北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節が6月15日(月)に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦する。
本記事では、オランダvs日本の試合会場や予想気温、キャンプ地からの移動距離を紹介する。
オランダvs日本の試合会場は？
日本時間2026年6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダvs日本は、アメリカのダラスにあるダラススタジアムで開催される。
最大収容人数が通常時80,000人、立ち見拡張時111,000人のダラススタジアムは、NFLのダラス・カウボーイズのホームスタジアムとして2009年に開場。2011年には第45回スーパーボウルの舞台にもなった。
さらに、ワールドカップ2026では9試合で使用。オランダvs日本のほか、日本vsスウェーデン、イングランドvsクロアチア、そして準決勝などの舞台となる。
オランダvs日本の予想気温は？
キックオフ24時間前の『ウェザーニュース』の情報によれば、オランダvs日本が始まる現地時間6月14日(日)15:00の予想気温は32度。天気は曇りだが降水は0ミリとなっている。しかしその後、16:00には晴れとなり、17:00から1ミリの降水が予想されている。
オランダvs日本開催日 ダラスの天気予報(現地時間)
|6/14(日)
|14:00
|15:00
(キックオフ予定時刻)
|16:00
|17:00
|18:00
|天気
|曇り
|曇り
|晴れ
|雨
|雨
|気温
|31℃
|32℃
|32℃
|32℃
|31℃
|降水
|0ミリ
|0ミリ
|0ミリ
|1ミリ
|1ミリ
※天気予報はオランダvs日本キックオフ24時間前のウェザーニュース参照。実際の天候とは異なる場合があります。
オランダvs日本 キャンプ地からの移動距離は？
ワールドカップ2026にて、日本はアメリカ・テネシー州のナッシュビル、オランダはアメリカ・ミズーリ州のカンザスシティに拠点を構えている。
ダラススタジアム(アメリカ・テキサス州アーリントン)までの直線距離概算は、日本のナッシュビルからが約1,018km、オランダのカンザスシティからが約742km。実際の移動方法によって負担の大きさは増減するため、一概には語れないが、オランダの方が有利な環境となっている。
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