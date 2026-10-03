バレーボール男子日本代表は10月3日(土)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝でイラン代表と対戦する。
本記事では、アジア大会男子バレー決勝・日本vsイランの開始時間、試合情報、中継局を紹介する。
男子バレー決勝は何時から？試合情報
アジア大会2026決勝の日本vsイランは、2026年10月3日(土)19:20開始を予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館となる。
準決勝で日本は中国とのフルセットの接戦を3-2で制し、決勝進出を決めた。日本が優勝すれば、2010年の広州大会以来4大会ぶり、16年ぶりの金メダルとなる。
なお、日本とイランは9月13日に行われたアジア選手権男子2026の決勝でも対戦。その試合では日本が3-0で勝利していた。
アジア大会男子バレー決勝 日本vsイランの中継局はどこ？
男子バレー決勝・日本vsイランは、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
『U-NEXT』では10月3日(土)19:00からライブ配信を開始予定。試合終了後は見逃し配信も行われ、10月17日(土)23:59まで視聴できる。『U-NEXT』の大会中継は最大7チャンネル同時のマルチチャンネル配信となっており、男子バレー決勝はCH2で生中継予定となっている。
地上波『TBS系列』ではアジア大会の放送が行われるが、男子バレー決勝の生中継はなく録画放送を予定。ネット『TVer』でもライブ配信はなく、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。
チャンネル
形態
中継有無
ネット
〇
TBS系列
地上波
〇
TVer
ネット
TBS系列同時配信
BS-TBS
BS
×
NHK
地上波
×
DAZN
ネット
×
ABEMA
ネット
×
Amazonプライムビデオ
ネット
×
※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。
アジア大会男子バレー決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。