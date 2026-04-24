AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で優勝することは、単なるタイトル獲得にとどまらない大きな意味を持つ。アジア王者としての称号に加え、国際大会への出場権や高額な賞金など、クラブにとって多くのメリットが用意されている。

本記事では、ACLE優勝によって得られる出場権や賞金について紹介する。

ACLE優勝によって得られる出場権や賞金は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で頂点に立つことは、アジア王者の称号だけでなく、クラブにとって大きなリターンをもたらす。優勝クラブには国際大会への出場権や高額賞金が与えられ、競技面・経営面の両方において大きなメリットが発生する。

まず出場権に関しては、アジア代表として世界大会への道が開かれる。2026年開催のFIFAインターコンチネンタルカップへの出場権に加え、32クラブ制で行われるFIFAクラブワールドカップ2029への参加資格を獲得。また、次シーズンのACLE本戦出場権も保証され、国内リーグ順位に関係なくディフェンディングチャンピオンとして出場可能となる。

賞金面でも大幅な強化が図られており、優勝賞金は1,000万ドル(約15億円〜17億円)。各ステージの報酬や勝利給を含めると、総額で1,200万ドル以上を獲得するケースもあり、旧ACLと比較して大きく増額されている。

さらに、クラブワールドカップ出場による追加収入も見込まれるなど、優勝による経済効果は極めて大きい。Jリーグの優勝賞金と比較しても桁違いの規模となり、クラブの強化や運営に直結する重要な要素となる。

項目 内容 FIFAインターコンチネンタルカップ出場権 2026年大会にアジア代表として出場 FIFAクラブワールドカップ出場権 2029年大会(32クラブ制)への出場権獲得 次年度ACLE出場権 2026-27シーズン本戦に自動出場 優勝賞金 1,000万ドル(約15億円〜17億円) 総獲得賞金 最大1,200万ドル以上(各ステージ報酬含む) 勝利給 リーグステージ1勝ごとに10万ドル

ACLE決勝の試合日程は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンのファイナルは、2026年4月25日(土)に実施される。アジアの頂点を争うラストマッチとして、トーナメントを勝ち抜いた2クラブによる最終決戦が行われる。

対戦はアル・アハリ(サウジアラビア)とFC町田ゼルビアのカードに決定。クラブ史上初のアジア制覇を狙う町田にとっては歴史的な一戦となり、国内外で大きな注目を集める構図となっている。

試合開始は現地時間19時15分、日本時間では4月26日(日)の1時15分。日本では深夜帯でのキックオフとなるため、リアルタイム観戦を予定している場合は時間の確認が欠かせない。

開催地はサウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム。中立地で行われる一発勝負の舞台で、今季のアジア王者が決定する。

項目 内容 試合日(現地) 2026年4月25日(土) 試合日(日本時間) 2026年4月26日(日) キックオフ 日本時間1:15 対戦カード アル・アハリ vs FC町田ゼルビア 会場 キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム(ジッダ)

ACLE決勝のテレビ放送/ネット配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンのファイナルは、日本国内では配信サービス『DAZN』が独占的にライブ中継を行う。大会全体の配信権を保持しているため、決勝戦も同サービスでの視聴が唯一の選択肢となる。

地上波やBS・CSでの放送予定は現時点でなく、リアルタイム観戦にはDAZNへの登録が必要。配信は日本時間2026年4月26日(日)1時15分のキックオフに合わせて開始される見込みだ。

カードはアル・アハリとFC町田ゼルビア。日本クラブが決勝に進出したことで注目度が高まっており、国内からの視聴ニーズも大きくなると予想される。

試合は深夜帯に行われるため、ライブ視聴が難しい場合はアーカイブ配信や視聴環境についても事前に確認しておくと安心だ。

項目 内容 配信サービス DAZN(独占ライブ配信) テレビ中継 予定なし 配信日時(日本時間) 2026年4月26日(日)1:15 対戦カード アル・アハリ vs FC町田ゼルビア

ACLE決勝の視聴方法

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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