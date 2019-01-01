NEXT GENERATION MATCHに出場するU-18Jリーグ選抜を発表！2012年ぶりの勝利へ…
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Jリーグは6日、FUJI XEROX SUPER CUP 2019 「NEXT GENERATION MATCH」に出場するU-18Jリーグ選抜を発表を発表した。
U-18Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が戦う「NEXT GENERATION MATCH」は2010年から始まり、今年で10回目を迎える。これまでの9回の対戦成績はU-18Jリーグ選抜が2勝3分4敗と負け越している。
U-18Jリーグ選抜は、今月16日に行われる「NEXT GENERATION MATCH」に向け、U-18日本代表のFW櫻川ソロモン(千葉U-18)やFW藤尾翔太(C大阪U-18)、MF松本凪生(C大阪U-18)、DF井上樹(甲府U-18)らを招集。2012年以来の勝利を目指す。
U-18Jリーグ選抜メンバーは以下の通り。
■GK
山田大樹（鹿島アントラーズユース）
鈴木彩艶（浦和レッズユース）
■DF
井出敬大（柏レイソルU-18）
馬場晴也（東京ヴェルディユース）
井上樹（ヴァンフォーレ甲府U-18）
井上航希（京都サンガ F.C.U-18）
奥田勇斗（ガンバ大阪ユース）
坂口薫（ヴィッセル神戸U-18）
■MF
青島太一（清水エスパルスユース）
山田楓喜（京都サンガ F.C.U-18）
松本凪生（セレッソ大阪U-18）
土肥航大（サンフレッチェ広島 F.C ユース）
鮎川峻（サンフレッチェ広島 F.C ユース）
■FW
櫻川ソロモン（ジェフユナイテッド千葉U-18）
宮城天（川崎フロンターレU-18）
松田詠太郎（横浜F・マリノスユース）
ブラウン・ノア賢信（横浜F・マリノスユース）
藤尾翔太（セレッソ大阪U-18）
■監督
筒井紀章（横浜F・マリノス）