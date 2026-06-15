北中米ワールドカップ(W杯)2026の4日目(日本時間6月15日)終了時点で、アジア勢の無敗が続いている。
本記事では、アジア勢の試合結果や次戦スケジュール、視聴方法を紹介する。
ワールドカップ2026 アジア枠の出場チームは？
ワールドカップ2026にはアジアサッカー連盟(AFC)傘下から計9チームが出場。イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、日本、オーストラリアが3次予選、カタール、サウジアラビアが4次予選、イラクが大陸間プレーオフで本大会の出場権を手にしていた。
アジア勢のワールドカップ2026出場国一覧は以下の通り。
|予選
|チーム
|出場回数
|最高成績
|3次予選
|イラン
|4大会連続7回目
|グループ敗退
|ウズベキスタン
|初出場
|-
|韓国
|11大会連続12回目
|4位
|ヨルダン
|初出場
|-
|日本
|8大会連続8回目
|ベスト16
|オーストラリア
|6大会連続7回目
|ベスト16
|4次予選
|カタール
|2大会連続2回目
|グループ敗退
|サウジアラビア
|3大会連続7回目
|ベスト16
|大陸間PO
|イラク
|10大会ぶり2回目
|グループ敗退
ワールドカップ2026でアジアが無敗！4日目までの結果は？
アジア勢としては、これまでに韓国がチェコに2-1で勝利したほか、日本は強豪オランダと2-2でドロー。オーストラリアもトルコに2-0で完封勝利している。
ワールドカップ2026開幕から4日目終了時点で、アジア勢は無敗を維持。アジア勢の試合結果は以下の通り。
|キックオフ
|グループ
|カード
|見逃し配信
|6/12(金)11:00
|A組 第1節
|韓国 2-1 チェコ
|DAZN
|6/14(日)4:00
|C組 第1節
|カタール 1-1 スイス
|DAZN
|6/14(日)13:00
|D組 第1節
|オーストラリア 2-0 トルコ
|DAZN
|6/15(月)5:00
|F組 第1節
|オランダ 2-2 日本
|DAZN、NHK ONE
※すべて日本時間。
今後初戦を迎えるアジア勢は？日程・中継予定
アジア勢のワールドカップ2026無敗継続が懸かる試合の対戦カードや日程、中継予定は以下の通り。なお、5日目から行われるアジア勢の初戦はいずれも『DAZN』独占ライブ配信予定となっている。
ワールドカップ 今後のアジア勢初戦一覧
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/16(火)7:00
|H組 第1節
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|6/16(火)10:00
|G組 第1節
|イラン vs ニュージーランド
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|6/17(水)7:00
|I組 第1節
|イラク vs ノルウェー
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|6/17(水)13:00
|J組 第1節
|オーストリア vs ヨルダン
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|6/18(木)11:00
|K組 第1節
|ウズベキスタン vs コロンビア
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新順位は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
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FIFAワールドカップ2026｜最新情報
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