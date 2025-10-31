MLBワールドシリーズの延長は最大何回まで？タイブレークは適用される？

大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希と3名の日本人選手が所属するロサンゼルス・ドジャースをはじめ、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）のアメリカン・リーグとナショナル・リーグのレギュラーシーズン上位球団がコマを進めたMLBポストシーズンでは白熱した戦いが繰り広げられている。
本記事では、MLBワールドシリーズのタイブレークを含む延長戦のルールについて紹介する。
MLBワールドシリーズの延長は最大何回？タイブレークは？
MLBレギュラーシーズンでは、原則として引き分けがないため、同点のまま9回が終了した際に延長戦が実施されており、攻撃側は「無死2塁」の状態で攻撃をスタートするタイブレークが導入されている。得点機会を増やし、延長イニングの短縮を目的として、新型コロナウイルスのパンデミックのあった2020年のレギュラーシーズンに適応され、2023年から恒久的なルールとなった。
しかし、MLBポストシーズンでは延長戦に入った場合でも、タイブレークは導入されず、決着がつくまで延長は無制限に行われる。そのため、9回終了時点で同点の場合、10回以降の攻撃も9回までと同様に「無死ランナーなし」で始まる。
【一覧】MLBポストシーズン出場チーム・条件
■アメリカン・リーグ
|チーム
|進出条件
|トロント・ブルージェイズ
|東地区優勝
|シアトル・マリナーズ
|西地区優勝
|クリーブランド・ガーディアンズ
|中地区優勝
|ニューヨーク・ヤンキース
|ワイルドカード1位
|ボストン・レッドソックス
|ワイルドカード2位
|デトロイト・タイガース
|ワイルドカード3位
■ナショナル・リーグ
|チーム
|進出条件
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|中地区優勝
|フィラデルフィア・フィリーズ
|東地区優勝
|ロサンゼルス・ドジャース
|西中地区優勝
|シカゴ・カブス
|ワイルドカード1位
|サンディエゴ・パドレス
|ワイルドカード2位
|シンシナティ・レッズ
|ワイルドカード3位
【一覧】MLBポストシーズン試合スケジュール
■ワイルドカードシリーズ
対戦カード
- ガーディアンズ vs タイガース
- ヤンキース vs レッドソックス
- ドジャース vs レッズ
- カブス vs パドレス
|戦
|試合日時
|第1戦
|10月1日(水)
|第2戦
|10月2日(木)
|第3戦
|10月3日(金)
■ディビジョンシリーズ
対戦カード
- ブルージェイズ vs ヤンキース
- マリナーズ vs タイガース
- ブルワーズ vs カブス
- フィリーズ vs ドジャース
|戦
|ア・リーグ試合日時
|ナ・リーグ試合日時
|第1戦
|10月5日(日)
|10月5日(日)
|第2戦
|10月6日(月)
|10月7日(火)
|第3戦
|10月8日(水)
|10月9日(木)
|第4戦
|10月9日(木)
|10月10日(金)
|第5戦
|10月11日(土)
|10月12日(日)
■リーグ優勝決定シリーズ
対戦カード
- ブルージェイズ vs マリナーズ
- ブルワーズ vs ドジャース
|戦
|ア・リーグ試合日時
|ナ・リーグ試合日時
|第1戦
|10月13日(月)
|10月14日(火)
|第2戦
|10月14日(火)
|10月15日(水)
|第3戦
|10月16日(木)
|10月17日(金)
|第4戦
|10月17日(金)
|10月18日(土)
|第5戦
|10月18日(土)
|10月19日(日)
■ワールドシリーズ
対戦カード
- ブルージェイズ vs ドジャース
|戦
|試合日時
|第1戦
|10月25日(土)
|第2戦
|10月26日(日)
|第3戦
|10月28日(火)
|第4戦
|10月29日(水)
|第5戦
|10月30日(木)
|第6戦
|11月1日(土)
|第7戦
|11月2日(日)
【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法は？
【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
