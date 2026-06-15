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IRANKUNDA nakamura son(C)Getty images
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

ワールドカップ2026で日本代表などアジア勢が無敗！継続懸かる次の試合はどれ？視聴方法は？

ワールドカップ
日本
大韓民国
オーストラリア
イラン
イラク
ヨルダン
カタール
サウジアラビア
ウズベキスタン

北中米ワールドカップ(W杯)2026開幕から4日目終了時点で無敗を維持しているアジア勢の試合スケジュールは？日本代表の次はどこ？開催日程や視聴方法を紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026の4日目(日本時間6月15日)終了時点で、アジア勢の無敗が続いている。

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本記事では、アジア勢の試合結果や次戦スケジュール、視聴方法を紹介する。

ワールドカップ2026 アジア枠の出場チームは？

ワールドカップ2026にはアジアサッカー連盟(AFC)傘下から計9チームが出場。イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、日本、オーストラリアが3次予選、カタール、サウジアラビアが4次予選、イラクが大陸間プレーオフで本大会の出場権を手にしていた。

アジア勢のワールドカップ2026出場国一覧は以下の通り。

予選チーム出場回数最高成績
3次予選イラン4大会連続7回目グループ敗退
ウズベキスタン初出場-
韓国11大会連続12回目4位
ヨルダン初出場-
日本8大会連続8回目ベスト16
オーストラリア6大会連続7回目ベスト16
4次予選カタール2大会連続2回目グループ敗退
サウジアラビア3大会連続7回目ベスト16
大陸間POイラク10大会ぶり2回目グループ敗退

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ワールドカップ2026でアジアが無敗！4日目までの結果は？

アジア勢としては、これまでに韓国がチェコに2-1で勝利したほか、日本は強豪オランダと2-2でドロー。オーストラリアもトルコに2-0で完封勝利している。

ワールドカップ2026開幕から4日目終了時点で、アジア勢は無敗を維持。アジア勢の試合結果は以下の通り。

キックオフグループカード見逃し配信
6/12(金)11:00A組 第1節韓国 2-1 チェコDAZN
6/14(日)4:00C組 第1節カタール 1-1 スイスDAZN
6/14(日)13:00D組 第1節オーストラリア 2-0 トルコDAZN
6/15(月)5:00F組 第1節オランダ 2-2 日本DAZN、NHK ONE

※すべて日本時間。

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今後初戦を迎えるアジア勢は？日程・中継予定

アジア勢のワールドカップ2026無敗継続が懸かる試合の対戦カードや日程、中継予定は以下の通り。なお、5日目から行われるアジア勢の初戦はいずれも『DAZN』独占ライブ配信予定となっている。

ワールドカップ 今後のアジア勢初戦一覧

キックオフグループカード放送・配信
6/16(火)7:00H組 第1節サウジアラビア vs ウルグアイTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
6/16(火)10:00G組 第1節イラン vs ニュージーランドTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
6/17(水)7:00I組 第1節イラク vs ノルウェーTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
6/17(水)13:00J組 第1節オーストリア vs ヨルダンTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
6/18(木)11:00K組 第1節ウズベキスタン vs コロンビアTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN

※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新順位は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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