過去にMLBワールドシリーズを連覇したチームは？

MLBポストシーズン2025のワールドシリーズが、日本時間10月25日(土)から開催。ロサンゼルス・ドジャースが2シーズン連続制覇を狙う。
本記事では、ワールドシリーズで過去に連覇したチームを紹介する。
MLBワールドシリーズで連覇したチームはある？
2024シーズンのMLBワールドシリーズは、大谷翔平・山本由伸が所属のロサンゼルス・ドジャースが4年ぶり8回目の優勝。大谷と山本にとっては初のワールドシリーズ制覇だった。
2025シーズンは佐々木朗希が加入したドジャース。2シーズン連続のワールドシリーズ制覇を目指し、トロント・ブルージェイズと対戦する。
ワールドシリーズ連覇チームは以下の通り。
※チーム名は当時
|連覇チーム
|シーズン
|対戦相手
|シカゴ・カブス
|1907-1908
|フィラデルフィア・アスレチックス
|1910-1911
|ボストン・レッドソックス
|1915-16
|ニューヨーク・ジャイアンツ
|1921-22
|ニューヨーク・ヤンキース
|1927-28
|ニューヨーク・ヤンキース
|1936-39
|ニューヨーク・ヤンキース
|1949-53
|ニューヨーク・ヤンキース
|1961-62
|オークランド・アスレチックス
|1972-74
|シンシナティ・レッズ
|1975-76
|ニューヨーク・ヤンキース
|1977-78
|トロント・ブルージェイズ
|1992-93
|ニューヨーク・ヤンキース
|1998-2000
