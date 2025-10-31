MLBワールドシリーズの歴代結果一覧｜優勝チーム・対戦成績・準優勝チームまとめ【1903年〜2024年】

10月25日(土)にMLBワールドシリーズが開幕する。

本記事では、MLBワールドシリーズの歴代結果について紹介する。

【一覧】MLBワールドシリーズ歴代優勝チームは？

1903年の第1回開催から120年以上の歴史を持つMLBワールドシリーズ。ア・リーグ王者とナ・リーグ王者が激突し、世界一を懸けた戦いは数々の名場面を生み出してきた。初代王者ボストン・レッドソックスに始まり、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、セントルイス・カージナルスといった名門が時代を彩ってきた。

1920年代はヤンキースとジャイアンツが激しく火花を散らし、ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグらが球史に残る伝説を築いた。1930〜50年代はヤンキース黄金期。ミッキー・マントルやヨギ・ベラらが活躍し、圧倒的な強さで王座を独占した。

1960年代に入ると勢力図は変化。ドジャース、カージナルス、オリオールズ、タイガースなどが台頭し、1970年代にはアスレチックスの3連覇、そしてレッズの“ビッグレッドマシン”が輝きを放った。

1980年代は群雄割拠の時代。地方都市の球団も台頭し、1986年のメッツ対レッドソックス、1988年のカーク・ギブソンの劇的サヨナラ弾など、今も語り継がれる名勝負が生まれた。

1990年代は再びヤンキースが黄金期を築き、デレク・ジーターら若手中心のチームが王朝を再建。2004年にはレッドソックスが“呪い”を破り、86年ぶりの世界一に輝いた。

2010年代にはサンフランシスコ・ジャイアンツが3度の優勝を果たし、アストロズやナショナルズ、ブレーブスといった新世代王者も登場。2024年にはドジャースがヤンキースを下し、再び名門の力を証明した。

