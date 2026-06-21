サッカー日本代表 ワールドカップの最多得点者は誰？上田綺世・鎌田大地は何位？

日本代表は1998年のワールドカップ(W杯)初出場以来、着実に進化を示してきた。
本記事では、日本代表のワールドカップ歴代得点記録を紹介する。
2026年大会はいつからいつまで？
日本代表は、6月12日(金)に開幕を迎えたワールドカップ2026のグループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと同居。グループを突破した場合、6月28日(日)にラウンド32からの決勝トーナメントに突入し、7月20日(月)の決勝戦で閉幕を迎える。
なお、試合の模様は『NHK』や『日本テレビ』、『フジテレビ』で一部の試合が生中継されるほか、ネット『DAZN』でのみ全104試合のライブ＆見逃し配信が行われる。
日本代表 ワールドカップ歴代最多得点者は誰？
日本代表は、1998年フランス大会の初出場から8大会連続でワールドカップに出場中。歴代では本田圭佑が2010年、2014年、2018年と3大会連続で出場して4得点を記録し、頂点に立っている。
2026年大会では、堂安律や上田綺世、鎌田大地らの新記録達成に期待が懸かる。
|順位
|選手名
|得点数
|得点した大会
|1
|本田圭佑
|4
|南アフリカ大会（2010年）2得点
ブラジル大会（2014年）1得点
ロシア大会（2018年）1得点
|2
|稲本潤一
|2
|韓国･日本大会（2002年）2得点
|2
|岡崎慎司
|2
|南アフリカ大会（2010年）1得点
ブラジル大会（2014年）1得点
|2
|乾貴士
|2
|ロシア大会（2018年）2得点
|2
|堂安律 ※
|2
|カタール大会（2022年）2得点
|2
|鎌田大地 ※
|2
|北中米大会（2026年）2得点
|2
|上田綺世 ※
|2
|北中米大会（2026年）2得点
|8
|中山雅史
|1
|フランス大会（1998年）1得点
|8
|鈴木隆行
|1
|韓国･日本大会（2002年）1得点
|8
|森島寛晃
|1
|韓国･日本大会（2002年）1得点
|8
|中田英寿
|1
|韓国･日本大会（2002年）1得点
|8
|中村俊輔
|1
|ドイツ大会（2006年）1得点
|8
|玉田圭司
|1
|ドイツ大会（2006年）1得点
|8
|遠藤保仁
|1
|南アフリカ大会（2010年）1得点
|8
|香川真司
|1
|ロシア大会（2018年）1得点
|8
|大迫勇也
|1
|ロシア大会（2018年）1得点
|8
|原口元気
|1
|ロシア大会（2018年）1得点
|8
|浅野拓磨
|1
|カタール大会（2022年）1得点
|8
|田中碧 ※
|1
|カタール大会（2022年）1得点
|8
|前田大然 ※
|1
|カタール大会（2022年）1得点
|8
|中村敬斗 ※
|1
|北中米大会（2026年）1得点
|8
|伊東純也 ※
|1
|北中米大会（2026年）1得点
※2026年大会の現メンバー。
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