日本代表は6月26日(金)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、スウェーデン戦のNHK中継有無、視聴方法を紹介する。

スウェーデン戦はどこで見られる？NHK中継はある？

スウェーデン戦は、地上波『NHK総合』で生中継。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』でも同時生中継予定となっている。

また、ネット『DAZN』では無料ライブ配信を予定。『DAZN』ではワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し配信を実施しており、日本戦についてはすべて無料ライブ配信となる。

その他、『日本テレビ』や『フジテレビ』、『TVer』での中継は行われない。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN(通常配信) ネット ライブ＆見逃し配信

[6/26(金)7:00-] DAZN(PARTY LIVE) ネット ライブ＆見逃し配信

[6/26(金)7:00-] NHK総合 地上波 生中継

[6/26(金)7:30-] NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継

[6/26(金)7:45-] NHK ONE ネット ライブ＆見逃し配信

[6/26(金)7:30-] NHK BS 衛星放送 × 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

スウェーデン戦の試合日時・会場

日本とスウェーデンによる第3節は、日本時間6月26日(金)に開催。キックオフ時刻は8:00予定となっている。日本は引き分け以上、スウェーデンは勝利すれば2位以上が確定する。

会場はアメリカ・ダラスのダラススタジアム。スウェーデンはダラスをベースキャンプ地としており、ナッシュビルを拠点とする日本よりもコンディション面で有利になるとみられる。。

ラウンド：グループF 第3節

試合日時：6月26日(金)8:00 (日本時間)

対戦カード：日本代表 vs スウェーデン代表

会場：ダラススタジアム(ダラス／アメリカ)

グループFの最新暫定順位は？ ※第2節終了時点

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 オランダ 1 1 0 7 3 4 4 2 日本 1 1 0 6 2 4 4 3 スウェーデン 1 0 1 6 6 0 3 4 チュニジア 0 0 2 1 9 -8 0

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