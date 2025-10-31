MLBワールドシリーズの歴代結果一覧｜優勝チーム・対戦成績・準優勝チームまとめ【1903年〜2024年】

10月25日(土)にMLBワールドシリーズが開幕する。
本記事では、MLBワールドシリーズの歴代結果について紹介する。
【一覧】MLBワールドシリーズ歴代優勝チームは？
1903年の第1回開催から120年以上の歴史を持つMLBワールドシリーズ。ア・リーグ王者とナ・リーグ王者が激突し、世界一を懸けた戦いは数々の名場面を生み出してきた。初代王者ボストン・レッドソックスに始まり、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、セントルイス・カージナルスといった名門が時代を彩ってきた。
1920年代はヤンキースとジャイアンツが激しく火花を散らし、ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグらが球史に残る伝説を築いた。1930〜50年代はヤンキース黄金期。ミッキー・マントルやヨギ・ベラらが活躍し、圧倒的な強さで王座を独占した。
1960年代に入ると勢力図は変化。ドジャース、カージナルス、オリオールズ、タイガースなどが台頭し、1970年代にはアスレチックスの3連覇、そしてレッズの“ビッグレッドマシン”が輝きを放った。
1980年代は群雄割拠の時代。地方都市の球団も台頭し、1986年のメッツ対レッドソックス、1988年のカーク・ギブソンの劇的サヨナラ弾など、今も語り継がれる名勝負が生まれた。
1990年代は再びヤンキースが黄金期を築き、デレク・ジーターら若手中心のチームが王朝を再建。2004年にはレッドソックスが“呪い”を破り、86年ぶりの世界一に輝いた。
2010年代にはサンフランシスコ・ジャイアンツが3度の優勝を果たし、アストロズやナショナルズ、ブレーブスといった新世代王者も登場。2024年にはドジャースがヤンキースを下し、再び名門の力を証明した。
MLBワールドシリーズは、勝敗を超えて球史そのものを映す舞台。伝統と革新が交わるその瞬間に、毎年新たな伝説が生まれ続けている。
|開催年
|回数
|優勝チーム
|対戦成績 (勝敗)
|準優勝チーム
|1903
|1
|ボストン・レッドソックス
|5-3
|ピッツバーグ・パイレーツ
|1904
|-
|開催中止
|-
|-
|1905
|2
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|4-1
|フィラデルフィア・アスレチックス
|1906
|3
|シカゴ・ホワイトソックス
|4-2
|シカゴ・カブス
|1907
|4
|シカゴ・カブス
|4-1-0
|デトロイト・タイガース
|1908
|5
|シカゴ・カブス
|4-1
|デトロイト・タイガース
|1909
|6
|ピッツバーグ・パイレーツ
|4-3
|デトロイト・タイガース
|1910
|7
|フィラデルフィア・アスレチックス
|4-1
|シカゴ・カブス
|1911
|8
|フィラデルフィア・アスレチックス
|4-2
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1912
|9
|ボストン・レッドソックス
|4-1-3
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1913
|10
|フィラデルフィア・アスレチックス
|4-1
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1914
|11
|ボストン・ブレーブス
|4-0
|フィラデルフィア・アスレチックス
|1915
|12
|ボストン・レッドソックス
|4-1
|フィラデルフィア・フィリーズ
|1916
|13
|ボストン・レッドソックス
|4-1
|ブルックリン・ドジャース
|1917
|14
|シカゴ・ホワイトソックス
|4-2
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1918
|15
|ボストン・レッドソックス
|4-2
|シカゴ・カブス
|1919
|16
|シンシナティ・レッズ
|5-3
|シカゴ・ホワイトソックス
|1920
|17
|クリーブランド・インディアンス
|5-2
|ブルックリン・ドジャース
|1921
|18
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|5-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|1922
|19
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|4-1-0
|ニューヨーク・ヤンキース
|1923
|20
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1924
|21
|ワシントン・セネタース
|4-3
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1925
|22
|ピッツバーグ・パイレーツ
|4-3
|ワシントン・セネタース
|1926
|23
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|1927
|24
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|ピッツバーグ・パイレーツ
|1928
|25
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|セントルイス・カージナルス
|1929
|26
|フィラデルフィア・アスレチックス
|4-1
|シカゴ・カブス
|1930
|27
|フィラデルフィア・アスレチックス
|4-2
|セントルイス・カージナルス
|1931
|28
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|フィラデルフィア・アスレチックス
|1932
|29
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|シカゴ・カブス
|1933
|30
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|4-1
|ワシントン・セネタース
|1934
|31
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|デトロイト・タイガース
|1935
|32
|デトロイト・タイガース
