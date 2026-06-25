北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第3節で、日本代表がスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、日本対スウェーデンの地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。
スウェーデン戦の地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信は？
日本時間6月26日(金)8:00キックオフ予定の日本対スウェーデンは、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、日本対スウェーデンも無料対象となる。
一方、地上波『日本テレビ』や『フジテレビ』、ネット『TVer』では日本対スウェーデンの生中継を予定していない。
日本対スウェーデンの中継局一覧
|チャンネル
|形態
|中継有無
|DAZN
|ネット
|〇
|NHK総合
|地上波
|〇
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|〇
|NHK ONE
|ネット
|〇
|NHK BS
|衛星放送
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
スウェーデン戦の見どころは？
第2節終了時点のグループFの順位は、勝ち点4・得失点差+4で日本とオランダが並んでいるものの、総得点数で一つ上回るオランダが首位、日本が2位。スウェーデンが勝ち点3で3位と続く。連敗で勝ち点0の4位チュニジアについては、当該チーム間成績が優先比較されるレギュレーションによってスウェーデンを上回る可能性が無くなり、敗退が決定した。
スウェーデンは4位に落ちる可能性が無くなり、3位通過の可能性も広げているが、日本戦に勝利すれば自力で2位以上、引き分けでもオランダ次第で2位となる可能性がある。対する日本は、引き分け以上で2位以上が確定。負けてもオランダ次第で2位となるため、優位な状況でこの一戦を迎えることができる。
とはいえ、スウェーデンとしては第1節でチュニジアに5-1で大勝したが、第2節ではオランダに1-5で大敗。守備面での対応力不足が指摘される一方、前線のヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクがクオリティを発揮する場面も見せてきた。日本はチーム力で上回る試合を演じてきたが、スウェーデンのタレントを抑え込むための対策も必須。この最終節もこれまでのような好パフォーマンスを見せて勝ち切り、決勝トーナメントに向けて弾みをつけることが期待される。
【一覧】スウェーデン代表＆日本代表のメンバー・背番号
【スウェーデン代表 メンバー】
Getty Images
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|クリストフェル・ノードフェルト
|AIK
|12
|GK
|ヴィクトル・ヨハンソン
|ストーク・シティ
|1
|GK
|ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム
|ダービー・カウンティ
|24
|DF
|エリオット・ストラウド
|ミャルビーAIF
|2
|DF
|グスタフ・ラゲルビエルケ
|ブラガ
|8
|DF
|ダニエル・スヴェンソン
|ドルトムント
|20
|DF
|エリック・スミス
|ザンクトパウリ
|15
|DF
|カール・スターフェルト
|セルタ
|4
|DF
|イサク・ヒエン
|アタランタ
|6
|DF
|ヘルマン・ヨハンソン
|FCダラス ※5/30追加招集
|5
|DF
|ガブリエル・グズムンドソン
|リーズ・ユナイテッド
|14
|DF
|ヒャルマル・エクダル
|バーンリー
|3
|DF
|ヴィクトル・リンデレフ
|アストン・ヴィラ
|26
|MF
|タハ・アリ
|マルメ
|13
|MF
|ケン・セマ
|パフォス
|22
|MF
|ベスフォルト・ゼネリ
|ユニオン・サン・ジロワーズ
|19
|MF
|マティアス・スヴァンベリ
|ヴォルフスブルク
|16
|MF
|イェスパー・カールストレーム
|ウディネーゼ
|18
|MF
|ヤシン・アヤリ
|ブライトン
|7
|MF
|ルーカス・ベリヴァル
|トッテナム・ホットスパー
|9
|FW
|アレクサンデル・イサク
|リヴァプール
|17
|FW
|ヴィクトル・ギェケレシュ
|アーセナル
|11
|FW
|アントニー・エランガ
|ニューカッスル・ユナイテッド
|21
|FW
|アレクサンデル・ベルンハルトソン
|ホルシュタイン・キール
|10
|FW
|ベンジャミン・ニグレン
|セルティック
|25
|FW
|グスタフ・ニルソン
|クルブ・ブルッヘ
|※5/30負傷離脱
|DF
|エミル・ホルム
|ユヴェントス
※所属クラブは2026年5月12日時点。
※5月30日に1名離脱、追加招集あり。
【日本代表 メンバー】
Getty images
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|12
|GK
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|GK
|鈴木彩艶
|パルマ・カルチョ
|5
|DF
|長友佑都
|FC東京
|3
|DF
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|4
|DF
|板倉滉
|アヤックス
|16
|DF
|渡辺剛
|フェイエノールト
|22
|DF
|冨安健洋
|アヤックス
|21
|DF
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|DF
|瀬古歩夢
|ル・アーブル
|2
|DF
|菅原由勢
|ヴェルダー・ブレーメン
|25
|DF
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|6
|MF/FW
|町野修斗
|ボルシアMG
|14
|MF/FW
|伊東純也
|ゲンク
|15
|MF/FW
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|19
|MF/FW
|小川航基
|NECナイメヘン
|11
|MF/FW
|前田大然
|セルティック
|10
|MF/FW
|堂安律
|フランクフルト
|18
|MF/FW
|上田綺世
|フェイエノールト
|7
|MF/FW
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|13
|MF/FW
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|24
|MF/FW
|佐野海舟
|マインツ
|8
|MF/FW
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|17
|MF/FW
|鈴木唯人
|フライブルク
|26
|MF/FW
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|9
|MF/FW
|後藤啓介
|フライブルク
※所属クラブは2026年6月12日時点。
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ワールドカップ2026の最新情報
【日本代表】
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