MLBワールドシリーズは、勝敗を超えて球史そのものを映す舞台。伝統と革新が交わるその瞬間に、毎年新たな伝説が生まれ続けている。

開催年 回数 優勝チーム 対戦成績 (勝敗) 準優勝チーム 1903 1 ボストン・レッドソックス 5-3 ピッツバーグ・パイレーツ 1904 - 開催中止 - - 1905 2 ニューヨーク・ジャイアンツ 4-1 フィラデルフィア・アスレチックス 1906 3 シカゴ・ホワイトソックス 4-2 シカゴ・カブス 1907 4 シカゴ・カブス 4-1-0 デトロイト・タイガース 1908 5 シカゴ・カブス 4-1 デトロイト・タイガース 1909 6 ピッツバーグ・パイレーツ 4-3 デトロイト・タイガース 1910 7 フィラデルフィア・アスレチックス 4-1 シカゴ・カブス 1911 8 フィラデルフィア・アスレチックス 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ 1912 9 ボストン・レッドソックス 4-1-3 ニューヨーク・ジャイアンツ 1913 10 フィラデルフィア・アスレチックス 4-1 ニューヨーク・ジャイアンツ 1914 11 ボストン・ブレーブス 4-0 フィラデルフィア・アスレチックス 1915 12 ボストン・レッドソックス 4-1 フィラデルフィア・フィリーズ 1916 13 ボストン・レッドソックス 4-1 ブルックリン・ドジャース 1917 14 シカゴ・ホワイトソックス 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ 1918 15 ボストン・レッドソックス 4-2 シカゴ・カブス 1919 16 シンシナティ・レッズ 5-3 シカゴ・ホワイトソックス 1920 17 クリーブランド・インディアンス 5-2 ブルックリン・ドジャース 1921 18 ニューヨーク・ジャイアンツ 5-3 ニューヨーク・ヤンキース 1922 19 ニューヨーク・ジャイアンツ 4-1-0 ニューヨーク・ヤンキース 1923 20 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ 1924 21 ワシントン・セネタース 4-3 ニューヨーク・ジャイアンツ 1925 22 ピッツバーグ・パイレーツ 4-3 ワシントン・セネタース 1926 23 セントルイス・カージナルス 4-3 ニューヨーク・ヤンキース 1927 24 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 ピッツバーグ・パイレーツ 1928 25 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 セントルイス・カージナルス 1929 26 フィラデルフィア・アスレチックス 4-1 シカゴ・カブス 1930 27 フィラデルフィア・アスレチックス 4-2 セントルイス・カージナルス 1931 28 セントルイス・カージナルス 4-3 フィラデルフィア・アスレチックス 1932 29 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 シカゴ・カブス 1933 30 ニューヨーク・ジャイアンツ 4-1 ワシントン・セネタース 1934 31 セントルイス・カージナルス 4-3 デトロイト・タイガース 1935 32 デトロイト・タイガース 4-2 シカゴ・カブス 1936 33 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ 1937 34 ニューヨーク・ヤンキース 4-1 ニューヨーク・ジャイアンツ 1938 35 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 シカゴ・カブス 1939 36 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 シンシナティ・レッズ 1940 37 シンシナティ・レッズ 4-3 デトロイト・タイガース 1941 38 ニューヨーク・ヤンキース 4-1 ブルックリン・ドジャース 1942 39 セントルイス・カージナルス 4-1 ニューヨーク・ヤンキース 1943 40 ニューヨーク・ヤンキース 4-1 セントルイス・カージナルス 1944 41 セントルイス・カージナルス 4-2 セントルイス・ブラウンズ 1945 42 デトロイト・タイガース 4-3 シカゴ・カブス 1946 43 セントルイス・カージナルス 4-3 ボストン・レッドソックス 1947 44 ニューヨーク・ヤンキース 4-3 ブルックリン・ドジャース 1948 45 クリーブランド・インディアンス 4-2 ボストン・ブレーブス 1949 46 ニューヨーク・ヤンキース 4-1 ブルックリン・ドジャース 1950 47 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 フィラデルフィア・フィリーズ 1951 48 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ 1952 49 ニューヨーク・ヤンキース 4-3 ブルックリン・ドジャース 1953 50 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 ブルックリン・ドジャース 1954 51 ニューヨーク・ジャイアンツ 4-0 クリーブランド・インディアンス 1955 52 ブルックリン・ドジャース 4-3 ニューヨーク・ヤンキース 1956 53 ニューヨーク・ヤンキース 4-3 ブルックリン・ドジャース 1957 54 ミルウォーキー・ブレーブス 4-3 ニューヨーク・ヤンキース 1958 55 ニューヨーク・ヤンキース 4-3 ミルウォーキー・ブレーブス 1959 56 ロサンゼルス・ドジャース 4-2 シカゴ・ホワイトソックス 1960 57 ピッツバーグ・パイレーツ 4-3 ニューヨーク・ヤンキース 1961 58 ニューヨーク・ヤンキース 4-1 シンシナティ・レッズ 1962 59 ニューヨーク・ヤンキース 4-3 