このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoシュトゥットガルト
MHPArena
team-logoフランクフルト
シュトゥットガルトvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【1月14日】シュトゥットガルトvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第17節

【堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第17節、シュトゥットガルト対フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ブンデスリーガ全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのブンデスリーガ第17節が日本時間2026年1月14日(水)に開催され、シュトゥットガルトと、堂安律と小杉啓太の所属するフランクフルトが対戦する。

【堂安律・小杉啓太出場予定】シュトゥットガルトvsフランクフルトはDAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

本記事では、シュトゥットガルトvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シュトゥットガルトvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

シュトゥットガルトvsフランクフルトは、日本時間1月14日(水)にシュトゥットガルトのホーム、MHPアレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第17節
  • 日時：2026年1月14日(水) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：シュトゥットガルトvsフランクフルト
  • 会場：MHPアレーナ

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

シュトゥットガルトvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第17節のシュトゥットガルトvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

シュトゥットガルトvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ブンデスリーガ25-26はABEMAで毎節2試合を無料中継！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

シュトゥットガルトvsフランクフルト チーム情報

シュトゥットガルト vs フランクフルト 予想スタメン

シュトゥットガルトHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSGE
33
アレクサンダー・ニューベル
24
ユリアン・シャボー
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
3
ラモン・ヘンドリクス
22
ロレンツ・アシノン
28
ニコラス・ナーティ
10
クリス・フューリッヒ
16
アタカン・カラソル
6
アンジェロ・シュティラー
18
ジェイミー・レヴェリング
26
デニス・ウンダフ
40
カウア
3
アルトゥール・テアトル
4
ロビン・コッホ
13
ラスムス・クリステンセン
7
アンスガー・クナウフ
20
堂安律
16
ヒューゴ・ラーション
42
ジャン・ウズン
21
ナサニエル・ブラウン
18
マフムド・ダフード
11
Y. Ebnoutalib

3-4-2-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

VFB
-直近成績

ゴールを許す
15/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

VFB

直近の 5 試合

SGE

2

勝利

0

引分け

3

勝利

9

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0