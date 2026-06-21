サッカー日本代表 ワールドカップの最多得点者は誰？上田綺世・鎌田大地は何位？

日本代表は1998年のワールドカップ(W杯)初出場以来、着実に進化を示してきた。

本記事では、日本代表のワールドカップ歴代得点記録を紹介する。

2026年大会はいつからいつまで？

日本代表は、6月12日(金)に開幕を迎えたワールドカップ2026のグループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと同居。グループを突破した場合、6月28日(日)にラウンド32からの決勝トーナメントに突入し、7月20日(月)の決勝戦で閉幕を迎える。

なお、試合の模様は『NHK』や『日本テレビ』、『フジテレビ』で一部の試合が生中継されるほか、ネット『DAZN』でのみ全104試合のライブ＆見逃し配信が行われる。

日本代表 ワールドカップ歴代最多得点者は誰？

日本代表は、1998年フランス大会の初出場から8大会連続でワールドカップに出場中。歴代では本田圭佑が2010年、2014年、2018年と3大会連続で出場して4得点を記録し、頂点に立っている。

2026年大会では、堂安律や上田綺世、鎌田大地らの新記録達成に期待が懸かる。

順位 選手名 得点数 得点した大会 1 本田圭佑 4 南アフリカ大会（2010年）2得点

ブラジル大会（2014年）1得点

ロシア大会（2018年）1得点 2 稲本潤一 2 韓国･日本大会（2002年）2得点 2 岡崎慎司 2 南アフリカ大会（2010年）1得点

ブラジル大会（2014年）1得点 2 乾貴士 2 ロシア大会（2018年）2得点 2 堂安律 ※ 2 カタール大会（2022年）2得点 2 鎌田大地 ※ 2 北中米大会（2026年）2得点 2 上田綺世 ※ 2 北中米大会（2026年）2得点 8 中山雅史 1 フランス大会（1998年）1得点 8 鈴木隆行 1 韓国･日本大会（2002年）1得点 8 森島寛晃 1 韓国･日本大会（2002年）1得点 8 中田英寿 1 韓国･日本大会（2002年）1得点 8 中村俊輔 1 ドイツ大会（2006年）1得点 8 玉田圭司 1 ドイツ大会（2006年）1得点 8 遠藤保仁 1 南アフリカ大会（2010年）1得点 8 香川真司 1 ロシア大会（2018年）1得点 8 大迫勇也 1 ロシア大会（2018年）1得点 8 原口元気 1 ロシア大会（2018年）1得点 8 浅野拓磨 1 カタール大会（2022年）1得点 8 田中碧 ※ 1 カタール大会（2022年）1得点 8 前田大然 ※ 1 カタール大会（2022年）1得点 8 中村敬斗 ※ 1 北中米大会（2026年）1得点 8 伊東純也 ※ 1 北中米大会（2026年）1得点

※2026年大会の現メンバー。

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