【11月4日】ドジャース優勝パレード2025のテレビ放送・ネット配信予定｜日本時間の何時から？

日本時間2025年11月2日(現地11月1日)、ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズとの激闘を制し、7戦の末に歓喜の瞬間を迎えた。頂点に立ったのは2年連続、球団史上9度目となるワールドシリーズ制覇となった。

本記事では、ドジャースの優勝パレードの日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ドジャース優勝パレードはいつ？

パレードは日本時間11月4日(火)午前4時にスタート。テンプル通りとブロードウェイの交差点を出発し、グランドアベニューや7番通りを経由してフィゲロア通りへと進むルートで行う予定。

球団史上初となる2年連続、通算9回目のワールドシリーズ制覇は、1998年～2000年のニューヨーク・ヤンキース以来となるMLB25年ぶりの連覇という歴史的快挙だ。

イベント 現地時間(ロサンゼルス/PT) 日本時間(JST) パレード開始時刻 11月3日(月) 午前11時00分 11月4日(火) 午前4時00分 祝賀イベント開始時刻 11月3日(月) 正午(12時00分)頃 / 12時15分頃 11月4日(火) 午前5時00分頃

ドジャース優勝パレードのテレビ放送・ネット配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースの連覇を祝う優勝パレードは、日本時間で11月4日(火)の早朝4時から開催される。日本国内では、MLB公式パートナーである「SPOTV NOW」がこの歴史的イベントを日本語実況・解説付きでライブ配信する。実況はDJケチャップ氏、解説は福島良一氏が担当する。

なお、現時点ではNHKや民放各局での生中継は予定されていない。

サービス名 配信形態 SPOTV NOW ライブ配信

（日本語実況・解説付き）

【SPOTV NOW】ドジャース優勝パレードの視聴方法

SPOTV NOW

前述の通り、ドジャース優勝パレードは『SPOTV NOW』でライブ配信を行う。ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

また、SPOTV NOWでは11月3日から行われる「2025 MLB アワード」をライブ配信する。

主なスケジュールとして11月11日に新人賞、同12日に最優秀監督賞、13日にサイ・ヤング賞、14日にMVPなど各賞が発表される。

登録方法は以下の通り。

