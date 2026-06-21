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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 ワールドカップの最多得点者は誰？上田綺世・鎌田大地は何位？

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チュニジア

サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)歴代最多得点者は誰？上田綺世、鎌田大地のランキング順位は何位？

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本記事では、日本代表のワールドカップ歴代得点記録を紹介する。

2026年大会はいつからいつまで？

日本代表は、6月12日(金)に開幕を迎えたワールドカップ2026のグループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと同居。グループを突破した場合、6月28日(日)にラウンド32からの決勝トーナメントに突入し、7月20日(月)の決勝戦で閉幕を迎える。

なお、試合の模様は『NHK』や『日本テレビ』、『フジテレビ』で一部の試合が生中継されるほか、ネット『DAZN』でのみ全104試合のライブ＆見逃し配信が行われる。

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日本代表 ワールドカップ歴代最多得点者は誰？

日本代表は、1998年フランス大会の初出場から8大会連続でワールドカップに出場中。歴代では本田圭佑が2010年、2014年、2018年と3大会連続で出場して4得点を記録し、頂点に立っている。

2026年大会では、堂安律や上田綺世、鎌田大地らの新記録達成に期待が懸かる。

順位選手名得点数得点した大会
1本田圭佑4南アフリカ大会（2010年）2得点
ブラジル大会（2014年）1得点
ロシア大会（2018年）1得点
2稲本潤一2韓国･日本大会（2002年）2得点
2岡崎慎司2南アフリカ大会（2010年）1得点
ブラジル大会（2014年）1得点
2乾貴士2ロシア大会（2018年）2得点
2堂安律 ※2カタール大会（2022年）2得点
2鎌田大地 ※2北中米大会（2026年）2得点
2上田綺世 ※2北中米大会（2026年）2得点
8中山雅史1フランス大会（1998年）1得点
8鈴木隆行1韓国･日本大会（2002年）1得点
8森島寛晃1韓国･日本大会（2002年）1得点
8中田英寿1韓国･日本大会（2002年）1得点
8中村俊輔1ドイツ大会（2006年）1得点
8玉田圭司1ドイツ大会（2006年）1得点
8遠藤保仁1南アフリカ大会（2010年）1得点
8香川真司1ロシア大会（2018年）1得点
8大迫勇也1ロシア大会（2018年）1得点
8原口元気1ロシア大会（2018年）1得点
8浅野拓磨1カタール大会（2022年）1得点
8田中碧 ※1カタール大会（2022年）1得点
8前田大然 ※1カタール大会（2022年）1得点
8中村敬斗 ※1北中米大会（2026年）1得点
8伊東純也 ※1北中米大会（2026年）1得点

※2026年大会の現メンバー。

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