バレーボール男子日本代表は10月3日(土)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝でイラン代表と対戦する。

本記事では、アジア大会男子バレー決勝・日本vsイランの開始時間、試合情報、中継局を紹介する。

男子バレー決勝は何時から？試合情報

アジア大会2026決勝の日本vsイランは、2026年10月3日(土)19:20開始を予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館となる。

準決勝で日本は中国とのフルセットの接戦を3-2で制し、決勝進出を決めた。日本が優勝すれば、2010年の広州大会以来4大会ぶり、16年ぶりの金メダルとなる。

なお、日本とイランは9月13日に行われたアジア選手権男子2026の決勝でも対戦。その試合では日本が3-0で勝利していた。

大会：第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技

ラウンド：決勝

対戦カード：日本 vs イラン

開始日時：2026年10月3日(土)19:20

会場：岡崎中央総合公園総合体育館

アジア大会男子バレー決勝 日本vsイランの中継局はどこ？

男子バレー決勝・日本vsイランは、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』では10月3日(土)19:00からライブ配信を開始予定。試合終了後は見逃し配信も行われ、10月17日(土)23:59まで視聴できる。『U-NEXT』の大会中継は最大7チャンネル同時のマルチチャンネル配信となっており、男子バレー決勝はCH2で生中継予定となっている。

地上波『TBS系列』ではアジア大会の放送が行われるが、男子バレー決勝の生中継はなく録画放送を予定。ネット『TVer』でもライブ配信はなく、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波 〇

[※録画放送のみ] TVer ネット TBS系列同時配信 BS-TBS BS × NHK 地上波 × DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会男子バレー決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。