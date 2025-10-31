MLBポストシーズン2025のワールドシリーズが、日本時間10月25日(土)から開催。ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズが対戦する。

本記事では、今シーズンのドジャースとブルージェイズのレギュラーシーズンにおける対戦成績を紹介する。

ドジャースとブルージェイズの2025年対戦成績

今季のレギュラーシーズンで、ドジャースとブルージェイズは3試合対戦。8月9日から11日に、ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで3連戦を実施した。

3連戦初戦ではクレイトン・カーショーとマックス・シャーザーのレジェンド同士が投げ合い、ドジャースに軍配。2戦目は大谷にホームランが飛び出すなど、ドジャースが快勝を収めた。

3戦目では大谷が2試合連続弾を放ったものの、ブルージェイズが3本のホームランで打ち勝ち、通算ではドジャースの2勝1敗だった。

日付（日本時間） スコア 責任投手 本塁打 8月9日(土) ドジャース 5-1 ブルージェイズ 勝利：クレイトン・カーショー

敗戦：マックス・シャーザー ドジャース：ベッツ 8月10日(日) ドジャース 9-1 ブルージェイズ 勝利：ブレーク・スネル

敗戦：クリス・バジット ドジャース：大谷翔平、マックス・マンシー

ブルージェイズ：アーニー・クレメント 8月11日(月) ドジャース 4-5 ブルージェイズ 勝利：ジェフ・ホフマン

敗戦：アレックス・ベシア ドジャース：大谷翔平、フレディ・フリーマン

ブルージェイズ：ウラジーミル・ゲレロJr.、アディソン・バーガー、アーニー・クレメント

MLBワールドシリーズ2025の中継スケジュール

ワールドシリーズの中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ配信を実施。テレビ放送は、『J SPORTS』が録画中継を行うことが決定している。

その他、『NHK』は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BSP4K』『NHK BS』など各チャンネルに振り分けて全試合生中継する。また、『NHK総合』ではハイライトを全試合放送する。

なお第5戦以降は一方のチームが4勝していない場合のみ開催される。

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

