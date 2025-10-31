このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MLBワールドシリーズの歴代結果一覧｜優勝チーム・対戦成績・準優勝チームまとめ【1903年〜2024年】

MLBワールドシリーズの歴代結果一覧｜1903年から2024年までの優勝チーム・スコア・対戦カードを紹介。

本記事では、MLBワールドシリーズの歴代結果について紹介する。

【一覧】MLBワールドシリーズ歴代優勝チームは？

1903年の第1回開催から120年以上の歴史を持つMLBワールドシリーズ。ア・リーグ王者とナ・リーグ王者が激突し、世界一を懸けた戦いは数々の名場面を生み出してきた。初代王者ボストン・レッドソックスに始まり、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、セントルイス・カージナルスといった名門が時代を彩ってきた。

1920年代はヤンキースとジャイアンツが激しく火花を散らし、ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグらが球史に残る伝説を築いた。1930〜50年代はヤンキース黄金期。ミッキー・マントルやヨギ・ベラらが活躍し、圧倒的な強さで王座を独占した。

1960年代に入ると勢力図は変化。ドジャース、カージナルス、オリオールズ、タイガースなどが台頭し、1970年代にはアスレチックスの3連覇、そしてレッズの“ビッグレッドマシン”が輝きを放った。

1980年代は群雄割拠の時代。地方都市の球団も台頭し、1986年のメッツ対レッドソックス、1988年のカーク・ギブソンの劇的サヨナラ弾など、今も語り継がれる名勝負が生まれた。

1990年代は再びヤンキースが黄金期を築き、デレク・ジーターら若手中心のチームが王朝を再建。2004年にはレッドソックスが“呪い”を破り、86年ぶりの世界一に輝いた。

2010年代にはサンフランシスコ・ジャイアンツが3度の優勝を果たし、アストロズやナショナルズ、ブレーブスといった新世代王者も登場。2024年にはドジャースがヤンキースを下し、再び名門の力を証明した。

