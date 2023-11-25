ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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ヴァルデマールアントン 26' (og)
デニズ・ウンダフ 1', 45' + 1'
(HT 1-2) (終了 1-2)

フランクフルト 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,