼルビア(日本)。日本勢が決勝に進出した注目の一戦となるだけに、国内からの視聴需要も高まることが予想される。

深夜帯でのキックオフとなるため、見逃し配信の有無や視聴環境も含めて事前に確認しておきたいポイントだ。

項目 内容 配信サービス DAZN(独占ライブ配信) テレビ放送 なし 配信日時(日本時間) 2026年4月26日(日) 1:15 対戦カード アル・アハリ vs FC町田ゼルビア

ACLE決勝の視聴方法

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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