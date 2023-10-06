ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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フロリアン・ノイハウス 22'ジョセフ・スカリー 88'
Brajan Gruda 24'アイメン・バルコク 75'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ボルシアMG 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,