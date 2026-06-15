北中米ワールドカップ(W杯)2026の4日目(日本時間6月15日)終了時点で、アジア勢の無敗が続いている。

本記事では、アジア勢の試合結果や次戦スケジュール、視聴方法を紹介する。

ワールドカップ2026 アジア枠の出場チームは？

ワールドカップ2026にはアジアサッカー連盟(AFC)傘下から計9チームが出場。イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、日本、オーストラリアが3次予選、カタール、サウジアラビアが4次予選、イラクが大陸間プレーオフで本大会の出場権を手にしていた。

アジア勢のワールドカップ2026出場国一覧は以下の通り。

予選 チーム 出場回数 最高成績 3次予選 イラン 4大会連続7回目 グループ敗退 ウズベキスタン 初出場 - 韓国 11大会連続12回目 4位 ヨルダン 初出場 - 日本 8大会連続8回目 ベスト16 オーストラリア 6大会連続7回目 ベスト16 4次予選 カタール 2大会連続2回目 グループ敗退 サウジアラビア 3大会連続7回目 ベスト16 大陸間PO イラク 10大会ぶり2回目 グループ敗退

ワールドカップ2026でアジアが無敗！4日目までの結果は？

アジア勢としては、これまでに韓国がチェコに2-1で勝利したほか、日本は強豪オランダと2-2でドロー。オーストラリアもトルコに2-0で完封勝利している。

ワールドカップ2026開幕から4日目終了時点で、アジア勢は無敗を維持。アジア勢の試合結果は以下の通り。

キックオフ グループ カード 見逃し配信 6/12(金)11:00 A組 第1節 韓国 2-1 チェコ DAZN 6/14(日)4:00 C組 第1節 カタール 1-1 スイス DAZN 6/14(日)13:00 D組 第1節 オーストラリア 2-0 トルコ DAZN 6/15(月)5:00 F組 第1節 オランダ 2-2 日本 DAZN、NHK ONE

※すべて日本時間。

今後初戦を迎えるアジア勢は？日程・中継予定

アジア勢のワールドカップ2026無敗継続が懸かる試合の対戦カードや日程、中継予定は以下の通り。なお、5日目から行われるアジア勢の初戦はいずれも『DAZN』独占ライブ配信予定となっている。

ワールドカップ 今後のアジア勢初戦一覧

キックオフ グループ カード 放送・配信 6/16(火)7:00 H組 第1節 サウジアラビア vs ウルグアイ TV：NHK BSP4K(録画)

ネット：DAZN 6/16(火)10:00 G組 第1節 イラン vs ニュージーランド TV：NHK BSP4K(録画)

ネット：DAZN 6/17(水)7:00 I組 第1節 イラク vs ノルウェー TV：NHK BSP4K(録画)

ネット：DAZN 6/17(水)13:00 J組 第1節 オーストリア vs ヨルダン TV：NHK BSP4K(録画)

ネット：DAZN 6/18(木)11:00 K組 第1節 ウズベキスタン vs コロンビア TV：NHK BSP4K(録画)

ネット：DAZN

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新順位は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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