DAZN(ダゾーン)とは？料金プラン・登録方法・支払い方法まとめ

『DAZN(ダゾーン)』は、国内外のスポーツをライブ配信しているスポーツ専門の動画配信サービスだ。Jリーグやプロ野球、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、F1など幅広いコンテンツを視聴できることから、多くのスポーツファンに利用されている。

本記事では、DAZNのサービス内容、料金プラン、登録方法、支払い手順について紹介する。

DAZN(ダゾーン)とは？サービス内容を紹介

『DAZN(ダゾーン)』は、サッカーや野球、モータースポーツなど国内外のスポーツコンテンツを配信するスポーツ専門の動画配信サービスだ。年間10,000試合以上を配信しており、世界中のスポーツファンから支持を集めている。

特にサッカーコンテンツが充実していることで知られ、Jリーグ(J1・J2・J3)全試合を独占配信。さらにラ・リーガやセリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、ブンデスリーガなど欧州主要リーグも視聴できる。

また、プロ野球では広島東洋カープを除く11球団の主催試合をライブ配信。F1やBリーグ、ゴルフ、テニス、ラグビー、格闘技など幅広い競技にも対応している。

さらに、2026 FIFAワールドカップでは全104試合のライブ配信を予定。日本代表戦については無料会員でも視聴できる無料配信枠が用意される予定となっており、大会期間中は大きな注目を集めそうだ。

項目 内容 サービス名 DAZN(ダゾーン) 配信試合数 年間10,000試合以上 主なサッカーコンテンツ Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ブンデスリーガなど プロ野球 広島を除く11球団主催試合 ワールドカップ2026 全104試合ライブ配信予定 見逃し配信 対応 ハイライト配信 対応 対応デバイス スマホ、タブレット、PC、テレビ、ゲーム機など 同時視聴 最大2台まで対応

DAZNの料金は？

『DAZN(ダゾーン)』では、視聴したいスポーツや利用スタイルに応じて複数の料金プランが用意されている。サッカーを中心に楽しみたい人向けのプランから、プロ野球専用プラン、無料で利用できるプランまで幅広く展開されているのが特徴だ。

なかでも注目を集めているのが、期間限定で提供されているサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」。2026 FIFAワールドカップ全104試合やJリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガなどのサッカーコンテンツを視聴できる。

さらに、2026年7月20日までに加入したユーザーを対象に、お得な割引キャンペーンも実施中。対象期間中に「DAZN SOCCER」へ加入すると、最初の3カ月間を月額980円(税込)で利用できる。

また、7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している

また、「DAZN Standard」ではサッカーだけでなく、プロ野球やF1、ゴルフ、テニス、格闘技などDAZNが配信する全スポーツコンテンツを視聴可能。2026年7月20日までの期間限定で、最初の3カ月間を月額1,980円(税込)で利用できるキャンペーンも実施されている。

そのほか、プロ野球に特化した「DAZN Baseball」や格闘技・ニッチスポーツ向けの「DAZN Global」、一部コンテンツを無料で視聴できる「DAZN Freemium」も用意されている。

プラン名 月額料金(税込) 特徴 DAZN Standard 4,200円 全てのコンテンツが視聴可能な基本プラン(年間一括払いなら月換算約2,667円) DAZN SOCCER 2,600円 2026年8月30日までの期間限定、サッカー特化プラン(年間契約) DAZN Baseball 2,300円 プロ野球のみを視聴したい人向けの年間契約プラン DAZN Global 980円 ボクシングや格闘技などのニッチスポーツ中心の廉価プラン DAZN Freemium 無料 一部のJリーグや海外サッカーなどの無料対象コンテンツのみ視聴可能

DAZNの登録方法・支払い手順は？

『DAZN(ダゾーン)』の登録はオンラインで完結し、最短1分から3分程度で視聴を開始できる。パソコンやスマートフォンから簡単に申し込めるため、初めて利用する人でも手続きしやすい。

登録手順は以下の通り。

DAZN公式サイトへアクセス

希望する料金プランを選択

氏名・メールアドレス・パスワードを入力

支払い方法を登録

「視聴を開始」を選択して登録完了

また、DAZNはさまざまな支払い方法に対応している。主な決済方法は以下の通り。

クレジットカード・デビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)

キャリア決済(SoftBank、Y!mobile、au、UQ mobile、d払い)

Apple ID(iTunes決済)

Google Play決済

Amazonアプリ内課金

PayPay

PayPal

DAZNプリペイドカード

DAZNギフトコード

DAZNチケット

Webブラウザからの登録が最も一般的だが、iPhone・AndroidアプリやAmazon Fire TV Stickからも申し込み可能。自分に合った方法で登録し、すぐにスポーツ観戦を楽しめる。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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