サンフランシスコ・ジャイアンツ 1963 60 ロサンゼルス・ドジャース 4-0 ニューヨーク・ヤンキース 1964 61 セントルイス・カージナルス 4-3 ニューヨーク・ヤンキース 1965 62 ロサンゼルス・ドジャース 4-3 ミネソタ・ツインズ 1966 63 ボルティモア・オリオールズ 4-0 ロサンゼルス・ドジャース 1967 64 セントルイス・カージナルス 4-3 ボストン・レッドソックス 1968 65 デトロイト・タイガース 4-3 セントルイス・カージナルス 1969 66 ニューヨーク・メッツ 4-1 ボルティモア・オリオールズ 1970 67 ボルティモア・オリオールズ 4-1 シンシナティ・レッズ 1971 68 ピッツバーグ・パイレーツ 4-3 ボルティモア・オリオールズ 1972 69 オークランド・アスレチックス 4-3 シンシナティ・レッズ 1973 70 オークランド・アスレチックス 4-3 ニューヨーク・メッツ 1974 71 オークランド・アスレチックス 4-1 ロサンゼルス・ドジャース 1975 72 シンシナティ・レッズ 4-3 ボストン・レッドソックス 1976 73 シンシナティ・レッズ 4-0 ニューヨーク・ヤンキース 1977 74 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 ロサンゼルス・ドジャース 1978 75 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 ロサンゼルス・ドジャース 1979 76 ピッツバーグ・パイレーツ 4-3 ボルティモア・オリオールズ 1980 77 フィラデルフィア・フィリーズ 4-2 カンザスシティ・ロイヤルズ 1981 78 ロサンゼルス・ドジャース 4-2 ニューヨーク・ヤンキース 1982 79 セントルイス・カージナルス 4-3 ミルウォーキー・ブルワーズ 1983 80 ボルティモア・オリオールズ 4-1 フィラデルフィア・フィリーズ 1984 81 デトロイト・タイガース 4-1 サンディエゴ・パドレス 1985 82 カンザスシティ・ロイヤルズ 4-3 セントルイス・カージナルス 1986 83 ニューヨーク・メッツ 4-3 ボストン・レッドソックス 1987 84 ミネソタ・ツインズ 4-3 セントルイス・カージナルス 1988 85 ロサンゼルス・ドジャース 4-1 オークランド・アスレチックス 1989 86 オークランド・アスレチックス 4-0 サンフランシスコ・ジャイアンツ 1990 87 シンシナティ・レッズ 4-0 オークランド・アスレチックス 1991 88 ミネソタ・ツインズ 4-3 アトランタ・ブレーブス 1992 89 トロント・ブルージェイズ 4-2 アトランタ・ブレーブス 1993 90 トロント・ブルージェイズ 4-2 フィラデルフィア・フィリーズ 1994 - 開催中止 - - 1995 91 アトランタ・ブレーブス 4-2 クリーブランド・インディアンス 1996 92 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 アトランタ・ブレーブス 1997 93 フロリダ・マーリンズ 4-3 クリーブランド・インディアンス 1998 94 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 サンディエゴ・パドレス 1999 95 ニューヨーク・ヤンキース 4-0 アトランタ・ブレーブス 2000 96 ニューヨーク・ヤンキース 4-1 ニューヨーク・メッツ 2001 97 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 4-3 ニューヨーク・ヤンキース 2002 98 アナハイム・エンゼルス 4-3 サンフランシスコ・ジャイアンツ 2003 99 フロリダ・マーリンズ 4-2 ニューヨーク・ヤンキース 2004 100 ボストン・レッドソックス 4-0 セントルイス・カージナルス 2005 101 シカゴ・ホワイトソックス 4-0 ヒューストン・アストロズ 2006 102 セントルイス・カージナルス 4-1 デトロイト・タイガース 2007 103 ボストン・レッドソックス 4-0 コロラド・ロッキーズ 2008 104 フィラデルフィア・フィリーズ 4-1 タンパベイ・レイズ 2009 105 ニューヨーク・ヤンキース 4-2 フィラデルフィア・フィリーズ 2010 106 サンフランシスコ・ジャイアンツ 4-1 テキサス・レンジャーズ 2011 107 セントルイス・カージナルス 4-3 テキサス・レンジャーズ 2012 108 サンフランシスコ・ジャイアンツ 4-0 デトロイト・タイガース 2013 109 ボストン・レッドソックス 4-2 セントルイス・カージナルス 2014 110 サンフランシスコ・ジャイアンツ 4-3 カンザスシティ・ロイヤルズ 2015 111 カンザスシティ・ロイヤルズ 4-1 ニューヨーク・メッツ 2016 112 シカゴ・カブス 4-3 クリーブランド・インディアンス 2017 113 ヒューストン・アストロズ 4-3 ロサンゼルス・ドジャース 2018 114 ボストン・レッドソックス 4-1 ロサンゼルス・ドジャース 2019 115 ワシントン・ナショナルズ 4-3 ヒューストン・アストロズ 2020 116 ロサンゼルス・ドジャース 4-2 タンパベイ・レイズ 2021 117 アトランタ・ブレーブス 4-2 ヒューストン・アストロズ 2022 118 ヒューストン・アストロズ 4-2 フィラデルフィア・フィリーズ 2023 119 テキサス・レンジャーズ 4-1 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 2024 120 ロサンゼルス・ドジャース 4-1 ニューヨーク・ヤンキース

【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ドジャースのワールドシリーズ全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

