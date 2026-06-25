北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第3節で、日本代表がスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、日本対スウェーデンの地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

スウェーデン戦の地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信は？

日本時間6月26日(金)8:00キックオフ予定の日本対スウェーデンは、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、日本対スウェーデンも無料対象となる。

一方、地上波『日本テレビ』や『フジテレビ』、ネット『TVer』では日本対スウェーデンの生中継を予定していない。

日本対スウェーデンの中継局一覧

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 〇 NHK総合 地上波 〇 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 〇 NHK ONE ネット 〇 NHK BS 衛星放送 × 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

スウェーデン戦の見どころは？

第2節終了時点のグループFの順位は、勝ち点4・得失点差+4で日本とオランダが並んでいるものの、総得点数で一つ上回るオランダが首位、日本が2位。スウェーデンが勝ち点3で3位と続く。連敗で勝ち点0の4位チュニジアについては、当該チーム間成績が優先比較されるレギュレーションによってスウェーデンを上回る可能性が無くなり、敗退が決定した。

スウェーデンは4位に落ちる可能性が無くなり、3位通過の可能性も広げているが、日本戦に勝利すれば自力で2位以上、引き分けでもオランダ次第で2位となる可能性がある。対する日本は、引き分け以上で2位以上が確定。負けてもオランダ次第で2位となるため、優位な状況でこの一戦を迎えることができる。

とはいえ、スウェーデンとしては第1節でチュニジアに5-1で大勝したが、第2節ではオランダに1-5で大敗。守備面での対応力不足が指摘される一方、前線のヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクがクオリティを発揮する場面も見せてきた。日本はチーム力で上回る試合を演じてきたが、スウェーデンのタレントを抑え込むための対策も必須。この最終節もこれまでのような好パフォーマンスを見せて勝ち切り、決勝トーナメントに向けて弾みをつけることが期待される。

【一覧】スウェーデン代表＆日本代表のメンバー・背番号

【スウェーデン代表 メンバー】

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背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK クリストフェル・ノードフェルト AIK 12 GK ヴィクトル・ヨハンソン ストーク・シティ 1 GK ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム ダービー・カウンティ 24 DF エリオット・ストラウド ミャルビーAIF 2 DF グスタフ・ラゲルビエルケ ブラガ 8 DF ダニエル・スヴェンソン ドルトムント 20 DF エリック・スミス ザンクトパウリ 15 DF カール・スターフェルト セルタ 4 DF イサク・ヒエン アタランタ 6 DF ヘルマン・ヨハンソン FCダラス ※5/30追加招集 5 DF ガブリエル・グズムンドソン リーズ・ユナイテッド 14 DF ヒャルマル・エクダル バーンリー 3 DF ヴィクトル・リンデレフ アストン・ヴィラ 26 MF タハ・アリ マルメ 13 MF ケン・セマ パフォス 22 MF ベスフォルト・ゼネリ ユニオン・サン・ジロワーズ 19 MF マティアス・スヴァンベリ ヴォルフスブルク 16 MF イェスパー・カールストレーム ウディネーゼ 18 MF ヤシン・アヤリ ブライトン 7 MF ルーカス・ベリヴァル トッテナム・ホットスパー 9 FW アレクサンデル・イサク リヴァプール 17 FW ヴィクトル・ギェケレシュ アーセナル 11 FW アントニー・エランガ ニューカッスル・ユナイテッド 21 FW アレクサンデル・ベルンハルトソン ホルシュタイン・キール 10 FW ベンジャミン・ニグレン セルティック 25 FW グスタフ・ニルソン クルブ・ブルッヘ ※5/30負傷離脱 DF エミル・ホルム ユヴェントス

※所属クラブは2026年5月12日時点。

※5月30日に1名離脱、追加招集あり。

【日本代表 メンバー】

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背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 12 GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 1 GK 鈴木彩艶 パルマ・カルチョ 5 DF 長友佑都 FC東京 3 DF 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 4 DF 板倉滉 アヤックス 16 DF 渡辺剛 フェイエノールト 22 DF 冨安健洋 アヤックス 21 DF 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 20 DF 瀬古歩夢 ル・アーブル 2 DF 菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン 25 DF 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン 6 MF/FW 町野修斗 ボルシアMG 14 MF/FW 伊東純也 ゲンク 15 MF/FW 鎌田大地 クリスタル・パレス 19 MF/FW 小川航基 NECナイメヘン 11 MF/FW 前田大然 セルティック 10 MF/FW 堂安律 フランクフルト 18 MF/FW 上田綺世 フェイエノールト 7 MF/FW 田中碧 リーズ・ユナイテッド 13 MF/FW 中村敬斗 スタッド・ランス 24 MF/FW 佐野海舟 マインツ 8 MF/FW 久保建英 レアル・ソシエダ 17 MF/FW 鈴木唯人 フライブルク 26 MF/FW 塩貝健人 ヴォルフスブルク 9 MF/FW 後藤啓介 フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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