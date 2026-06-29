W杯の延長戦・PK戦のルールを解説！試合時間・交代枠の追加・PK方式・最新レギュレーションまとめ

FIFAワールドカップをはじめとするサッカーのノックアウトステージでは、90分間で決着がつかなかった場合に延長戦やPK戦が行われる。

本記事では、ワールドカップの延長戦・PK戦のレギュレーションについて紹介する。

延長戦・PK戦のルールは？交代枠の追加や最新のレギュレーションまとめ

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントでは、90分間で勝敗が決まらなかった場合、延長戦とPK戦によって次のラウンドへ進むチームを決定する。引き分けで終了するグループステージとは異なり、ラウンド32以降は必ず決着をつけなければならない。

延長戦は15分ハーフの合計30分

90分を終えて同点だった場合は、15分ハーフ、合計30分間の延長戦を行う。延長前半終了後は短い休憩を挟んでエンドを入れ替え、延長後半へ移る。先に得点した時点で終了するゴールデンゴール方式ではなく、得点の有無にかかわらず原則として30分間を戦い切るフルタイム方式だ。

延長戦では6人目の交代が可能

通常の90分間では、各チーム最大5人まで選手を交代できる。交代を行えるタイミングはハーフタイムを除いて3回までだが、延長戦に突入すると交代枠が1人分、交代機会も1回追加される。そのため、通常時間内の交代枠をすべて使っていた場合でも、延長戦では6人目の選手を投入できる。

また、脳震盪が疑われる選手については、通常の交代人数とは別枠で交代が認められる。選手の安全を優先する制度であり、一方のチームが脳震盪交代を使用した場合は、公平性を保つため相手にも追加の交代機会が与えられる。

PK戦は両チーム5人ずつがキック

延長戦を終えても同点の場合は、PK戦で勝者を決める。まず両チームが5人ずつ交互にキックし、途中で一方が逆転不可能となった時点で終了する。5人を終えて同数だった場合は、1人ずつ蹴るサドンデス方式へ移行する。

キックの瞬間、ゴールキーパーは少なくとも片足の一部をゴールライン上、またはラインの後方に置いていなければならない。反則によってシュートを防いだ場合は蹴り直しとなる一方、シュートが枠を外れた場合は、ゴールキーパーの動きがキッカーへ明確な影響を与えたかどうかも考慮される。

キッカーは助走中にスピードを変えることはできるが、助走を終えた後にキックするふりをする行為は反則となる。この場合はキッカーに警告が提示され、PKは失敗として扱われる。

PK戦では両チームの人数を揃える

試合中の退場などによって両チームの人数が異なる場合、人数の多いチームはPK戦に参加する選手を相手と同数まで減らさなければならない。また、PK戦中にゴールキーパーが負傷してプレーを続けられなくなった場合は、交代枠が残っていれば控え選手との交代が可能だ。

項目 主なルール 延長戦 15分ハーフの合計30分 試合方式 ゴールデンゴールではなくフルタイム制 通常の交代枠 最大5人・交代機会は3回 延長戦の追加枠 交代1人・交代機会1回を追加 PK戦 5人ずつ蹴り、同点の場合はサドンデス GKの位置 キック時に少なくとも片足の一部をゴールライン上または後方に置く キックフェイント 助走終了後のフェイントは禁止 人数調整 PK戦開始前に両チームの参加人数を揃える

日本はワールドカップで延長になったことはある？

日本代表は、これまでFIFAワールドカップ本大会で2度の延長戦を経験している。いずれも決勝トーナメント1回戦のラウンド16で、延長戦でも勝敗が決まらず、PK戦の末に敗退した。

2010年南アフリカ大会・パラグアイ戦

日本は2010年南アフリカ大会のラウンド16でパラグアイと対戦。90分間を0-0で終えると、延長戦でも両チームに得点は生まれず、試合はPK戦へ突入した。日本はPK戦を3-5で落とし、初のベスト8進出を逃している。

2022年カタール大会・クロアチア戦

2022年カタール大会では、ラウンド16でクロアチアと激突した。日本は前田大然のゴールで先制したものの、後半に追いつかれ、1-1のまま延長戦へ。120分間を終えてもスコアは動かず、PK戦で1-3と敗れた。

日本がワールドカップ本大会で経験したPK戦も、このパラグアイ戦とクロアチア戦の2試合のみ。いずれも延長戦を戦った末に敗れており、現在までワールドカップのPK戦で勝利した経験はない。

大会 対戦相手 120分終了時 PK戦 結果 2010年南アフリカ大会 パラグアイ 0-0 3-5 ラウンド16敗退 2022年カタール大会 クロアチア 1-1 1-3 ラウンド16敗退

ワールドカップ日本対ブラジルのテレビ放送・ネット配信予定

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、フジテレビ系列、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZNで視聴できる。

地上波では、フジテレビ系列が日本時間2026年6月30日(火)0:50から生中継を実施する。衛星放送ではNHK BSが同日1:10から生中継し、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画放送を予定している。

インターネットでは、DAZNが日本対ブラジルを無料でライブ配信する。解説は内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏、実況は桑原学氏が担当する予定だ。日本代表戦は会員登録なしで視聴できるほか、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も利用できる。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 出演者 DAZN 6月30日(火)1:00 無料ライブ配信

フルマッチ見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学 フジテレビ系列 6月30日(火)0:50 地上波生中継 メインキャスター：ジョン カビラ

メイン解説：小野伸二

メインナビゲーター：柿谷曜一朗 NHK BS 6月30日(火)1:10 BS生中継 解説：本田圭佑、林陵平

実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00 4K録画放送 NHK BSと同内容

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