2026年北中米ワールドカップ(W杯)に臨む日本代表メンバー26名が、5月15日(金)に発表された。

本記事では、日本の背番号および発表日を紹介する。

日本代表のW杯メンバー背番号は？

日本代表は5月15日(金)に2026年ワールドカップの招集メンバー26名を発表したが、背番号は同時発表されず。今後の発表が待たれる。

背番号 ポジション 選手名 所属 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 大迫敬介 サンフレッチェ広島 鈴木彩艶 パルマ DF 長友佑都 FC東京 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 板倉滉 アヤックス 渡辺剛 フェイエノールト 冨安健洋 アヤックス 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 瀬古歩夢 ル・アーヴル 菅原由勢 ブレーメン 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン MF／FW 遠藤航 リヴァプール 伊東純也 ヘンク 鎌田大地 クリスタル・パレス 小川航基 NECナイメヘン 前田大然 セルティック 堂安律 フランクフルト 上田綺世 フェイエノールト 田中碧 リーズ・ユナイテッド 中村敬斗 スタッド・ランス 佐野海舟 マインツ 久保建英 レアル・ソシエダ 鈴木唯人 フライブルク 塩貝健人 ヴォルフスブルク 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

※所属は2026年5月15日時点。

※背番号は発表次第追記。

日本代表の背番号はいつ発表？

W杯に臨む日本代表の背番号について、発表日は予告されていない。なお、大会では1～26番までの番号を着用することとなるため、27以上の背番号になることはない。

正確な発表日は不明だが、5月31日(日)のキリンチャレンジカップ2026ではアイスランド代表との壮行試合を予定している。ユニフォーム販売の事情を踏まえれば、このアイスランド戦の背番号がそのままW杯本大会で背負う番号になる可能性も高い。

したがって、日本代表のW杯背番号は5月31日(日)までに明らかになるかもしれない。ただし、公式発表または大会開幕までは様々な事情で変更となる可能性もある点には注意が必要だ。

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