|4-2
|シカゴ・カブス
|1936
|33
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1937
|34
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-1
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1938
|35
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|シカゴ・カブス
|1939
|36
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|シンシナティ・レッズ
|1940
|37
|シンシナティ・レッズ
|4-3
|デトロイト・タイガース
|1941
|38
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-1
|ブルックリン・ドジャース
|1942
|39
|セントルイス・カージナルス
|4-1
|ニューヨーク・ヤンキース
|1943
|40
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-1
|セントルイス・カージナルス
|1944
|41
|セントルイス・カージナルス
|4-2
|セントルイス・ブラウンズ
|1945
|42
|デトロイト・タイガース
|4-3
|シカゴ・カブス
|1946
|43
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|ボストン・レッドソックス
|1947
|44
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-3
|ブルックリン・ドジャース
|1948
|45
|クリーブランド・インディアンス
|4-2
|ボストン・ブレーブス
|1949
|46
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-1
|ブルックリン・ドジャース
|1950
|47
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|フィラデルフィア・フィリーズ
|1951
|48
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1952
|49
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-3
|ブルックリン・ドジャース
|1953
|50
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|ブルックリン・ドジャース
|1954
|51
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|4-0
|クリーブランド・インディアンス
|1955
|52
|ブルックリン・ドジャース
|4-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|1956
|53
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-3
|ブルックリン・ドジャース
|1957
|54
|ミルウォーキー・ブレーブス
|4-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|1958
|55
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-3
|ミルウォーキー・ブレーブス
|1959
|56
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-2
|シカゴ・ホワイトソックス
|1960
|57
|ピッツバーグ・パイレーツ
|4-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|1961
|58
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-1
|シンシナティ・レッズ
|1962
|59
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-3
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|1963
|60
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-0
|ニューヨーク・ヤンキース
|1964
|61
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|1965
|62
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-3
|ミネソタ・ツインズ
|1966
|63
|ボルティモア・オリオールズ
|4-0
|ロサンゼルス・ドジャース
|1967
|64
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|ボストン・レッドソックス
|1968
|65
|デトロイト・タイガース
|4-3
|セントルイス・カージナルス
|1969
|66
|ニューヨーク・メッツ
|4-1
|ボルティモア・オリオールズ
|1970
|67
|ボルティモア・オリオールズ
|4-1
|シンシナティ・レッズ
|1971
|68
|ピッツバーグ・パイレーツ
|4-3
|ボルティモア・オリオールズ
|1972
|69
|オークランド・アスレチックス
|4-3
|シンシナティ・レッズ
|1973
|70
|オークランド・アスレチックス
|4-3
|ニューヨーク・メッツ
|1974
|71
|オークランド・アスレチックス
|4-1
|ロサンゼルス・ドジャース
|1975
|72
|シンシナティ・レッズ
|4-3
|ボストン・レッドソックス
|1976
|73
|シンシナティ・レッズ
|4-0
|ニューヨーク・ヤンキース
|1977
|74
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|ロサンゼルス・ドジャース
|1978
|75
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|ロサンゼルス・ドジャース
|1979
|76
|ピッツバーグ・パイレーツ
|4-3
|ボルティモア・オリオールズ
|1980
|77
|フィラデルフィア・フィリーズ
|4-2
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|1981
