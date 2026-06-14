日本代表は6月15日(月)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第1節でオランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダ戦に向けた日本のスタメン発表予想時刻を紹介する。

日本代表 オランダ戦の開催日・中継予定

ワールドカップ2026のグループF第1節、オランダvs日本は日本時間2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフ予定だ。

試合の生中継は、地上波テレビ『NHK総合』とネット『DAZN』が実施。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』では、『NHK総合』との同時生中継が行われる。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 中継予定 グループF 第1節 2026/6/15(月)

5:00 オランダ vs 日本 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE

※すべて日本時間。

日本代表 オランダ戦の先発メンバー発表はいつ？

ワールドカップ2026では、開幕からの各対戦カードの例を参考にすればキックオフの約1時間前に先発メンバーが発表されている。試合によってバラつきがあるため大きく前後する可能性もあるが、オランダvs日本の場合は日本時間6月15日(月)午前4:00頃が目安となりそうだ。

なお、スタメン発表は各代表チームの公式SNSアカウントや、日本サッカー協会(JFA)および国際サッカー連盟(FIFA)公式サイトなどで確認することができる。

日本代表＆オランダ代表の招集選手一覧

【オランダ代表】

▼GK

1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

13 ロビン・ルーフス （サンダーランド／イングランド）

23 マルク・フレッケン （レヴァークーゼン／ドイツ）

▼DF

2 ルシャレル・ヘールトルイダ （サンダーランド／イングランド）

4 フィルジル・ファン・ダイク （リヴァプール／イングランド）

5 ナタン・アケ （マンチェスター・シティ／イングランド）

6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ （ブライトン／イングランド）

15 ミッキー・ファン・デ・フェン （トッテナム・ホットスパー／イングランド）

22 デンゼル・ダンフリース （インテル／イタリア）

25 ヨレル・ハト （チェルシー／イングランド）

▼MF

3 マルテン・デ・ローン （アタランタ／イタリア）

7 ジャスティン・クライファート （ボーンマス／イングランド）

8 ライアン・グラフェンベルフ （リヴァプール／イングランド）

12 マッツ・ウィーファー （ブライトン／イングランド）

14 タイアニ・ラインデルス （マンチェスター・シティ／イングランド）

16 フース・ティル（PSV）

20 トゥーン・コープマイネルス （ユヴェントス／イタリア）

21 フレンキー・デ・ヨング （バルセロナ／スペイン）

26 クインテン・ティンバー （マルセイユ／フランス）

▼FW

9 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

10 メンフィス・デパイ （コリンチャンス／ブラジル）

11 コーディ・ガクポ （リヴァプール／イングランド）

17 ノア・ラング （ガラタサライ／トルコ）

18 ドニエル・マレン （ローマ／イタリア）

19 ブライアン・ブロビー （サンダーランド／イングランド）

24 クリセンシオ・サマーフィル （ウェストハム／イングランド）

▼監督

ロナルド・クーマン

【日本代表】

▼GK

1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）

12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）

23 早川友基 （鹿島アントラーズ）

▼DF

2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）

3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）

4 板倉滉 （アヤックス／オランダ）

5 長友佑都 （FC東京）

16 渡辺剛 （フェイエノールト／オランダ）

20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）

21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

22 冨安健洋 （アヤックス／オランダ）

25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）

▼MF/FW

6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集

7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）

8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）

9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）

10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然 （セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）

14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）

15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）

17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）

18 上田綺世 （フェイエノールト／オランダ）

19 小川航基 （NECナイメヘン／オランダ）

24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）

26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）

▼監督

森保一

※遠藤航は6/12途中離脱。

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