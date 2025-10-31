このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Dodgers world ChampionGetty Images
GOAL

過去にMLBワールドシリーズを連覇したチームは？

2025年のMLBポストシーズン・ワールドシリーズで、大谷翔平所属ロサンゼルス・ドジャースが連覇に挑む。過去のワールドシリーズ連覇チームを紹介。

本記事では、ワールドシリーズで過去に連覇したチームを紹介する。

MLBワールドシリーズで連覇したチームはある？

2024シーズンのMLBワールドシリーズは、大谷翔平・山本由伸が所属のロサンゼルス・ドジャースが4年ぶり8回目の優勝。大谷と山本にとっては初のワールドシリーズ制覇だった。

2025シーズンは佐々木朗希が加入したドジャース。2シーズン連続のワールドシリーズ制覇を目指し、トロント・ブルージェイズと対戦する。

ワールドシリーズ連覇チームは以下の通り。

※チーム名は当時

連覇チームシーズン対戦相手
シカゴ・カブス1907-1908
  • 1907：デトロイト・タイガース
  • 1908：デトロイト・タイガース
フィラデルフィア・アスレチックス1910-1911
  • 1910：シカゴ・カブス
  • 1911：ニューヨーク・ジャイアンツ
ボストン・レッドソックス1915-16
  • 1915：フィラデルフィア・フィリーズ
  • 1916：ブルックリン・ロビンス
ニューヨーク・ジャイアンツ1921-22
  • 1921：ニューヨーク・ヤンキース
  • 1922：ニューヨーク・ヤンキース
ニューヨーク・ヤンキース1927-28
  • 1927：ピッツバーグ・パイレーツ
  • 1928：セントルイス・カージナルス
ニューヨーク・ヤンキース1936-39
  • 1936：ニューヨーク・ジャイアンツ
  • 1937：ニューヨーク・ジャイアンツ
  • 1938：シカゴ・カブス
  • 1939：シンシナティ・レッズ
ニューヨーク・ヤンキース1949-53
  • 1949：ブルックリン・ドジャース
  • 1950：フィラデルフィア・フィリーズ
  • 1951：ニューヨーク・ジャイアンツ
  • 1952：ブルックリン・ドジャース
  • 1953：ブルックリン・ドジャース
ニューヨーク・ヤンキース1961-62
  • 1961：シンシナティ・レッズ
  • 1962：サンフランシスコ・ジャイアンツ
オークランド・アスレチックス1972-74
  • 1972：シンシナティ・レッズ
  • 1973：ニューヨーク・メッツ
  • 1974：ロサンゼルス・ドジャース
シンシナティ・レッズ1975-76
  • 1975：ボストン・レッドソックス
  • 1976：ニューヨーク・ヤンキース
ニューヨーク・ヤンキース1977-78
  • 1977：ロサンゼルス・ドジャース
  • 1978：ロサンゼルス・ドジャース
トロント・ブルージェイズ1992-93
  • 1992：アトランタ・ブレーブス
  • 1993：フィラデルフィア・フィリーズ
ニューヨーク・ヤンキース1998-2000
  • 1998：サンディエゴ・パドレス
  • 1999：アトランタ・ブレーブス
  • 2000：ニューヨーク・メッツ

