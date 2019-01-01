NEXT GENERATION MATCHに出場する高校選抜候補メンバーを発表！選手権優勝の青森山田から最多の7人が選出
日本サッカー協会は22日、日本高校サッカー選抜候補メンバーを発表した。選考合宿を経て選抜されたメンバーは2月16日に行われるFUJI XEROX SUPER CUP 2019 「NEXT GENERATION MATCH」に出場する。
第97回全国高校サッカー選手権大会で優勝した青森山田高校からは檀崎竜孔、バスケス・バイロンら最多となる7名が選出。準優勝の流通経済大柏からは熊澤和希と藤井海和の2名が選ばれた。
候補メンバーは24日から選考合宿をスタートし、東海大学と山梨学院大学との練習試合を予定している。その後、選抜されたメンバーは2月16日にU-18Jリーグ選抜と対戦するFUJI XEROX SUPER CUP 2019 「NEXT GENERATION MATCH」に日本高校サッカー選抜として出場する。
日本高校サッカー選抜候補メンバーは以下の通り。
■GK
飯田雅浩（青森山田／3年）
八井田舜（岡山学芸館／3年）
松田亮（東福岡／3年）
■DF
豊島基矢（青森山田／3年）
フォファナ・マリック（尚志／3年）
後藤裕二（矢板中央／3年）
白井陽貴（矢板中央／3年）
中田青（富山第一／3年）
西田翔央（東福岡／3年）
吉村仁志（大津／3年）
■MF
天笠泰輝（青森山田／3年）
武田英寿（青森山田／2年）
檀崎竜孔（青森山田／3年）
バスケス・バイロン（青森山田／3年）
熊澤和希（流通経済大柏／3年）
藤井海和（流通経済大柏／1年）
谷内田哲平（帝京長岡／2年）
水野雄太（大津／3年）
■FW
佐々木銀士（青森山田／3年）
染野唯月（尚志／2年）
伊藤綾汰（尚志／3年）
大崎舜（大津／3年）
宮崎純真（山梨学院／3年）
大石悠介（山梨学院／3年）
岡井駿典（市立船橋／3年）
松尾勇佑（市立船橋／3年）
鈴木唯人（市立船橋／2年）
須藤直輝（昌平／1年）
■監督
朝岡隆蔵（船橋市立船橋高）