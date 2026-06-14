北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節が6月15日(月)に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦する。

本記事では、オランダvs日本の試合会場や予想気温、キャンプ地からの移動距離を紹介する。

オランダvs日本の試合会場は？

日本時間2026年6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダvs日本は、アメリカのダラスにあるダラススタジアムで開催される。

最大収容人数が通常時80,000人、立ち見拡張時111,000人のダラススタジアムは、NFLのダラス・カウボーイズのホームスタジアムとして2009年に開場。2011年には第45回スーパーボウルの舞台にもなった。

さらに、ワールドカップ2026では9試合で使用。オランダvs日本のほか、日本vsスウェーデン、イングランドvsクロアチア、そして準決勝などの舞台となる。

オランダvs日本の予想気温は？

キックオフ24時間前の『ウェザーニュース』の情報によれば、オランダvs日本が始まる現地時間6月14日(日)15:00の予想気温は32度。天気は曇りだが降水は0ミリとなっている。しかしその後、16:00には晴れとなり、17:00から1ミリの降水が予想されている。

オランダvs日本開催日 ダラスの天気予報(現地時間)

6/14(日) 14:00 15:00

(キックオフ予定時刻) 16:00 17:00 18:00 天気 曇り 曇り 晴れ 雨 雨 気温 31℃ 32℃ 32℃ 32℃ 31℃ 降水 0ミリ 0ミリ 0ミリ 1ミリ 1ミリ

※天気予報はオランダvs日本キックオフ24時間前のウェザーニュース参照。実際の天候とは異なる場合があります。

オランダvs日本 キャンプ地からの移動距離は？

ワールドカップ2026にて、日本はアメリカ・テネシー州のナッシュビル、オランダはアメリカ・ミズーリ州のカンザスシティに拠点を構えている。

ダラススタジアム(アメリカ・テキサス州アーリントン)までの直線距離概算は、日本のナッシュビルからが約1,018km、オランダのカンザスシティからが約742km。実際の移動方法によって負担の大きさは増減するため、一概には語れないが、オランダの方が有利な環境となっている。

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