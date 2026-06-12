2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループC第1節で、ブラジル代表とモロッコ代表が対戦する。
本記事では、ブラジルvsモロッコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
ブラジルvsモロッコは何時から？試合日程・開始時刻
ワールドカップ・グループC第1節のブラジルvsモロッコは、日本時間2026年6月14日(日)午前7:00にキックオフを予定している。
なお、決勝トーナメント1回戦のラウンド32でグループC1位はグループF2位、グループC2位はグループF1位と対戦予定となっている。グループFには日本代表が属しており、ブラジルとモロッコはともにグループCの有力チームとみなされているため、この直接対決は日本としても注目の試合となる。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|北中米ワールドカップ2026
グループC 第1節
|2026/6/14(日)
7:00
|ブラジル代表 vs モロッコ代表
|ニューヨークニュージャージースタジアム
(ニューヨーク／アメリカ)
※すべて日本時間。
ブラジルvsモロッコの放送予定は？
ブラジルvsモロッコは、ネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信を実施。その他、地上波テレビを含めて生中継は行われない。
衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が『DAZN』以外で唯一中継を行うが、録画放送となっている。
グループC・第1節 ブラジルvsモロッコの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送のみ
|NHK
|地上波
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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DAZN
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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