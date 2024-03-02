ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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ヨナタン・ブルカルト 12'
Nathan N'Goumou 55'
(HT 1-0) (終了 1-1)

1. FSV マインツ 05 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,