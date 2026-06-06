DAZN SOCCERとは？サッカー専用プランの料金・内容・登録方法

『DAZN SOCCER』は、サッカーコンテンツの視聴に特化した『DAZN』の専用プランだ。Jリーグやラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、AFC主催大会など、国内外のサッカーを中心に楽しめるプランとして提供されている。

本記事では、『DAZN SOCCER』の料金、視聴できるコンテンツ、通常プランとの違い、登録方法について詳しく紹介する。

DAZN SOCCERとは？サッカー専用プランの内容を紹介

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『DAZN SOCCER(ダゾーン・サッカー)』は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』が2026年4月21日より提供を開始したサッカー特化型の年間プランだ。Jリーグや欧州主要リーグ、AFC主催大会をはじめ、FIFAワールドカップ2026まで、DAZNで配信されるサッカーコンテンツを中心に視聴できる。

近年は国内外の主要サッカー大会の配信がDAZNに集約されており、Jリーグや海外サッカーを視聴するために加入しているファンも多い。一方で、プロ野球やモータースポーツ、格闘技などのコンテンツを利用しないユーザーも少なくなく、そうしたサッカーファン向けに登場したのが『DAZN SOCCER』だ。

本プランでは、明治安田Jリーグ(J1・J2・J3)、WEリーグ、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンなど国内外の主要リーグ・大会を視聴可能。また、FIFAワールドカップ2026についても全104試合をライブおよび見逃し配信で楽しめる。

さらに、試合中継だけでなくハイライト番組やレビューショー、特集コンテンツなども配信対象となっている。国内サッカーから欧州サッカー、世界最高峰の国際大会まで幅広くカバーしているため、サッカー中心にスポーツ観戦を楽しみたいユーザーに適したプランと言えるだろう。

なお、『DAZN SOCCER』ではサッカー以外の競技は視聴できないため、野球やF1、格闘技なども楽しみたい場合は『DAZN Standard』を選択するのがおすすめだ。

項目 内容 プラン名 DAZN SOCCER 契約形態 年間プラン 視聴可能コンテンツ DAZNで配信されるサッカーコンテンツ 国内サッカー Jリーグ(J1・J2・J3)、WEリーグ、AFC公式大会など 海外サッカー ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンなど FIFAワールドカップ2026 全104試合ライブ＆見逃し配信 サッカー関連コンテンツ ハイライト、レビュー番組、特集コンテンツ サッカー以外の競技 視聴不可 対象ユーザー サッカー中心に視聴したいユーザー

DAZN SOCCERの料金プランは？7/20まで期間限定キャンペーン中！

『DAZN SOCCER』は、サッカーコンテンツに特化した年間契約型の料金プランだ。月額料金は2,600円(税込)となっており、年間総額は31,200円(税込)。Jリーグや欧州主要リーグ、AFC主催大会、FIFAワールドカップ2026などを視聴できることを考えると、サッカーファンにとっては魅力的な価格設定と言える。

契約形態は年間プランの月々払いのみで、月額プランの提供はない。年間契約を前提としているため、契約期間中の途中解約はできない点には注意が必要だ。また、『DAZN SOCCER』は2026年8月30日(日)までの期間限定販売となっているため、加入を検討している場合は早めの申し込みがおすすめとなる。

さらに、現在は『DAZN SOCCER』の提供開始を記念した期間限定キャンペーンも実施中。2026年7月20日(月・祝)23:59までに加入すると、最初の3カ月間は月額980円(税込)で利用できる。

キャンペーンを適用した場合、初年度の支払総額は26,340円(税込)となり、通常料金で加入する場合と比較して4,860円お得になる。対象は新規加入者に加え、現在DAZNを退会しているユーザーの再加入も含まれているため、過去に利用していた人にも見逃せない内容だ。

Jリーグ後半戦や欧州サッカーの新シーズン開幕、そしてFIFAワールドカップ2026を見据えて加入を考えている場合は、キャンペーン期間中の申し込みを検討したい。

項目 内容 月額料金 2,600円(税込) 契約形態 年間プラン(月々払い) 年間総額 31,200円(税込) 販売期間 2026年8月30日(日)まで 途中解約 不可 キャンペーン期間 2026年7月20日(月・祝)23:59まで キャンペーン価格 最初の3カ月間は月額980円(税込) 初年度総額(キャンペーン適用時) 26,340円(税込) 対象者 新規加入者・再加入者

DAZN SOCCERの登録手順は？

『DAZN SOCCER』は、パソコンやスマートフォンのWebブラウザから簡単に申し込める。登録手続きは数分程度で完了し、申し込み後はJリーグや欧州サッカー、FIFAワールドカップ2026などのサッカーコンテンツをすぐに楽しめる。

なお、『DAZN SOCCER』は通常のDAZNプランとは異なり、DAZNアプリ内からは登録できない点に注意が必要だ。加入を希望する場合は必ず公式サイトへアクセスし、Webブラウザ経由で手続きを進めよう。

また、支払い方法についても一部制限が設けられている。クレジットカードなど主要な決済方法は利用できるものの、モバイルキャリア決済には対応していない。現在ほかのDAZNプランを利用している場合は、契約状況や支払い方法によって切り替え手順が異なるため、事前に確認しておきたい。

『DAZN SOCCER』は2026年8月30日(日)までの期間限定販売となっているため、加入を検討している場合は販売終了前に申し込みを済ませておこう。

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2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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