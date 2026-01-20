このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoボルシア・ドルトムント
Yuta Tokuma

【1月21日】トッテナムvsドルトムントのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【CL放送予定】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、トッテナム・ホットスパー対ボルシア・ドルトムントの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。トッテナム・ホットスパーと、ボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、トッテナムvsドルトムントのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

トッテナムvsドルトムントの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のトッテナムvsドルトムントは、トッテナムのホーム「トッテナム・ホットスパー・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：トッテナム・ホットスパー vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

トッテナムvsドルトムントの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、トッテナムvsドルトムントの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

トッテナムvsドルトムント チーム情報

トッテナム vs ボルシア・ドルトムント 予想スタメン

トッテナムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
23
ペドロ・ポロ
17
クリスティアン・ロメロ
4
ケビン・ダンソ
24
ジェド・スペンス
28
ウィルソン・オドベール
39
ランダル・コロ・ムアニ
14
アーチー・グレイ
7
シャビ・シモンズ
15
ルーカス・ベリヴァル
19
ドミニク・ソランケ
1
グレゴール・コーベル
3
ヴァルデマール・アントン
4
ニコ・シュロッターベック
23
エムレ・ジャン
27
カリム・アデイェミ
10
ユリアン・ブラント
8
フェリックス・ヌメチャ
26
ユリアン・リエルソン
2
ヤン・コウト
7
ジョーブ・ベリンガム
9
セール・ギラシ

3-4-2-1

BVBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

TOT
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

TOT

直近の 5 試合

BVB

4

勝利

0

引分け

1

Win

10

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0