過去にMLBワールドシリーズを連覇したチームは？

MLBポストシーズン2025のワールドシリーズが、日本時間10月25日(土)から開催。ロサンゼルス・ドジャースが2シーズン連続制覇を狙う。

本記事では、ワールドシリーズで過去に連覇したチームを紹介する。

MLBワールドシリーズで連覇したチームはある？

2024シーズンのMLBワールドシリーズは、大谷翔平・山本由伸が所属のロサンゼルス・ドジャースが4年ぶり8回目の優勝。大谷と山本にとっては初のワールドシリーズ制覇だった。

2025シーズンは佐々木朗希が加入したドジャース。2シーズン連続のワールドシリーズ制覇を目指し、トロント・ブルージェイズと対戦する。

ワールドシリーズ連覇チームは以下の通り。

※チーム名は当時

連覇チーム シーズン 対戦相手 シカゴ・カブス 1907-1908 1907：デトロイト・タイガース

1908：デトロイト・タイガース フィラデルフィア・アスレチックス 1910-1911 1910：シカゴ・カブス

1911：ニューヨーク・ジャイアンツ ボストン・レッドソックス 1915-16 1915：フィラデルフィア・フィリーズ

1916：ブルックリン・ロビンス ニューヨーク・ジャイアンツ 1921-22 1921：ニューヨーク・ヤンキース

1922：ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・ヤンキース 1927-28 1927：ピッツバーグ・パイレーツ

1928：セントルイス・カージナルス ニューヨーク・ヤンキース 1936-39 1936：ニューヨーク・ジャイアンツ

1937：ニューヨーク・ジャイアンツ

1938：シカゴ・カブス

1939：シンシナティ・レッズ ニューヨーク・ヤンキース 1949-53 1949：ブルックリン・ドジャース

1950：フィラデルフィア・フィリーズ

1951：ニューヨーク・ジャイアンツ

1952：ブルックリン・ドジャース

1953：ブルックリン・ドジャース ニューヨーク・ヤンキース 1961-62 1961：シンシナティ・レッズ

1962：サンフランシスコ・ジャイアンツ オークランド・アスレチックス 1972-74 1972：シンシナティ・レッズ

1973：ニューヨーク・メッツ

1974：ロサンゼルス・ドジャース シンシナティ・レッズ 1975-76 1975：ボストン・レッドソックス

1976：ニューヨーク・ヤンキース ニューヨーク・ヤンキース 1977-78 1977：ロサンゼルス・ドジャース

1978：ロサンゼルス・ドジャース トロント・ブルージェイズ 1992-93 1992：アトランタ・ブレーブス

1993：フィラデルフィア・フィリーズ ニューヨーク・ヤンキース 1998-2000 1998：サンディエゴ・パドレス

1999：アトランタ・ブレーブス

2000：ニューヨーク・メッツ

