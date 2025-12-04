このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoボルシアMG
Yuta Tokuma

【12月6日】マインツvsボルシアMGのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第13節

【佐野・川﨑・町野出場予定】2025-26ブンデスリーガ第13節、マインツ対ボルシアMGのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ブンデスリーガ全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのブンデスリーガ第13節が日本時間2025年12月6日(土)に開催され、佐野海舟・川﨑颯太が所属するマインツと、町野修斗の所属するボルシアMGが対戦する。

【佐野・川﨑・町野出場予定】マインツvsボルシアMGはDAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

本記事では、マインツvsボルシアMGの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsボルシアMG｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsボルシアMGは、日本時間12月6日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第13節
  • 日時：2025年12月6日(土) 4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs ボルシアMG
  • 会場：オペル・アレーナ

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsボルシアMG｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第13節のマインツvsボルシアMGは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsボルシアMGのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsボルシアMG チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs ボルシアMG 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestBMG
1
ラッセ・リース
48
キャスパー・ポツルスキ
21
ダニー・ダ・コスタ
16
シュテファン・ベル
14
ウィリアム・ボーヴィング
7
イ・ジェソン
24
川﨑颯太
2
フィリップ・ムウェネ
6
佐野海舟
17
ベネディクト・ホラーバッハ
9
アルノー・ノルダン
33
モリッツ・ニコラス
30
ニコ・エルヴェディ
29
ジョセフ・スケリー
4
ケヴィン・ディクス
20
ルカ・ネッツ
7
ケヴィン・シュテーガー
6
ヤニク・エンゲルハルト
22
オスカー・フラウロ
27
ロッコ・ライツ
9
フランク・オノラト
15
ハリス・タバコヴィッチ

3-5-2

BMGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ボー・ヘンリクセン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オイゲン・ポランスキ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
3/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

BMG
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

BMG

2

勝利

3

引分け

0

勝利

11

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

0