MLBワールドシリーズは、勝敗を超えて球史そのものを映す舞台。伝統と革新が交わるその瞬間に、毎年新たな伝説が生まれ続けている。

開催年回数優勝チーム対戦成績 (勝敗)準優勝チーム
19031ボストン・レッドソックス5-3ピッツバーグ・パイレーツ
1904-開催中止--
19052ニューヨーク・ジャイアンツ4-1フィラデルフィア・アスレチックス
19063シカゴ・ホワイトソックス4-2シカゴ・カブス
19074シカゴ・カブス4-1-0デトロイト・タイガース
19085シカゴ・カブス4-1デトロイト・タイガース
19096ピッツバーグ・パイレーツ4-3デトロイト・タイガース
19107フィラデルフィア・アスレチックス4-1シカゴ・カブス
19118フィラデルフィア・アスレチックス4-2ニューヨーク・ジャイアンツ
19129ボストン・レッドソックス4-1-3ニューヨーク・ジャイアンツ
191310フィラデルフィア・アスレチックス4-1ニューヨーク・ジャイアンツ
191411ボストン・ブレーブス4-0フィラデルフィア・アスレチックス
191512ボストン・レッドソックス4-1フィラデルフィア・フィリーズ
191613ボストン・レッドソックス4-1ブルックリン・ドジャース
191714シカゴ・ホワイトソックス4-2ニューヨーク・ジャイアンツ
191815ボストン・レッドソックス4-2シカゴ・カブス
191916シンシナティ・レッズ5-3シカゴ・ホワイトソックス
192017クリーブランド・インディアンス5-2ブルックリン・ドジャース
192118ニューヨーク・ジャイアンツ5-3ニューヨーク・ヤンキース
192219ニューヨーク・ジャイアンツ4-1-0ニューヨーク・ヤンキース
192320ニューヨーク・ヤンキース4-2ニューヨーク・ジャイアンツ
192421ワシントン・セネタース4-3ニューヨーク・ジャイアンツ
192522ピッツバーグ・パイレーツ4-3ワシントン・セネタース
192623セントルイス・カージナルス4-3ニューヨーク・ヤンキース
192724ニューヨーク・ヤンキース4-0ピッツバーグ・パイレーツ
192825ニューヨーク・ヤンキース4-0セントルイス・カージナルス
192926フィラデルフィア・アスレチックス4-1シカゴ・カブス
193027フィラデルフィア・アスレチックス4-2セントルイス・カージナルス
193128セントルイス・カージナルス4-3フィラデルフィア・アスレチックス
193229ニューヨーク・ヤンキース4-0シカゴ・カブス
193330ニューヨーク・ジャイアンツ4-1ワシントン・セネタース
193431セントルイス・カージナルス4-3デトロイト・タイガース
193532デトロイト・タイガース4-2シカゴ・カブス
193633ニューヨーク・ヤンキース4-2ニューヨーク・ジャイアンツ
193734ニューヨーク・ヤンキース4-1ニューヨーク・ジャイアンツ
193835ニューヨーク・ヤンキース4-0シカゴ・カブス
193936ニューヨーク・ヤンキース4-0シンシナティ・レッズ
194037シンシナティ・レッズ4-3デトロイト・タイガース
194138ニューヨーク・ヤンキース4-1ブルックリン・ドジャース
194239セントルイス・カージナルス4-1ニューヨーク・ヤンキース
194340ニューヨーク・ヤンキース4-1セントルイス・カージナルス
194441セントルイス・カージナルス4-2セントルイス・ブラウンズ
194542デトロイト・タイガース4-3シカゴ・カブス
194643セントルイス・カージナルス4-3ボストン・レッドソックス
194744ニューヨーク・ヤンキース4-3ブルックリン・ドジャース
194845クリーブランド・インディアンス4-2ボストン・ブレーブス
194946ニューヨーク・ヤンキース4-1ブルックリン・ドジャース
195047ニューヨーク・ヤンキース4-0フィラデルフィア・フィリーズ
195148ニューヨーク・ヤンキース4-2ニューヨーク・ジャイアンツ
195249ニューヨーク・ヤンキース4-3ブルックリン・ドジャース
195350ニューヨーク・ヤンキース4-2ブルックリン・ドジャース
195451ニューヨーク・ジャイアンツ4-0クリーブランド・インディアンス
195552ブルックリン・ドジャース4-3ニューヨーク・ヤンキース
195653ニューヨーク・ヤンキース4-3ブルックリン・ドジャース
195754ミルウォーキー・ブレーブス4-3ニューヨーク・ヤンキース
195855ニューヨーク・ヤンキース4-3ミルウォーキー・ブレーブス
195956ロサンゼルス・ドジャース4-2シカゴ・ホワイトソックス
196057ピッツバーグ・パイレーツ4-3ニューヨーク・ヤンキース
196158ニューヨーク・ヤンキース4-1シンシナティ・レッズ
196259ニューヨーク・ヤンキース4-3サンフランシスコ・ジャイアンツ
