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Aoi Fujimiya

サッカーワールドカップを見るなら有機ELと液晶どっちがおすすめ？メリット・デメリット・おすすめな人まとめ

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日本 対 スウェーデン

W杯観戦用テレビは有機ELと液晶どちらを選ぶべき？特徴・性能差・向いている人を比較。

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近年は有機ELテレビの価格が下がり、大画面モデルも普及している一方で、液晶テレビも高輝度化や高画質化が進み、選択肢が大きく広がっている。

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本記事では、W杯観戦における有機ELテレビと液晶テレビの違いを比較し、それぞれのメリット・デメリットやおすすめな人の特徴について紹介する。

有機ELと液晶の違いは？メリット・デメリットを紹介

Sony Sees Stock Rise To Historic HighsGetty Images

両者の最大の違いは発光方式にある。有機ELは画素自体が発光する「自発光方式」、液晶はバックライトの光を利用して映像を表示する仕組みだ。

そのため、画質や明るさ、価格、視野角などに違いが生まれる。

有機ELテレビのメリット・デメリット

有機ELテレビは、映像美や没入感を重視するユーザーに人気の高いパネル方式だ。

自発光によって黒を完全に表現できるため、コントラスト性能に優れ、夜間のサッカー観戦や4K映像との相性も良い。

また、応答速度も速く、ボールの動きや選手のスプリントなどを滑らかに表示しやすい。

  • 黒の表現力が高い
  • コントラストが優秀
  • 視野角が広い
  • 動きの速い映像に強い
  • 薄型でスタイリッシュ

一方で、価格は液晶より高くなる傾向があり、特に大型サイズでは差が大きくなる。

また、長期間同じ映像を表示し続けた場合の焼き付きリスクや、非常に明るい部屋での視認性も考慮しておきたい。

おすすめの有機ELテレビ

1 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED48B5PJA 48V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 2 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED77B3PJA 77V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2023年モデル 3 tv yuki el REGZA 55インチ 有機EL 55X8900N スマートテレビ Dolby Atmos対応 2024年モデル
4 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED65B5PJA 65V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 5 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED55B5PJA 55V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 6 tv yuki el REGZA(レグザ) テレビ 48インチ 有機EL OLED 4K 倍速 48X8900R ネット動画 2画面機能 Dolby Atmos

液晶テレビのメリット・デメリット

液晶テレビはコストパフォーマンスを重視するユーザーに適した選択肢だ。

同じサイズで比較すると有機ELより安価なモデルが多く、大画面テレビも導入しやすい。

また、画面の明るさに優れており、日中のリビングや窓際でも見やすいという強みがある。

  • 価格が比較的安い
  • 高輝度で明るい部屋でも見やすい
  • 焼き付きの心配が少ない
  • サイズ展開が豊富
  • 大型モデルを選びやすい

一方で、黒の表現力やコントラスト性能は有機ELに及ばないケースが多く、機種によっては斜めから見た際に色味が変化する場合もある。

おすすめの液晶テレビ

1 el tvREGZA レグザ テレビ 40S25R (40インチ / フルハイビジョン テレビ/液晶/クリア音声/ダブルチューナー/裏番組録画 / 2025年モデル) 2 el tv【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】50V型 50E50R 4K スマート Wチューナー内蔵 ネット動画 液晶 テレビ HDMI2.1 低遅延ゲームモード Alexa AirPlay2 2025年モデル 3 el tv山善 テレビ Wチューナー 液晶 32インチ ハイビジョン QRTN-32W2K
4 el tv[東京Deco] 22V型 フルハイビジョン 液晶テレビ HDMI搭載 [外付けHDDHDD搭載] LED直下型バックライト 22インチ FHD HDMI USB HDD録画機 液晶 壁掛け対応 16 20 24 32 日本設計ボード 日本メーカー製 地上デジタル TV 型 o000 5 el tv【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ 6 el tv山善 テレビ チューナーレス 液晶 4K 50インチ ネット動画対応 地上波受信なし QRH-50TL4K