|78
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-2
|ニューヨーク・ヤンキース
|1982
|79
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|1983
|80
|ボルティモア・オリオールズ
|4-1
|フィラデルフィア・フィリーズ
|1984
|81
|デトロイト・タイガース
|4-1
|サンディエゴ・パドレス
|1985
|82
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|4-3
|セントルイス・カージナルス
|1986
|83
|ニューヨーク・メッツ
|4-3
|ボストン・レッドソックス
|1987
|84
|ミネソタ・ツインズ
|4-3
|セントルイス・カージナルス
|1988
|85
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-1
|オークランド・アスレチックス
|1989
|86
|オークランド・アスレチックス
|4-0
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|1990
|87
|シンシナティ・レッズ
|4-0
|オークランド・アスレチックス
|1991
|88
|ミネソタ・ツインズ
|4-3
|アトランタ・ブレーブス
|1992
|89
|トロント・ブルージェイズ
|4-2
|アトランタ・ブレーブス
|1993
|90
|トロント・ブルージェイズ
|4-2
|フィラデルフィア・フィリーズ
|1994
|-
|開催中止
|-
|-
|1995
|91
|アトランタ・ブレーブス
|4-2
|クリーブランド・インディアンス
|1996
|92
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|アトランタ・ブレーブス
|1997
|93
|フロリダ・マーリンズ
|4-3
|クリーブランド・インディアンス
|1998
|94
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|サンディエゴ・パドレス
|1999
|95
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-0
|アトランタ・ブレーブス
|2000
|96
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-1
|ニューヨーク・メッツ
|2001
|97
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|4-3
|ニューヨーク・ヤンキース
|2002
|98
|アナハイム・エンゼルス
|4-3
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|2003
|99
|フロリダ・マーリンズ
|4-2
|ニューヨーク・ヤンキース
|2004
|100
|ボストン・レッドソックス
|4-0
|セントルイス・カージナルス
|2005
|101
|シカゴ・ホワイトソックス
|4-0
|ヒューストン・アストロズ
|2006
|102
|セントルイス・カージナルス
|4-1
|デトロイト・タイガース
|2007
|103
|ボストン・レッドソックス
|4-0
|コロラド・ロッキーズ
|2008
|104
|フィラデルフィア・フィリーズ
|4-1
|タンパベイ・レイズ
|2009
|105
|ニューヨーク・ヤンキース
|4-2
|フィラデルフィア・フィリーズ
|2010
|106
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|4-1
|テキサス・レンジャーズ
|2011
|107
|セントルイス・カージナルス
|4-3
|テキサス・レンジャーズ
|2012
|108
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|4-0
|デトロイト・タイガース
|2013
|109
|ボストン・レッドソックス
|4-2
|セントルイス・カージナルス
|2014
|110
|サンフランシスコ・ジャイアンツ
|4-3
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|2015
|111
|カンザスシティ・ロイヤルズ
|4-1
|ニューヨーク・メッツ
|2016
|112
|シカゴ・カブス
|4-3
|クリーブランド・インディアンス
|2017
|113
|ヒューストン・アストロズ
|4-3
|ロサンゼルス・ドジャース
|2018
|114
|ボストン・レッドソックス
|4-1
|ロサンゼルス・ドジャース
|2019
|115
|ワシントン・ナショナルズ
|4-3
|ヒューストン・アストロズ
|2020
|116
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-2
|タンパベイ・レイズ
|2021
|117
|アトランタ・ブレーブス
|4-2
|ヒューストン・アストロズ
|2022
|118
|ヒューストン・アストロズ
|4-2
|フィラデルフィア・フィリーズ
|2023
|119
|テキサス・レンジャーズ
|4-1
|アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|2024
|120
|ロサンゼルス・ドジャース
|4-1
|ニューヨーク・ヤンキース
【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】ドジャースのワールドシリーズ全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
MLBポストシーズン2025｜関連情報
- トーナメント表｜MLBポストシーズン2025
- ドジャースのワールドシリーズはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定
- MLBポストシーズン2025 試合日程・放送予定・対戦カード｜ワールドシリーズまでのスケジュール一覧
- ドジャースのMLBポストシーズン試合日程まとめ 山本由伸・大谷翔平の登板予定は？
- ドジャース 2025年試合日程・テレビ放送予定 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希所属
- MLBポストシーズンの仕組み・ルールまとめ ワールドシリーズに進出する条件は?
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。