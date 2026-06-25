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Tsutomu Maeda

日本対スウェーデンの地上波テレビ中継はある？BS/CS放送・無料配信予定｜FIFAワールドカップ

ワールドカップ
日本
スウェーデン
日本 対 スウェーデン

FIFAワールドカップ・グループF第3節(最終節)の日本代表vsスウェーデン代表は地上波テレビ放送・BS・CS中継・TVer無料同時配信の有無について紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第3節で、日本代表がスウェーデン代表と対戦する。

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本記事では、日本対スウェーデンの地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

スウェーデン戦の地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信は？

日本時間6月26日(金)8:00キックオフ予定の日本対スウェーデンは、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、日本対スウェーデンも無料対象となる。

一方、地上波『日本テレビ』や『フジテレビ』、ネット『TVer』では日本対スウェーデンの生中継を予定していない。

日本対スウェーデンの中継局一覧

チャンネル形態中継有無
DAZNネット
NHK総合地上波
NHK BSプレミアム4K衛星放送
NHK ONEネット
NHK BS衛星放送×
日本テレビ地上波×
フジテレビ地上波×
TVerネット×

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スウェーデン戦の見どころは？

第2節終了時点のグループFの順位は、勝ち点4・得失点差+4で日本とオランダが並んでいるものの、総得点数で一つ上回るオランダが首位、日本が2位。スウェーデンが勝ち点3で3位と続く。連敗で勝ち点0の4位チュニジアについては、当該チーム間成績が優先比較されるレギュレーションによってスウェーデンを上回る可能性が無くなり、敗退が決定した。

スウェーデンは4位に落ちる可能性が無くなり、3位通過の可能性も広げているが、日本戦に勝利すれば自力で2位以上、引き分けでもオランダ次第で2位となる可能性がある。対する日本は、引き分け以上で2位以上が確定。負けてもオランダ次第で2位となるため、優位な状況でこの一戦を迎えることができる。

とはいえ、スウェーデンとしては第1節でチュニジアに5-1で大勝したが、第2節ではオランダに1-5で大敗。守備面での対応力不足が指摘される一方、前線のヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクがクオリティを発揮する場面も見せてきた。日本はチーム力で上回る試合を演じてきたが、スウェーデンのタレントを抑え込むための対策も必須。この最終節もこれまでのような好パフォーマンスを見せて勝ち切り、決勝トーナメントに向けて弾みをつけることが期待される。

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【一覧】スウェーデン代表＆日本代表のメンバー・背番号

【スウェーデン代表 メンバー】

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背番号ポジション選手名所属クラブ
23GKクリストフェル・ノードフェルトAIK
12GKヴィクトル・ヨハンソンストーク・シティ
1GKヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレームダービー・カウンティ
24DFエリオット・ストラウドミャルビーAIF
2DFグスタフ・ラゲルビエルケブラガ
8DFダニエル・スヴェンソンドルトムント
20DFエリック・スミスザンクトパウリ
15DFカール・スターフェルトセルタ
4DFイサク・ヒエンアタランタ
6DFヘルマン・ヨハンソンFCダラス ※5/30追加招集
5DFガブリエル・グズムンドソンリーズ・ユナイテッド
14DFヒャルマル・エクダルバーンリー
3DFヴィクトル・リンデレフアストン・ヴィラ
26MFタハ・アリマルメ
13MFケン・セマパフォス
22MFベスフォルト・ゼネリユニオン・サン・ジロワーズ
19MFマティアス・スヴァンベリヴォルフスブルク
16MFイェスパー・カールストレームウディネーゼ
18MFヤシン・アヤリブライトン
7MFルーカス・ベリヴァルトッテナム・ホットスパー
9FWアレクサンデル・イサクリヴァプール
17FWヴィクトル・ギェケレシュアーセナル
11FWアントニー・エランガニューカッスル・ユナイテッド
21FWアレクサンデル・ベルンハルトソンホルシュタイン・キール
10FWベンジャミン・ニグレンセルティック
25FWグスタフ・ニルソンクルブ・ブルッヘ
※5/30負傷離脱DFエミル・ホルムユヴェントス

※所属クラブは2026年5月12日時点。
※5月30日に1名離脱、追加招集あり。

【日本代表 メンバー】

japan national teamGetty images

背番号ポジション選手名所属クラブ
23GK早川友基鹿島アントラーズ
12GK大迫敬介サンフレッチェ広島
1GK鈴木彩艶パルマ・カルチョ
5DF長友佑都FC東京
3DF谷口彰悟シント＝トロイデンVV
4DF板倉滉アヤックス
16DF渡辺剛フェイエノールト
22DF冨安健洋アヤックス
21DF伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
20DF瀬古歩夢ル・アーブル
2DF菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン
25DF鈴木淳之介FCコペンハーゲン
6MF/FW町野修斗ボルシアMG
14MF/FW伊東純也ゲンク
15MF/FW鎌田大地クリスタル・パレス
19MF/FW小川航基NECナイメヘン
11MF/FW前田大然セルティック
10MF/FW堂安律フランクフルト
18MF/FW上田綺世フェイエノールト
7MF/FW田中碧リーズ・ユナイテッド
13MF/FW中村敬斗スタッド・ランス
24MF/FW佐野海舟マインツ
8MF/FW久保建英レアル・ソシエダ
17MF/FW鈴木唯人フライブルク
26MF/FW塩貝健人ヴォルフスブルク
9MF/FW後藤啓介フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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