W杯観戦ならどちらがおすすめ？

映画館のような映像美や没入感を求めるなら有機EL、大画面とコストパフォーマンスを重視するなら液晶がおすすめだ。

特に65インチ以上の大型モデルを検討している場合は、予算と設置環境を踏まえながら選びたい。

比較項目有機EL液晶
黒の表現力
コントラスト
明るさ
視野角△〜○
応答速度
価格
焼き付き耐性
おすすめな人画質重視コスパ重視

W杯2026を最高の環境で楽しみたいなら有機ELが魅力的な選択肢となる一方、予算を抑えながら大画面で観戦したい場合は液晶テレビも十分有力な候補となる。

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W杯を見るなら有機ELと液晶どっち？それぞれにおすすめな人の特徴を紹介

有機ELがおすすめな人

有機ELテレビは、映像美や没入感を重視する人に向いている。

黒の表現力やコントラスト性能に優れており、夜の試合やスタジアムの雰囲気をよりリアルに楽しめるのが特徴だ。

また、応答速度が速いため、ボールや選手の動きが多いサッカー観戦とも相性が良い。

  • 画質を最優先したい人
  • 夜間に観戦することが多い人
  • 家族や友人と複数人で観戦する人
  • スポーツや映画を高画質で楽しみたい人

液晶テレビがおすすめな人

液晶テレビは、コストパフォーマンスや画面サイズを重視する人におすすめだ。

特にMini LED搭載モデルは高輝度を実現しており、昼間の明るいリビングでも見やすい。

同じ予算なら有機ELより大きなサイズを選びやすい点も魅力となる。

  • 日中の明るい部屋で観戦する人
  • 予算内で大画面を選びたい人
  • 75インチ以上を検討している人
  • 焼き付きリスクを気にしたくない人
比較項目有機EL液晶(Mini LED含む)
画質・没入感
動きの滑らかさ
明るい部屋での見やすさ
コスパ
大画面の選びやすさ

最高の映像体験を求めるなら有機EL、コストを抑えながら大画面でW杯を楽しみたいなら液晶テレビが有力な選択肢となりそうだ。

h3>おすすめの55インチテレビ

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商品名価格(税込)
TCL 55Q6CS79,800円
TCL 55Q7C112,320円
ハイセンス 55E7N74,800円
PHILIPS MLED80085,800円
TCL 55V6C63,800円

おすすめの65インチテレビ

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商品名価格(税込)
ハイセンス 65E50R82,420円
REGZA 65E350R130,000円
ハイセンス 65E7N94,800円
シャオミ 65インチ チューナーレステレビ69,800円
SONY BRAVIA KJ-65X75WL142,000円

おすすめの75インチテレビ

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商品名価格(税込)
TCL 75V6C99,800円
LG 75UT8000PJB120,000円
LG 75NU850BPJA151,800円
REGZA 75E350M135,000円
TCL 75Q6C159,800円

おすすめの85インチテレビ

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商品名価格(税込)
TCL 85P7L179,800円
ハイセンス 85E70R238,000円
ハイセンス 85E7N PRO228,000円
ハイセンス 85E60N178,000円
TCL 85Q6C198,000円

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画質とコスパを両立するならMini LEDも有力候補

近年のテレビ市場で注目を集めているのが「Mini LED」搭載テレビだ。

Mini LEDは液晶テレビの進化版ともいえる技術で、従来の液晶テレビよりも細かくバックライトを制御できることが特徴となる。これにより、液晶テレビ最大の強みである高い明るさを維持しながら、有機ELに近いコントラスト性能や黒の表現力を実現している。

特にW杯2026のようなスポーツ観戦では、芝生の緑やスタジアム照明、日本代表ユニフォームの色彩などを鮮やかに映し出しやすい。また、日中のリビングでも画面が見やすく、大画面モデルでも有機ELより比較的購入しやすい価格帯で展開されている点も魅力だ。

そのため、「有機ELは予算的に厳しい」「液晶よりワンランク上の画質が欲しい」という人には、Mini LEDテレビが有力な選択肢となる。

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2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

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