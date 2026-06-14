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takefusa kubo Frenkie de Jong(C)Getty Images
FIFAワールドカップを全試合ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

日本代表vsオランダ代表のNHK放送・DAZN配信開始時間は？FIFAワールドカップ初戦

ワールドカップ
日本
オランダ
オランダ 対 日本

サッカー日本代表vsオランダ代表の地上波中継はどこ？ワールドカップ2026初戦の放送局・キックオフ時間まとめ。

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サッカー日本代表は、日本時間6月15日(月)にワールドカップ2026・グループF初戦でオランダ代表と対戦する。

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本記事では、日本代表vsオランダ代表のNHK放送開始時間ならびにDAZN配信開始時間について紹介する。

サッカー日本代表 ワールドカップ初戦・オランダ戦の試合詳細

サッカー日本代表ワールドカップ2026初戦は、日本時間2026年6月15日(月)5:00にキックオフを迎える。

会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムで、現地時間では6月14日(日)の開催となる。欧州の強豪を相手に、大会の行方を大きく左右する重要な初戦だ。

項目内容
大会FIFAワールドカップ2026
試合グループF 第1戦
対戦カード日本代表 vs オランダ代表
キックオフ2026年6月15日(月)5:00
会場ダラス・スタジアム(アメリカ)
グループグループF

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日本vsオランダのNHK放送開始時間は？

サッカー日本代表のワールドカップ2026初戦、オランダ代表戦は、NHK総合で地上波生中継される。

放送開始は日本時間2026年6月15日(月)4:00からで、キックオフは5:00を予定。月曜早朝の試合となるが、ワールドカップ初戦ということもあり、多くのサッカーファンにとって見逃せない一戦となる。なお、NHK放送は6:59よりサブチャンネルへ切り替わる予定だ。

NHKの現地中継では、本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏によるトリプル解説を実施。実況は小宮山晃義アナウンサーが担当する。

地上波のNHK総合に加え、NHK BSP4Kでは4K映像による生中継も予定されているため、より高画質で視聴したい場合はBS放送も選択肢となる。

項目内容
地上波中継NHK総合
放送開始2026年6月15日(月)4:00
※6:59～サブチャンネルへ切り替え
キックオフ2026年6月15日(月)5:00
解説本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
実況小宮山晃義
BS放送NHK BSP4K

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日本vsオランダのDAZN(ダゾーン)配信開始時間は？

オランダ代表戦は、DAZNとNHK ONEでネット配信される予定だ。

DAZNでは、日本時間2026年6月15日(月)5:00のキックオフに合わせてライブ配信を実施予定。日本代表戦は無料配信枠の対象となっており、有料プランに加入していない場合でも、アカウント登録を行うことで視聴できる。

また、地上波ではNHK総合が生中継を行うため、NHKのインターネットサービスであるNHK ONEでも同時配信および見逃し配信が予定されている。

DAZNの中継では、DAZNドリームリーダーを務める内田篤人氏が解説を担当。安田理大氏、久保裕也氏も解説陣に名を連ね、実況は野村明弘氏が務める。ゲストには矢部浩之氏と影山優佳さんが出演し、桑原学氏が進行を担当する。

なお、FIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信するのはDAZNのみとなる。日本代表戦だけでなく、グループステージから決勝まで大会全体をネットで視聴したい場合は、DAZNへの加入がおすすめだ。

項目内容
DAZN無料ライブ配信
配信開始2026年6月15日(月)5:00予定
解説内田篤人、安田理大、久保裕也
実況野村明弘
ゲスト矢部浩之、影山優佳
進行桑原学

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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