196360ロサンゼルス・ドジャース4-0ニューヨーク・ヤンキース
196461セントルイス・カージナルス4-3ニューヨーク・ヤンキース
196562ロサンゼルス・ドジャース4-3ミネソタ・ツインズ
196663ボルティモア・オリオールズ4-0ロサンゼルス・ドジャース
196764セントルイス・カージナルス4-3ボストン・レッドソックス
196865デトロイト・タイガース4-3セントルイス・カージナルス
196966ニューヨーク・メッツ4-1ボルティモア・オリオールズ
197067ボルティモア・オリオールズ4-1シンシナティ・レッズ
197168ピッツバーグ・パイレーツ4-3ボルティモア・オリオールズ
197269オークランド・アスレチックス4-3シンシナティ・レッズ
197370オークランド・アスレチックス4-3ニューヨーク・メッツ
197471オークランド・アスレチックス4-1ロサンゼルス・ドジャース
197572シンシナティ・レッズ4-3ボストン・レッドソックス
197673シンシナティ・レッズ4-0ニューヨーク・ヤンキース
197774ニューヨーク・ヤンキース4-2ロサンゼルス・ドジャース
197875ニューヨーク・ヤンキース4-2ロサンゼルス・ドジャース
197976ピッツバーグ・パイレーツ4-3ボルティモア・オリオールズ
198077フィラデルフィア・フィリーズ4-2カンザスシティ・ロイヤルズ
198178ロサンゼルス・ドジャース4-2ニューヨーク・ヤンキース
198279セントルイス・カージナルス4-3ミルウォーキー・ブルワーズ
198380ボルティモア・オリオールズ4-1フィラデルフィア・フィリーズ
198481デトロイト・タイガース4-1サンディエゴ・パドレス
198582カンザスシティ・ロイヤルズ4-3セントルイス・カージナルス
198683ニューヨーク・メッツ4-3ボストン・レッドソックス
198784ミネソタ・ツインズ4-3セントルイス・カージナルス
198885ロサンゼルス・ドジャース4-1オークランド・アスレチックス
198986オークランド・アスレチックス4-0サンフランシスコ・ジャイアンツ
199087シンシナティ・レッズ4-0オークランド・アスレチックス
199188ミネソタ・ツインズ4-3アトランタ・ブレーブス
199289トロント・ブルージェイズ4-2アトランタ・ブレーブス
199390トロント・ブルージェイズ4-2フィラデルフィア・フィリーズ
1994-開催中止--
199591アトランタ・ブレーブス4-2クリーブランド・インディアンス
199692ニューヨーク・ヤンキース4-2アトランタ・ブレーブス
199793フロリダ・マーリンズ4-3クリーブランド・インディアンス
199894ニューヨーク・ヤンキース4-0サンディエゴ・パドレス
199995ニューヨーク・ヤンキース4-0アトランタ・ブレーブス
200096ニューヨーク・ヤンキース4-1ニューヨーク・メッツ
200197アリゾナ・ダイヤモンドバックス4-3ニューヨーク・ヤンキース
200298アナハイム・エンゼルス4-3サンフランシスコ・ジャイアンツ
200399フロリダ・マーリンズ4-2ニューヨーク・ヤンキース
2004100ボストン・レッドソックス4-0セントルイス・カージナルス
2005101シカゴ・ホワイトソックス4-0ヒューストン・アストロズ
2006102セントルイス・カージナルス4-1デトロイト・タイガース
2007103ボストン・レッドソックス4-0コロラド・ロッキーズ
2008104フィラデルフィア・フィリーズ4-1タンパベイ・レイズ
2009105ニューヨーク・ヤンキース4-2フィラデルフィア・フィリーズ
2010106サンフランシスコ・ジャイアンツ4-1テキサス・レンジャーズ
2011107セントルイス・カージナルス4-3テキサス・レンジャーズ
2012108サンフランシスコ・ジャイアンツ4-0デトロイト・タイガース
2013109ボストン・レッドソックス4-2セントルイス・カージナルス
2014110サンフランシスコ・ジャイアンツ4-3カンザスシティ・ロイヤルズ
2015111カンザスシティ・ロイヤルズ4-1ニューヨーク・メッツ
2016112シカゴ・カブス4-3クリーブランド・インディアンス
2017113ヒューストン・アストロズ4-3ロサンゼルス・ドジャース
2018114ボストン・レッドソックス4-1ロサンゼルス・ドジャース
2019115ワシントン・ナショナルズ4-3ヒューストン・アストロズ
2020116ロサンゼルス・ドジャース4-2タンパベイ・レイズ
2021117アトランタ・ブレーブス4-2ヒューストン・アストロズ
2022118ヒューストン・アストロズ4-2フィラデルフィア・フィリーズ
2023119テキサス・レンジャーズ4-1アリゾナ・ダイヤモンドバックス
2024120ロサンゼルス・ドジャース4-1ニューヨーク・ヤンキース

